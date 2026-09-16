“เก็ต ชินภัสร์” แจ้งข่าวยื่น กกต. ขอลาออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้ว
“เก็ต ชินภัสร์” อดีตผู้สมัคร สส. เชียงใหม่ แจ้งข่าวยื่น กกต. ขอลาออกพรรคภูมิใจไทยแล้ว อุบเงียบไม่บอกสาเหตุขอลาออกจากพรรค
นายชินภัสร์ กิจเลิศสิริวัฒนา หรือ “เก็ต” อดีตผู้สมัคร สส. เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย แจ้งข่าวว่า “15.9.69
วันนี้ผมไปยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิก พรรคภูมิใจไทย ที่ กกต แล้วครับ…”
โดยหลังโพสต์ข้อความไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเปิดเผยสาเหตุที่ลาออก รวมไปถึงอนาคตของเส้นทางการเมืองแต่อย่างใด
ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกในเฟซบุ๊กของนายชินภัสร์ นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
สำหรับ “เก็ต” ตัดสินใจร่วมพรรคภูมิใจไทยในช่วงธันวาคม 2568 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยในตอนนั้นระบุว่า ถ้ายังไม่เปลี่ยนระบบภายใน เเละยังทํางานเเบบเดิม ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้ ฝ่ายอนุรักษ์ต้องมีมากกว่า ‘ปกป้องสถาบัน’ และ ‘ห้ามเเตะ 112’ ไปวันๆ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘เก็ต ชินภัสร์’ ประกาศลาออกจากรวมไทยสร้างชาติ พร้อมเผยสาเหตุโบกมือลา
- ‘เก็ต ชินภัทร์’ เตือน ‘พิธา’ เลิกยุ่งเรื่องคนไทยในอิสราเอล ลั่นเป็นหน้าที่นายกฯ
- ‘ปวิน’ เข้าพบตำรวจญี่ปุ่น กังวลเรื่องความปลอดภัย หลัง ‘เก็ต ชินภัสร์’ ชูป้ายตามหา