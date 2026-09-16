รวมช่องถ่ายทอดสด เอเชียนเกมส์ 2026 แข่งวันไหน ทุกชนิดกีฬา ที่คนไทยต้องรู้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 09:47 น.
รวมช่องถ่ายทอดสด เอเชียนเกมส์ 2026 แข่งวันไหน ทุกชนิดกีฬา ที่คนไทยต้องรู้

สรุปภาพรวม เอเชียนเกมส์ 2026 ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันเปิดการแข่งขัน ชนิดกีฬา โปรแกรมชิงเหรียญ เวลาไทย ช่องถ่ายทอดสด ไปจนถึงเป้าหมาย 14 เหรียญทองของทัพนักกีฬาไทย

มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 หรือ “ไอจิ-นาโกยา 2026” จัดขึ้นที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569 โดยมีนักกีฬาจาก 45 ชาติและเขตบริหารทั่วเอเชียเข้าร่วม

แม้พิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นวันที่ 19 กันยายน แต่การแข่งขันบางชนิดเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน เพื่อให้มีเวลาจัดรอบแบ่งกลุ่มและรอบคัดเลือก โดยเฉพาะกีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล

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สรุปข้อมูลเอเชียนเกมส์ 2026

ชื่อการแข่งขัน กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20
เจ้าภาพ จังหวัดไอจิและเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
วันแข่งขันอย่างเป็นทางการ 19 กันยายน–4 ตุลาคม 2569
เริ่มแข่งขันล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2569
พิธีเปิด 19 กันยายน เวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สนามพิธีเปิด สนามกรีฑาสวนนาโกยาซิตี้มิซูโฮ
จำนวนชาติและเขตบริหาร 45 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ
จำนวนกีฬา 43 ชนิดกีฬา 71 ประเภท
จำนวนรายการชิงเหรียญ 469 รายการ
นักกีฬาไทย 694 คน
เป้าหมายของไทย 14 เหรียญทอง
เวลาญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
ถ่ายทอดสด 7 ช่องโทรทัศน์ และ AIS PLAY

ข้อมูลจาก สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ระบุว่า ไอจิ-นาโกยา 2026 เป็นเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 20 และเป็นครั้งที่ 3 ที่ประเทศญี่ปุ่นรับหน้าที่เจ้าภาพ ต่อจากกรุงโตเกียวเมื่อปี 2501 และเมืองฮิโรชิมาเมื่อปี 2537

ทำไมบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งก่อนพิธีเปิด

การแข่งขันอย่างเป็นทางการกำหนดเปิดฉากวันที่ 19 กันยายน แต่กีฬาที่มีผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากและต้องใช้เวลาหลายรอบ จำเป็นต้องเริ่มก่อนพิธีเปิด เพื่อให้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเสร็จภายในวันที่ 4 ตุลาคม

แฟนกีฬาจึงอาจเห็นผลการแข่งขัน ตารางคะแนน และการมอบเหรียญรางวัลบางรายการก่อนพิธีเปิด โดยไม่ใช่ความผิดพลาดของตารางการแข่งขัน

พิธีเปิดจะเริ่มเวลา 18.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น หรือ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามกรีฑาสวนนาโกยาซิตี้มิซูโฮ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกรีฑาและพิธีปิดด้วย

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เอเชียนเกมส์ 2026 มีทั้งหมด 43 ชนิดกีฬา

โปรแกรมฉบับล่าสุดกำหนดการแข่งขัน 43 ชนิดกีฬา แบ่งเป็น 71 ประเภท และมีรายการชิงเหรียญรวม 469 รายการ ครอบคลุมกีฬาหลักอย่างกรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน มวยสากล ยกน้ำหนัก เทควันโด ยูโด จักรยาน และกีฬาทางน้ำ

การแข่งขันครั้งนี้ยังมีกีฬาที่น่าจับตามอง ได้แก่

  • อีสปอร์ต ซึ่งมีการแข่งขันชิงเหรียญอย่างเป็นทางการ 11 รายการ
  • คริกเก็ตในรูปแบบ T20
  • ศิลปะการต่อสู้แบบผสม หรือ MMA
  • แพเดล กีฬาที่ใช้ไม้ตีและมีกติกาผสมระหว่างเทนนิสกับสควอช
  • เทคบอล กีฬาที่เล่นกับโต๊ะโค้งและใช้ทักษะจากฟุตบอล

สนามแข่งขันไม่ได้อยู่เฉพาะเมืองนาโกยา

การแข่งขันส่วนใหญ่จัดในจังหวัดไอจิและเมืองนาโกยา แต่สนามบางแห่งกระจายไปยังพื้นที่อื่นของญี่ปุ่น เพื่อใช้อาคารและสนามมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว

ตัวอย่างสนามสำคัญ ได้แก่ สนามกรีฑาสวนนาโกยาซิตี้มิซูโฮสำหรับกรีฑา โตเกียวอควาติกส์เซ็นเตอร์สำหรับว่ายน้ำ กระโดดน้ำ และระบำใต้น้ำ รวมถึงอิซุเวโลโดรมในจังหวัดชิซูโอกะสำหรับจักรยานประเภทลู่

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การกระจายสนามทำให้นักกีฬาแต่ละชนิดอาจพักและแข่งขันคนละจังหวัด แฟนกีฬาที่เดินทางไปชมการแข่งขันจึงควรตรวจสอบชื่อเมืองและสนามจากบัตรเข้าชมอีกครั้ง

ทัพไทยส่งนักกีฬา 694 คน ตั้งเป้า 14 เหรียญทอง

ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน 694 คน แบ่งเป็นชาย 356 คน และหญิง 338 คน ลงแข่งขัน 42 ชนิดกีฬา ภายใต้สมาคมกีฬารวม 46 แห่ง

เป้าหมายรวมจากสมาคมกีฬาต่าง ๆ อยู่ที่ 14 เหรียญทอง ประกอบด้วย

  • เซปักตะกร้อ 4 เหรียญทอง
  • เทคบอล 3 เหรียญทอง
  • คูราช 1 เหรียญทอง
  • ยูยิตสู 1 เหรียญทอง
  • เทควันโด 1 เหรียญทอง
  • กอล์ฟ 1 เหรียญทอง
  • กรีฑา 1 เหรียญทอง
  • เรือใบ 1 เหรียญทอง
  • อีสปอร์ต 1 เหรียญทอง

สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย รายงานว่า ประเทศไทยหวังทำผลงานให้ดีกว่าเอเชียนเกมส์ 2022 ที่นครหางโจว ซึ่งทัพไทยคว้า 12 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน และ 32 เหรียญทองแดง รวม 58 เหรียญ จบอันดับ 8 ของตารางเหรียญรางวัล

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เป้าหมาย 14 เหรียญทองเป็นยอดประเมินรวมจากสมาคมกีฬา ส่วนแผนของการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าให้ไทยขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับ 6 ของเอเชีย จึงเป็นตัวชี้วัดคนละส่วนและอาจเปลี่ยนแปลงตามผลงานจริงระหว่างการแข่งขัน

นักกีฬาไทยและชนิดกีฬาที่น่าติดตาม

เซปักตะกร้อยังคงเป็นความหวังสำคัญของทัพไทย โดยตั้งเป้าสูงสุดถึง 4 เหรียญทอง ขณะที่เทคบอลซึ่งถูกบรรจุในเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรก ตั้งเป้าไว้ 3 เหรียญทอง หลังนักกีฬาไทยทำผลงานระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง

อีกหนึ่งรายการที่ได้รับความสนใจคือกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้า ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 25–26 กันยายน

แฟนกีฬายังสามารถติดตามผลงานของนักกีฬาไทยในกรีฑา แบดมินตัน เทควันโด กอล์ฟ เรือใบ วอลเลย์บอล มวยสากล ยกน้ำหนัก ยูยิตสู คูราช และอีสปอร์ต ซึ่งล้วนมีรายการแข่งขันตลอดช่วงกว่า 2 สัปดาห์

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ช่องถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026

ประเทศไทยวางแผนถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 7 ช่อง ได้แก่

  • NBT
  • T Sports 7
  • 9 MCOT HD
  • ONE31
  • MONOMAX SPORTS TV
  • ไทยรัฐทีวี ช่อง 32
  • PPTV HD 36

แต่ละช่องจะสลับถ่ายทอดตามตารางประจำวัน ไม่ได้ถ่ายทอดชนิดกีฬาเดียวกันพร้อมกันทั้งหมด ผู้ชมควรตรวจสอบผังรายการในวันแข่งขันอีกครั้ง

ส่วนการรับชมออนไลน์สามารถติดตามผ่าน AIS PLAY ซึ่งได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดผ่านระบบ OTT และ IPTV โดยมีช่องถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่อง พร้อมรายการย้อนหลัง ไฮไลต์ และบทวิเคราะห์ภาษาไทย

ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง เช่น โปรแกรมเวลา 19.00 น. ที่ญี่ปุ่น จะตรงกับเวลา 17.00 น. ในประเทศไทย

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เจ้าภาพใช้โรงแรม เรือสำราญ และที่พักชั่วคราว

เอเชียนเกมส์ครั้งนี้ไม่มีหมู่บ้านนักกีฬาแบบรวมศูนย์ เจ้าภาพจึงกระจายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 17,000 คนไปพักในโรงแรม ที่พักให้เช่า อาคารพักชั่วคราว และเรือสำราญ Costa Serena ซึ่งรองรับผู้พักได้ประมาณ 4,000 คน

ก่อนการแข่งขันมีรายงานข้อกังวลเรื่องความพร้อมของที่พักชั่วคราวบางแห่ง ขณะที่ผู้จัดยืนยันว่ามีที่พักเพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมด พร้อมตั้งศูนย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมงและเร่งปรับปรุงปัญหาที่ได้รับแจ้ง

คำขวัญและมาสคอตประจำการแข่งขัน

คำขวัญของไอจิ-นาโกยา 2026 คือ “Imagine One Asia” สื่อถึงการเชื่อมโยงผู้คนในเอเชียผ่านกีฬา

มาสคอตประจำการแข่งขันมีชื่อว่า “โฮโนฮอน” (Honohon) ออกแบบโดยผสมลักษณะของเปลวไฟเข้ากับชาจิโฮโกะ สัตว์ในตำนานที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองนาโกยา

การแข่งขันอย่างเป็นทางการจะสิ้นสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ก่อนที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนพาราเกมส์ต่อในเดือนเดียวกัน

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แหล่งอ้างอิง: Olympic Council of Asia, Aichi-Nagoya 2026 Sports Programme, OCA: Thailand targets 14 gold medals, Olympics.com: ตารางเหรียญหางโจว 2022, AIS PLAY, Reuters

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 09:47 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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