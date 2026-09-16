ผู้ว่าฯ น่านสั่งอพยพ 3 หมู่บ้าน อ.ปัว หลังฝนหนัก น้ำเพิ่มกลางดึก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 09:16 น.
ผู้ว่าฯ น่านสั่งอพยพ 3 หมู่บ้าน อ.ปัว หลังฝนหนัก น้ำเพิ่มกลางดึก
กรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงบ้านเฮี้ย บ้านร้อง และบ้านขอนในอำเภอปัว หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 32 เข้าช่วยเหลือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 3 หมู่บ้านของอำเภอปัวไปยังจุดปลอดภัย หลังฝนตกหนักต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นช่วงกลางดึก พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 32 ลงพื้นที่บ้านขอนเพื่อช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัย

รายงานจาก สวพ.FM91 ซึ่งอ้างข้อมูลประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ระบุว่า เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 15 กันยายน 2569 มีฝนตกหนักต่อเนื่องในอำเภอบ่อเกลือ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา และพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เกิดฝนสะสมและเพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันกับน้ำป่าไหลหลาก

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นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สั่งการไปยังนายอำเภอปัวหลังได้รับรายงานว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดึก โดยให้เร่งประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำ พร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยทันที

พื้นที่ที่ได้รับการแจ้งเตือนมี 3 แห่ง ได้แก่ บ้านเฮี้ย ตำบลศิลาแลง บ้านร้อง ตำบลปัว และบ้านขอน ตำบลปัว ทั้งหมดอยู่ในอำเภอปัว

น่านน้ำท่วม ประชาสัมพันธ์ จ.น่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา

จังหวัดยังให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงประกาศแจ้งเตือนผ่านเสียงตามสาย พร้อมประเมินสถานการณ์และเร่งอพยพกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยเป็นลำดับแรก

เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 32 ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่บ้านขอนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและดูแลความปลอดภัย ขณะที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

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ก่อนหน้านั้นเมื่อเวลา 21.27 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่ามีฝนตกหนักในอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผา และยังมีฝนตกต่อเนื่อง พร้อมเตือนให้ระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลอง ลำน้ำ พื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ลาดเชิงเขา

ปภ. ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS, True และ NT ส่งข้อความเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast ไปยังประชาชนในอำเภอปัว รวมถึงพื้นที่เสี่ยงบางตำบลของอำเภอท่าวังผา หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัย

ล่าสุดวันที่ 16 กันยายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยจังหวัดน่านอยู่ในรายชื่อพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักและฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

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ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศจากจังหวัด หน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิด หากได้รับคำสั่งอพยพควรย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ต.เจดีย์ขัย อ.ปัว จ.น่าน สั่งอพยพด่วน น้ำท่วม ฝนตกหนัก
กรมอุตุนิยมวิทยา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 09:16 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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