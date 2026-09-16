ทนายไก่ หิ้วกระเช้าขอโทษ ถึงหน้าบ้าน ผู้เสียหายเมินรับของ ลั่นไม่สำนึกผิดจริง
ทนายไก่ หิ้วกระเช้าขอโทษพร้อมเงินเยียวยา ถึงหน้าบ้าน ผู้เสียหายเมินรับของ ลั่นไม่สำนึกผิดจริง เจ้าตัววอนขอโอกาสสังคมอีกครั้ง
จากกรณี น.ส.แนน อายุ 38 ปี ร้องเรียนขอความเป็นธรรม หลังถูกเพื่อนบ้านชายซึ่งประกอบอาชีพทนายความ ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ขวดฟาดศีรษะและชกต่อยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อหน้าลูกชายวัย 5 ขวบที่นั่งอยู่ในรถ จนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนัก ตามที่ได้มีการรายงานไปนั้น
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ในรายการโหนกระแส “ทนายไก่” ชี้แจงในมุมของตนว่า ถูกเพื่อนบ้านคู่กรณีใช้ถ้อยคำหยาบคายดูหมิ่นศักดิ์ศรี ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่สะสมมาเป็นเวลานาน พร้อมอ้างว่าในวันเกิดเหตุคู่กรณีพยายามถอยรถประชิดในลักษณะคล้ายมีเจตนาหาเรื่อง และตนเองก็ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันเช่นกัน
ภายหลังจบรายการ ทนายไก่นำกระเช้าและเงินเยียวยามามอบให้ที่หน้าบ้านของ น.ส.แนน เพื่อขอโทษ แต่ น.ส.แนน ยืนยันปฏิเสธที่จะรับไว้ เนื่องจากยังไม่เห็นถึงความจริงใจหรือความสำนึกผิดอย่างแท้จริง โดยคาดว่าการนำกระเช้ามามอบให้ครั้งนี้อาจเกิดจากแรงกดดันของกระแสสังคม
ทนายไก่เปิดเผยถึงเหตุผลที่นำกระเช้าและเงินเยียวยาไปมอบให้ ว่าต้องการให้บรรยากาศคลี่คลายลง เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย รวมถึงสมาชิกคนอื่นในหมู่บ้าน เพราะมองว่าการอยู่ร่วมกันควรใช้วิธีพูดคุยและตกลงกัน พร้อมระบุว่าหลังเกิดเหตุเข้าใจหลายเรื่องมากขึ้น และต้องการขอโอกาสจากสังคม โดยสัญญาว่าจะนำสิ่งที่เกิดขึ้นไปพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
ตอนนี้ขอแสดงความเสียใจและขอโทษผู้เสียหายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงขอโทษทีมงานและผู้ร่วมรายการโหนกระแส ตลอดจนทนายแก้ว ทนายตุ๋ย หนุ่ม กรรชัย และเอกภพ จากสายไหมต้องรอด พร้อมขอโอกาสจากสังคมให้ตนได้ทำหน้าที่และประกอบวิชาชีพต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายไก่ พูดอีกมุม คลิปว่อนเน็ตถูกตัดต่อ โต้เพื่อนบ้านถอยรถหาเรื่อง ยันไม่ชอบความรุนแรง
- ทนายเผยปม รัวหมัดสาวเพื่อนบ้าน ยันไม่ได้วางกล่องโฟมขวางทาง จ่อฟ้องกลับ
- เพื่อนบ้าน ปล่อยโฮ ลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบ ผวาหนัก-ทุบตีตัวเอง เห็นแม่ถูกทำร้ายต่อหน้า