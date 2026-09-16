เต้ย จรินทร์พร ขอปกป้องตัวเอง ถูกคุกคามหนัก หลังเลิกแฟน ชี้ความรักไม่ใช่เรื่องผิด
เต้ย จรินทร์พร ขอปกป้องตนเองหลังเจอเมนต์คุกคาม-เหยียดหยามศักดิ์ศรีผู้หญิง ปมเลิกแฟนหนุ่ม เผยทุกคนมีสิทธิ์มีความรัก
แฟน ๆ ส่งกำลังใจล้มหลามหลังนักแสดงสาว เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ ออกมาอัปเดตหัวใจยอมรับว่าเลิกรากับ คาลอส แฟนหนุ่มตากล้องชาวเม็กซิโกประมาณ 1 เดือนแล้ว เป็นการพูดคุยตกลงกับทั้งสองฝ่าย จบกันด้วยดี ไม่ได้มีปัญหาใด ๆ แม้รักครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่เธอมองว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีและเป็นบทเรียนชีวิตครั้งสำคัญ
หลังดาราสาวแจ้งข่าวยุติความสัมพันธ์ไปได้ไม่นาน กลับมีคอมเมนต์ของชาวเน็ตคุกคาม ล่วงละเมิด ดูหมิ่นเหยียดหยาม ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเป็นผู้หญิง ล่าสุด สาวเต้ยขอออกมาปกป้องตนเอง เตรียมดำเนินคดีกับเกรียนคีย์บอร์ด
“สวัสดีค่ะ เต้ยเองนะคะ ปกติไม่ค่อยได้ออกมาพูดอะไร หรือตอบโต้อะไรซักเท่าไหร่ เวลาเกิดเหตุการณ์หรือข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเต้ย ส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบมีปัญหากับใครค่ะเลยเลือกที่จะนิ่งเฉยตลอดมา
ตามที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความรักของตัวเอง เต้ยได้รับข้อความให้กําลังใจเยอะเลย ขอบคุณสําหรับ กําลังใจดี ๆ จากทุก ๆ คนนะคะ ขอบคุณที่รักเอาใจช่วยและใจดีกับเต้ยเสมอมา
ทํางานและอยู่ในวงการนี้มานานพอควร เต้ยได้เห็นความ เปลี่ยนแปลงของสื่อโซเชียลมาโดยตลอด รับมือกับเรื่อง คอมเมนต์ ความคิดเห็นต่าง ๆ มากมาย ได้เรียนรู้และ เติบโตกับสิ่งเหล่านี้มาเสมอ
เต้ยเข้าใจและให้เกียรติกับอิสระทางความคิดของทุก ๆ คนค่ะ คอมเมนต์ดี ๆ เต้ยขอรับเอาไว้ให้ชื่นใจนะคะ ดีใจที่มีคนใจดีอยู่อีกมากมาย ส่วนคอมเมนต์ใดที่เป็นการ ติ เพื่อก่อเป็นประโยชน์เต้ยก็เอามาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
แต่สําหรับคอมเมนต์ที่ลุกล้ำ คุกคาม ดูหมิ่นเหยียดหยาม เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเป็นผู้หญิง มันมากเกินไปค่ะ ขอไม่สนับสนุน และไม่เพิกเฉยต่อการกระทําเหล่านี้อีกต่อไปนะคะ
ในฐานะมนุษย์และผู้หญิงคนนึง การมีความรักก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดอะไรนะคะ ไม่เคยทําอะไรเสียหาย หรือผิดจริยธรรมใด ๆ ส่วนในแง่ของงาน เต้ยก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทํางานส่งต่อสิ่งดี ๆ ต่อสังคมเท่าที่ทําได้ตลอดมา
ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยคิดจะทําอะไรเลย ได้แต่พยายามเข้าอกเข้าใจผู้ที่คอมเมนต์ในทางเสียหาย ต่อตัวเอง โดยที่เต้ยเองก็รู้สึกเสียใจและปล่อยผ่านไปอดทนต่อการกระทําคอมเมนต์แย่ ๆ ที่คุกคามและล่วงละเมิดมาโดยตลอด
วันนี้เต้ยเลยตัดสินใจที่จะออกมาปกป้องตัวเองบ้างค่ะ
ไม่ควรมีใครผู้หญิงคนไหนหรือเพศใดก็ตามควรโดนคําพูดหรือการกระทําที่ดูถูก เหยียดหยาม คุกคาม ต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ของใครทั้งนั้น
การแสดงออกทางความคิดเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่คงต้องอยู่ในขอบเขตและไม่ไปคุกคามใครค่ะ”
ขณะที่ บริษัท ทีโออีวาย จํากัด เผยแพร่ประกาศเรื่อง การแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม ต่อนักแสดงในสังกัด
เนื่องจากบริษัท ทีโออีวาย จํากัด ตรวจพบข้อความการแสดงความคิดเห็น การโพสต์ หรือ การแชร์เนื้อหาซึ่งปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสม อันมีลักษณะเป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม พาดพิง บิดเบือนข้อเท็จจริง คุกคาม และไม่ให้เกียรติต่อ คุณเต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ นักแสดงในสังกัดของบริษัทฯ ซึ่งการกระทําดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อนักแสดงในสังกัด
บริษัทฯ เคารพและพร้อมรับฟังการแสดงความคิดเห็น คําติชม และข้อเสนอแนะอย่าง สุจริตและเป็นธรรมจากแฟนคลับ และประชาชนทั่วไปเสมอมา และสนับสนุนการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกที่เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ จะไม่เพิกเฉยต่อการกระทําใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือสร้างความเสียหายแก่นักแสดงในสังกัด
บริษัทฯ ขอแสดงจุดยืนในการให้ความสําคัญกับการดูแลและปกป้องสิทธิ และศักดิ์ศรีของ นักแสดงในสังกัด ทั้งนี้หากบริษัทฯ ตรวจพบข้อความหรือการกระทําใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิหรือศักดิ์ศรีและก่อให้เกิดความเสียหายต่อนักแสดงในสังกัด บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป
บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกกําลังใจและความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นอย่างให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน
บริษัท ทีโออีวาย จํากัด
15 กันยายน 2569
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