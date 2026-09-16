ชายโสดพุ่ง 30.4 ล้านคน มากกว่าคนมีคู่เกือบ 6 เท่า นักสังคมวิทยาอเมริกา เตือนเสี่ยงโดดเดี่ยว
รายงานจากสถาบันครอบครัวศึกษา (Institute for Family Studies) เปิดเผยข้อมูลประชากรชายวัยหนุ่มอายุระหว่าง 20 ถึง 39 ปีในสหรัฐอเมริกา มีสถานะโสดสูงถึง 30.4 ล้านคนในปี 2025 ชายแต่งงานแล้วมีจำนวน 15.4 ล้านคน บ่งชี้ว่ากลุ่มชายโสดขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 50% นับตั้งแต่ปี 2000 ที่เคยมีชายโสด 20.7 ล้านคน ชายแต่งงานแล้ว 18.1 ล้านคน ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างกลุ่มคนโสดกับกลุ่มคนแต่งงานแล้วห่างกันเกือบ 6 เท่าตัว
แบรด วิลค็อกซ์ นักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ให้ความเห็นผ่านสำนักข่าววอชิงตันไทมส์ แสดงความกังวลว่า การมีกลุ่มผู้ชายไร้พันธะ หมดอาลัยตายอยาก ไม่มีความสุขในสังคมเป็นจำนวนมาก ย่อมไม่ใช่เรื่องดีต่อโครงสร้างประชากร ชายกลุ่มนี้มีแนวโน้มเผชิญความโดดเดี่ยว เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากความสิ้นหวังมากกว่าคนทั่วไป อัตราการแต่งงานรวมถึงการมีลูกในกลุ่มผู้ใช้แรงงานลดลงอย่างรวดเร็ว คนรุ่นใหม่หันไปใช้เวลากับการเล่นวิดีโอเกม ติดโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น
“การปฏิวัติดิจิทัลส่งผลเสียอย่างหนักต่อทักษะทางสังคม โอกาสในการพบปะผู้คน ตลอดจนระดับการศึกษาของพวกเขา โรงเรียนเองก็ไม่ตอบสนองต่อความสนใจและทิศทางการเรียนรู้ของเด็กผู้ชาย”
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยพิว ร่วมกับสำนักสำมะโนประชากรสหรัฐฯ พบว่า ในปี 2021 ประชากรอายุ 40 ปีในสหรัฐฯ ครองตัวโสดไม่เคยแต่งงานสูงถึง 25% ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 1980 ที่มีเพียง 6% แบ่งสัดส่วนเป็นผู้ชาย 28% ผู้หญิง 22% นอกจากนี้ อายุเฉลี่ยในการแต่งงานครั้งแรกของผู้ชายอเมริกันขยับขึ้นมาอยู่ที่ 31 ปี เทียบกับปี 1975 ที่มีอายุเฉลี่ยเพียง 23.5 ปี
สถิติตัวเลขสอดคล้องกับพฤติกรรมทางสังคมในปัจจุบัน ชาวอเมริกันกว่าสองในสามไม่มีการเข้าสังคมหรือพบปะผู้อื่นในชีวิตประจำวัน คนรุ่นเจเนอเรชันซีได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการต้องผ่านช่วงวัยสำคัญท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์ มีเพียง 13% ในกลุ่มนี้ที่เชื่อใจผู้อื่น เกือบ 10% ยอมรับว่าใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่มีการพูดคุยหรือสบตาแบบเห็นหน้ากับผู้ใดเลย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- Gen Z เผชิญสภาวะ “ถอดใจ” เบื้องหลังทิ้งตัวจากระบบเศรษฐกิจ
- นิวซีแลนด์ จ่อชงกฎหมาย สั่งแบนโซเชียลมีเดีย สำหรับเยาวชนอายุ 16 ปี
- วิกฤตประชากร ปี 69 เด็กเกิดใหม่ส่อต่ำกว่า 4 แสนคน ไทยจ่อเข้า “สังคมสูงวัยสุดยอด”