ชายโสดพุ่ง 30.4 ล้านคน มากกว่าคนมีคู่เกือบ 6 เท่า นักสังคมวิทยาอเมริกา เตือนเสี่ยงโดดเดี่ยว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 09:32 น.
ชายโสดพุ่ง 30.4 ล้านคน มากกว่าคนมีคู่เกือบ 6 เท่า นักสังคมวิทยาอเมริกา เตือนเสี่ยงโดดเดี่ยว

รายงานจากสถาบันครอบครัวศึกษา (Institute for Family Studies) เปิดเผยข้อมูลประชากรชายวัยหนุ่มอายุระหว่าง 20 ถึง 39 ปีในสหรัฐอเมริกา มีสถานะโสดสูงถึง 30.4 ล้านคนในปี 2025 ชายแต่งงานแล้วมีจำนวน 15.4 ล้านคน บ่งชี้ว่ากลุ่มชายโสดขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 50% นับตั้งแต่ปี 2000 ที่เคยมีชายโสด 20.7 ล้านคน ชายแต่งงานแล้ว 18.1 ล้านคน ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างกลุ่มคนโสดกับกลุ่มคนแต่งงานแล้วห่างกันเกือบ 6 เท่าตัว

แบรด วิลค็อกซ์ นักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ให้ความเห็นผ่านสำนักข่าววอชิงตันไทมส์ แสดงความกังวลว่า การมีกลุ่มผู้ชายไร้พันธะ หมดอาลัยตายอยาก ไม่มีความสุขในสังคมเป็นจำนวนมาก ย่อมไม่ใช่เรื่องดีต่อโครงสร้างประชากร ชายกลุ่มนี้มีแนวโน้มเผชิญความโดดเดี่ยว เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากความสิ้นหวังมากกว่าคนทั่วไป อัตราการแต่งงานรวมถึงการมีลูกในกลุ่มผู้ใช้แรงงานลดลงอย่างรวดเร็ว คนรุ่นใหม่หันไปใช้เวลากับการเล่นวิดีโอเกม ติดโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น

“การปฏิวัติดิจิทัลส่งผลเสียอย่างหนักต่อทักษะทางสังคม โอกาสในการพบปะผู้คน ตลอดจนระดับการศึกษาของพวกเขา โรงเรียนเองก็ไม่ตอบสนองต่อความสนใจและทิศทางการเรียนรู้ของเด็กผู้ชาย”

โฆษณา

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยพิว ร่วมกับสำนักสำมะโนประชากรสหรัฐฯ พบว่า ในปี 2021 ประชากรอายุ 40 ปีในสหรัฐฯ ครองตัวโสดไม่เคยแต่งงานสูงถึง 25% ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 1980 ที่มีเพียง 6% แบ่งสัดส่วนเป็นผู้ชาย 28% ผู้หญิง 22% นอกจากนี้ อายุเฉลี่ยในการแต่งงานครั้งแรกของผู้ชายอเมริกันขยับขึ้นมาอยู่ที่ 31 ปี เทียบกับปี 1975 ที่มีอายุเฉลี่ยเพียง 23.5 ปี

สถิติตัวเลขสอดคล้องกับพฤติกรรมทางสังคมในปัจจุบัน ชาวอเมริกันกว่าสองในสามไม่มีการเข้าสังคมหรือพบปะผู้อื่นในชีวิตประจำวัน คนรุ่นเจเนอเรชันซีได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการต้องผ่านช่วงวัยสำคัญท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์ มีเพียง 13% ในกลุ่มนี้ที่เชื่อใจผู้อื่น เกือบ 10% ยอมรับว่าใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่มีการพูดคุยหรือสบตาแบบเห็นหน้ากับผู้ใดเลย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 09:32 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

TIME คัด 100 นวนิยายที่ควรอ่านสักครั้งในชีวิต พร้อมเรื่องย่อครบทุกเล่ม

TIME คัด 100 นวนิยายที่ควรอ่านสักครั้งในชีวิต พร้อมเรื่องย่อครบทุกเล่ม

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
เลขเด็ด ประทัดไอ้ไข่ งวด 16/9/69 เด่น 7 ชุด 785 157 478 ชนหลายสำนัก

เลขเด็ด ประทัดไอ้ไข่ งวด 16/9/69 เด่น 7 ชุด 785 157 478 ชนหลายสำนัก

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
เปิดประวัติ “โค้ชดุล” ดุลภาค จากโค้ชฟุตบอล สู่กูรูความรัก โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

เปิดประวัติ “โค้ชดุล” ดุลภาค จากโค้ชฟุตบอล สู่กูรูความรัก โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
พ่อคาใจ อัยการไม่สั่งฟ้อง ปมลูกชาย ถูกครูุขับรถชนในโรงเรียน ข้อเท้าหักผิดรูป

พ่อคาใจ อัยการไม่สั่งฟ้อง ปมลูกชาย ถูกครูขับรถชนในโรงเรียน ข้อเท้าหักผิดรูป

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
TIME คัด 100 นวนิยายที่ควรอ่านสักครั้งในชีวิต พร้อมเรื่องย่อครบทุกเล่ม ไลฟ์สไตล์

TIME คัด 100 นวนิยายที่ควรอ่านสักครั้งในชีวิต พร้อมเรื่องย่อครบทุกเล่ม

2 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ประทัดไอ้ไข่ งวด 16/9/69 เด่น 7 ชุด 785 157 478 ชนหลายสำนัก เลขเด็ด

เลขเด็ด ประทัดไอ้ไข่ งวด 16/9/69 เด่น 7 ชุด 785 157 478 ชนหลายสำนัก

4 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ “โค้ชดุล” ดุลภาค จากโค้ชฟุตบอล สู่กูรูความรัก โปรไฟล์ไม่ธรรมดา บันเทิง

เปิดประวัติ “โค้ชดุล” ดุลภาค จากโค้ชฟุตบอล สู่กูรูความรัก โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอิรักพิพากษาจำคุก 10 ปี พ่อค้าหลอกขายเนื้อหมู 75 กิโลกรัม ในเมืองศักดิ์สิทธิ์

16 นาที ที่แล้ว
พ่อคาใจ อัยการไม่สั่งฟ้อง ปมลูกชาย ถูกครูุขับรถชนในโรงเรียน ข้อเท้าหักผิดรูป ข่าว

พ่อคาใจ อัยการไม่สั่งฟ้อง ปมลูกชาย ถูกครูขับรถชนในโรงเรียน ข้อเท้าหักผิดรูป

24 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี 16/9/69 เปิดตารางทักษา เด่น 2 รอง 1 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี 16/9/69 เปิดตารางทักษา เด่น 2 รอง 1

24 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 กันยายน 2569 เลขเด็ด

ดูด่วน! เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 9 69 เด่นเลขมงคล 9 ตรงหลายสำนักดัง มีสิทธิ์ถูก

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” เดินทางถึงอเมริกาแล้ว แฟนคลับรอต้อนรับ ก่อนแสดงรอบชิง AGT

31 นาที ที่แล้ว
บอล เชิญยิ้ม ทำบุญวัดจุฬามณี จุดธูป-ล้วงปิงปองขอเลขเด็ด งวด 16 9 69 เลขเด็ด

บอล เชิญยิ้ม แจกเลขเด็ดงวด 16/9/69 จุดธูป-ล้วงปิงปอง ขนลุกเลขใกล้กันมาก

33 นาที ที่แล้ว
เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า งวด 16/9/69 ล้วงได้ 6 7 จัดคู่เด่น 37 67 97 62 92 เลขเด็ด

เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า งวด 16/9/69 ล้วงได้ 6 7 จัดคู่เด่น 37 67 97 62 92

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เก็ต ชินภัสร์” แจ้งข่าวยื่น กกต. ขอลาออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้ว

47 นาที ที่แล้ว
รวมช่องถ่ายทอดสด เอเชียนเกมส์ 2026 แข่งวันไหน ทุกชนิดกีฬา ที่คนไทยต้องรู้ ข่าวกีฬา

รวมช่องถ่ายทอดสด เอเชียนเกมส์ 2026 แข่งวันไหน ทุกชนิดกีฬา ที่คนไทยต้องรู้

47 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ขันน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 16 กันยายน 2569 เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เปิดแนวทาง เลขขันน้ำมนต์ คำชะโนด 16/9/69 เลขมงคลองค์พญานาค

49 นาที ที่แล้ว
ทนายไก่ หิ้วกระเช้าขอโทษ ถึงหน้าบ้าน ผู้เสียหายเมินรับของ ลั่นไม่สำนึกผิดจริง ข่าว

ทนายไก่ หิ้วกระเช้าขอโทษ ถึงหน้าบ้าน ผู้เสียหายเมินรับของ ลั่นไม่สำนึกผิดจริง

59 นาที ที่แล้ว
ชายโสดพุ่ง 30.4 ล้านคน มากกว่าคนมีคู่เกือบ 6 เท่า นักสังคมวิทยาอเมริกา เตือนเสี่ยงโดดเดี่ยว ข่าวต่างประเทศ

ชายโสดพุ่ง 30.4 ล้านคน มากกว่าคนมีคู่เกือบ 6 เท่า นักสังคมวิทยาอเมริกา เตือนเสี่ยงโดดเดี่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ย จรินทร์พร เตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด หลังเจอคอมเมนต์คุกคาม ข่าวดารา

เต้ย จรินทร์พร ขอปกป้องตัวเอง ถูกคุกคามหนัก หลังเลิกแฟน ชี้ความรักไม่ใช่เรื่องผิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16/9/69 เลขเขียนมือฟัน 394 341 จับตา 43 94 41 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16/9/69 เลขเขียนมือฟัน 394 341 จับตา 43 94 41

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทูตอิสราเอล เมินม็อบไทยประท้วง มองเป็นเรื่องช่องว่างวัฒนธรรม เร่งแก้ปัญหาขัดแย้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ น่านสั่งอพยพ 3 หมู่บ้าน อ.ปัว หลังฝนหนัก น้ำเพิ่มกลางดึก ข่าว

ผู้ว่าฯ น่านสั่งอพยพ 3 หมู่บ้าน อ.ปัว หลังฝนหนัก น้ำเพิ่มกลางดึก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้หวยออก 16 ก.ย. 69 เลขเด็ด ไก่เจ้าพายุ ส่งเด่น 9-0-2 ชิงโชคใหญ่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 16 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 200 บาท ทองแท่งขาย 67,600 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย เปิดคลิปปฏิบัติการทางทหารบริเวณปราสาทพระวิหาร ย้ำเขมรใช้พื้นที่มรดกโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 เช็กผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตุรกีจับอีก กลุ่มผู้ชุมนุมหน้าศาล เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักเรียกร้องสิทธิ LGBTQ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เอ็ด ชีแรน” แถลงเจอดราม่าหลัง “แม็กเคิลมอร์” โดนปลดเหตุพูด “ฟรีปาเลสไตน์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button