สาวแฉทั้งน้ำตา โดนมิจฉาชีพหลอกเงิน รีบไปแจ้งความ กลับเจอตร.ฟุบหลับ-เล่นเกมชิล บนโรงพัก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 10:57 น.
สาวแฉทั้งน้ำตา โดนมิจฉาชีพหลอกเงิน รีบไปแจ้งความ กลับเจอตร.ฟุบหลับ-เล่นเกมชิล บนโรงพัก

ที่พึ่งประชาชน? สาวอัดคลิปแฉทั้งน้ำตา หลังโดนมิจฉาชีพหลอกเงิน รีบไปแจ้งความหวังได้เงินคืน กลับเจอตร.ฟุบหลับ-เล่นเกมชิล กลางโรงพัก ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดช้ำใจของสาวรายหนึ่ง เธอตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ถูกหลอกโอนเงินไป ด้วยความกังวลจึงรีบเดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดี หวังพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือให้ได้เงินกลับคืนมาได้ทันเวลา แต่สิ่งที่เธอต้องพบเจอบนโรงพัก ยิ่งทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตอกย้ำความช้ำใจมากขึ้นไปอีก

ซ้อเปา แนบคลิปเอาไว้ พร้อมระบุข้อความว่า “สาวโพสต์คลิประบายทั้งน้ำตา หลังถูกมิจฉาชีพหลอกเงิน จึงไปแจ้งความที่โรงพักหวังพึ่งตำรวจแต่กลับเจอคนหนึ่งฟุบหลับ ส่วนอีกคนนั่งเล่นเกม

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เธอเล่าว่า เมื่อไปถึงโรงพัก พบตำรวจนายหนึ่งกำลังนั่งหลับอยู่ จึงเข้าไปปลุกและแจ้งว่าถูกมิจฉาชีพหลอกเงิน ตำรวจนายดังกล่าวตื่นขึ้นมาในอาการสะลึมสะลือ ก่อนแนะนำให้โทร 1441 และให้ขึ้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่บนชั้น 2 แต่เมื่อเธอถามว่าต้องขึ้นทางไหน กลับได้รับคำตอบว่า “อยากขึ้นทางไหนก็ขึ้นทางนั้น”

พอขึ้นไปถึงชั้น 2 ก็พบตำรวจอีกนายกำลังนั่งเล่นเกม แม้เธอจะบอกว่าถูกโกงและต้องการความช่วยเหลือ แต่อีกฝ่ายยังเล่นเกมต่อ พร้อมบอกให้นั่งรอสักครู่ ช่วงที่เธอนั่งรอ เธอพยายามอธิบายว่าตอนนี้กังวลมากว่าหากปล่อยไว้อาจเกินระยะเวลา 72 ชั่วโมง แต่ระหว่างที่กำลังพูด กลับถูกตำรวจพูดแทรกว่า “ฟัง ๆ ๆ” หลายครั้ง

สุดท้ายเธอจึงอัดคลิประบายทั้งน้ำตา เพราะในวันที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน อย่างน้อยก็ควรได้รับคำแนะนำและการพูดจาที่ดีกว่านี้จากคนที่หวังพึ่งเป็นอันดับแรก

ใครเคยไปแจ้งความแล้วเจอเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่ได้รับความช่วยเหลือ ลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้ เผื่อเสียงของประชาชนจะดังไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้าง…”

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สาวแฉทั้งน้ำตา โดนมิจฉาชีพหลอกเงิน รีบไปแจ้งความ กลับเจอตร.ฟุบหลับ-เล่นเกมชิล บนโรงพัก-3 สาวแฉทั้งน้ำตา โดนมิจฉาชีพหลอกเงิน รีบไปแจ้งความ กลับเจอตร.ฟุบหลับ-เล่นเกมชิล บนโรงพัก-4 ชาวเน็ตรุมวิจารณ์ ชาวเน็ตรุมวิจารณ์-1 ชาวเน็ตรุมวิจารณ์-2

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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 10:57 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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