“เนเน่ รอยัล” เดินทางถึงอเมริกาแล้ว แฟนคลับรอต้อนรับ ก่อนแสดงรอบชิง AGT
เนเน่ รอยัล เดินทางถึงอเมริกาแล้ว แฟนคลับรอต้อนรับ ก่อนแสดงรอบชิง America’s Got Talent 23 ก.ย. เผยฝึกหนัก ตั้งเป้าคว้าแชมป์
เนเน่ รอยัล สาวน้อยวัย 16 ปี พร้อมครอบครัวบินเหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบิน CX770 ออกเดินทางเมื่อเวลา 11.50 น.ที่ผ่านมา เพื่อเดินทางไปฮ่องกงและต่อเครื่องมุ่งหน้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเตรียมตัวระเบิดเวที America’s Got Talent (AGT) 2026 ซึ่งเป็นการประกวดรอบสุดท้ายหาผู้ชนะ โดยจะแข่งขันในวันที่ 22 กันยายนนี้ ตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย
ล่าสุดเพจ ร้านเด็ด อเมริกา โพสต์ข้อความรายงานว่า รวมภาพคนไทยในอเมริกา แห่ต้อนรับน้องเนเน่ ครอบครัวและทีมงานอย่างอบอุ่น เตรียมลงแข่ง AGT รอบชิง “โดยน้องเนเน่ ตั้งใจใส่เสื้อที่มีคำว่า Grateful ที่แปลว่า รู้สึกขอบคุณ ซาบซึ้งใจ แทนคำขอบคุณที่มีให้แฟนๆ ทั่วโลก ที่ให้การสนับสนุนมาตลอดเส้นทาง
รอบชิง AGT ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 ก.ย. โดยจะเริ่มเปิดโหวต 17.00 น. เวลาแคลิฟอร์เนีย หรือ 20.00 น. เวลาฝั่งนิวยอร์ก ซึ่งรายการจะปิดโหวตเวลา 4.00 น. ตี 4 เวลาแคลิฟอร์เนีย หรือ 7.00 น. ของเช้าวันที่ 23 ก.ย.”
ทั้งนี้ก่อนเดินทาง เนเน่ ให้สัมภาษณ์ว่า “ตนมีความพร้อม 100% เพราะฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวัน วันละ 4 ชั่วโมง โดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์ America’s Got Talent มาครองให้สำเร็จ และสัญญากับแฟน ๆ ชาวไทยทุกคนว่าจะทำผลงานในรอบสุดท้ายออกมาให้ดีและเต็มที่มากที่สุด ให้เหนือกว่าทุกรอบที่ผ่านมาแน่นอน และอยากจะฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะคนไทยในอเมริกาช่วยกันโหวตให้เธอในรอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากผลการตัดสินรอบสุดท้ายนี้จะวัดจากคะแนนโหวตอย่างเดียว”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เนเน่ รอยัล พร้อม 100% บินลัดฟ้าสู่อเมริกา เตรียมสู้ศึกสุดท้าย ลุ้นแชมป์ AGT2026
- “เนเน่ รอยัล” เปิดกิจกรรมทายว่าเล่นเพลงอะไรในรอบชิง ลุ้นเสื้อพร้อมลายเซ็น
- เปิดใจ Banana Man อีกหนึ่งจุดเริ่มต้น เนเน่ รอยัล จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่ตัวเต็งรอบไฟนอล AGT2026