ทูตอิสราเอล เมินม็อบไทยประท้วง มองเป็นเรื่องช่องว่างวัฒนธรรม เร่งแก้ปัญหาขัดแย้ง
ทูตอิสราเอล เมินม็อบไทยประท้วง มองเป็นเรื่องช่องว่างวัฒนธรรมระหว่างสองชาติ ยอมรับว่ามีนักท่องเที่ยวประพฤติทรามจริง เร่งแก้ปัญหาขัดแย้ง
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าว ฟร็องซ์24 รายงานถึงบทสัมภาษณ์ของ อโลนา ฟิชเชอร์-คัมม์ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ที่ตอบคำถามภายหลังจากที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล นำมวลชนชุมนุมหน้าสถานทูตเมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา
นางอโลนากล่าวว่า เราต้องร่วมมือกันเพื่อให้มั่นใจว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะไม่ลุกลามเข้ามายังประเทศไทย ยังเป็นเรื่องยากมากสำหรับตนที่จะใช้คำว่า “ต่อต้านชาวยิว” ในประเทศไทย
นางอโลนากล่าวว่า เธอมองว่าเป็นเรื่องช่องว่างทางวัฒนธรรมของชาวอิสราเอลและไทย อย่างไรก็ตามเธอยอมรับว่ามีนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติตัวไม่ให้เกียรติและพฤติกรรมแย่ในไทยจริง พร้อมมองว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไทยเป็นปรากฎการณ์ที่มีการขยายความหรือการมองเหตุการณ์เหล่านี้เกินความเป็นจริง และเป็นการสร้างความขัดแย้งให้ชาวอิสราเอลกับชาวไทย
ซึ่งนางอโลนากล่าวว่า เธอได้พบกับสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน
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