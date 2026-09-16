พ่อคาใจ อัยการไม่สั่งฟ้อง ปมลูกชาย ถูกครูขับรถชนในโรงเรียน ข้อเท้าหักผิดรูป
คุณพ่อคาใจ หลังอัยการสั่งไม่ฟ้อง ปมลูกชาย ถูกครูขับรถชนในโรงเรียน จนข้อเท้าหักผิดรูป ถามขอเป็นธรรมจากที่ไหนได้บ้าง
เพจเฟซบุ๊ก อากาย โพสต์เรื่องราวของคุณพ่อรายหนึ่งที่ได้ออกมาเปิดเผยกรณีลูกชายถูกรถยนต์ของคุณครูเฉี่ยวชนภายในสถานศึกษา จนได้รับบาดเจ็บถึงขั้นข้อเท้าหักผิดรูป โดยล่าสุดเจ้าตัวระบุว่าได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องจากพนักงานอัยการ โดยมีเนื้อหาระบุว่าการกระทำของผู้ต้องหาไม่เป็นความผิดตามข้อกล่าวหา ทำให้ผู้เป็นพ่อซึ่งยอมรับว่าไม่ค่อยมีความรู้ด้านกฎหมาย ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไร
พ่อเล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนักเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมองว่าผู้ขับรถควรเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วเมื่อเข้าสู่สถานศึกษา แต่เมื่อย้อนกลับไปดูคลิปเหตุการณ์หลายครั้ง กลับรู้สึกว่ารถของครูมีจังหวะที่เหมือนจะเพิ่มความเร็ว ก่อนเกิดเหตุชนลูกชาย จึงยังติดใจว่าการขับรถในลักษณะดังกล่าวควรมีความรับผิดชอบในส่วนใดหรือไม่
เจ้าตัวย้ำว่า ไม่ได้ต้องการกล่าวหาว่าใครผิดโดยไม่มีหลักฐาน เพียงต้องการความรู้และคำแนะนำจากผู้ที่เข้าใจกฎหมายว่า ในกรณีเด็กถูกรถชนภายในโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บ แต่คดีมีคำสั่งไม่ฟ้อง ผู้ปกครองยังสามารถดำเนินการหรือขอความเป็นธรรมในช่องทางใดได้บ้าง สิ่งที่ทำให้เสียใจที่สุดคือการเป็นเพียงประชาชนธรรมดาและไม่รู้กฎหมาย จึงไม่แน่ใจว่าควรต่อสู้หรือขอความเป็นธรรมอย่างไรต่อไป
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลและมุมมองจากผู้เป็นพ่อ ซึ่งยังมีรายละเอียดทางคดีและเหตุผลของคำสั่งไม่ฟ้อง การจะชี้ว่าฝ่ายใดมีความผิดหรือไม่ จึงควรพิจารณาหลักฐาน ภาพจากกล้องวงจรปิด สภาพพื้นที่ ลักษณะการขับรถ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ส่วนผู้เป็นพ่อฝากขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจครอบครัวมาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่า สิ่งที่ต้องการที่สุดคือความเป็นธรรมและอนาคตของลูก ขอเพียงลูกเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี พร้อมวอนผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายช่วยแนะนำแนวทางให้ครอบครัวด้วย
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