ศาลอิรักพิพากษาจำคุก 10 ปี พ่อค้าหลอกขายเนื้อหมู 75 กิโลกรัม ในเมืองศักดิ์สิทธิ์
ศาลอิรักได้พิพากษาจำคุก 10 ปี พ่อค้าหลอกขายเนื้อหมู 75 กิโลกรัม ในเมืองศักดิ์สิทธิ์ โดยอ้างว่าเป็นเนื้อของสัตว์ชนิดอื่น
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าว CTV รายงานว่า ศาลในประเทศอิรักได้พิพากษาจำคุกพ่อค้าขายหมูเป็นระยะเวลา 10 ปี ภายหลังจากที่เขาถูกพบว่าแอบลักลอบขายหมู 75 กิโลกรัม ในเมืองนาจาฟ เมืองศักดิ์สิทธิ์สำคัญในประเทศอิรักตอนกลาง
ศาลอาญาเมืองนาจาฟพิพากษาจำคุกจำเลยเป็นเวลา 10 ปี ในความผิดฐานจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์ โดยจากเอกสารของศาลอิรักระบุว่าชายคนดังกล่าวพยายามจะหลอกว่าเป็นเนื้อของสัตว์ชนิดอื่น
โดยศาลได้อาศัยฐานอำนาจตามกฎหมายฉบับปี ค.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้การจำหน่าย “เนื้อสุนัข เนื้อลา หรือเนื้อสัตว์อื่น ๆ… ที่ไม่เหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์” เป็นความผิดทางอาญา
แม้ว่าตามปกติแล้ว ศาสนาอิสลามจะห้ามบริโภคเนื้อสุกรเนื่องจากถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด แต่สำหรับกฎหมายของอิรักไม่ได้มีข้อห้ามอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการจำหน่ายเนื้อสุกรในประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและมีชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาวคริสต์
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