ลิซ่า เคลียร์ดราม่าตอนเด็กฝึก หลุดพูดเหยียด ขอโทษจากใจ ยอมรับไม่รู้
ลิซ่า BlackPink เปิดใจในสารคดี Always Lalisa ย้อนเส้นทางก่อนเป็นศิลปินระดับโลก เคลียร์ดราม่าสมัยเด็กฝึกหลุดเหยียดเชื้อชาติ ขอโทษจากใจ ยอมรับยังเด็ก
เส้นทางชีวิตของศิลปิน K-pop ระดับโลกไม่ใช่เรื่องง่าย โดย ลิซ่า BlackPink เปิดเผยเรื่องราวผ่านภาพยนตร์สารคดี Always Lalisa ที่เปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต (TIFF) ย้อนกลับไปตั้งแต่อายุ 13 ปี สาวไทยผู้มีความมุ่งมั่นสามารถเอาชนะผู้สมัครกว่า 4,000 คน จนได้เป็นเด็กฝึกหัดชาวต่างชาติคนแรกของค่าย YG Entertainment
การใช้ชีวิตในเกาหลีใต้ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักตลอด 5 ปี ผ่านการประเมินทุกเดือนต่อหน้าผู้บริหารค่ายท่ามกลางความกดดันและความกลัวที่จะถูกคัดออก สมาชิกในวงและเธอเจอกับข้อจำกัดเข้มงวดมากมาย ทั้งห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามมีความรัก ห้ามมีใบขับขี่ และถูกติดตามความเคลื่อนไหวทุกฝีก้าว
จนกระทั่งปี 2024 ลิซ่าและสมาชิก Blackpink ตัดสินใจแยกย้ายกันไปเติบโตในเส้นทางเดี่ยว เธอได้ก่อตั้งบริษัทจัดการศิลปินของตัวเองในชื่อ LLOUD พร้อมเซ็นสัญญาค่าย RCA Records ปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก Alter Ego, ปรากฏตัวในซีรีส์ The White Lotus ซีซัน 3 และขึ้นแสดงที่เทศกาลดนตรี Coachella
ภาพยนตร์สารคดี Always Lalisa กำกับโดย ซู คิม (Sue Kim) ถ่ายทำเบื้องหลังการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างใกล้ชิด รวมถึงประเด็นดราม่าคลิปวิดีโอสมัยเป็นเด็กฝึกที่เคยถูกขุดคุ้ย ชาวงนั้นเธอและสมาชิกในวงร้องเพลงตามเนื้อร้องที่มีคำศัพท์เหยียดเชื้อชาติ N-Word
สาวลิซ่าได้กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยอธิบายว่าตนเติบโตที่ประเทศไทยและยังขาดความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในขณะนั้น ปัจจุบันได้รับบทเรียนและเรียนรู้แล้ว
เมื่อพูดถึงประเด็นโซเชียลมีเดียและการรับมือกับคอมเมนต์ด้านลบ ร็อคสตาร์สาวยอมรับว่าเป็นเรื่องยากในช่วงแรก แต่ปัจจุบันเรียนรู้ที่จะโฟกัสกับเป้าหมายและสิ่งที่ตนเองกำลังทำ รวมถึงการจัดการความรู้สึกและจัดระเบียบความคิดของตัวเอง
สำหรับอนาคตของวง Blackpink ลิซ่ายืนยันว่าพวกเธอยังคงพูดคุยและวางแผนร่วมกันอยู่เสมอ แม้จะแยกย้ายไปลุยงานเดี่ยว แต่ความสัมพันธ์ของสมาชิกทุกคนจะยังคงอยู่ หากอายุ 50 ปี เธอก็ยังอยากที่จะทำวง Blackpink ต่อไป
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ข้อมูลจาก : variety
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