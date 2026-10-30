ทนายเดชา ไม่เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา ถูกสามีหลอกปมเงินบริจาค ชี้เป็นคนฉลาด คาดมีลาสบอส

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 14:07 น.
ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เห็นเจตนาดูจากพฤติการณ์

 

จากกรณีที่มีการเรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้เงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดีของ บู๋ม ปนัดดา อดีตประธานมูลนิธิฯ และการก่อสร้างโครงการพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต ล่าสุดในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ได้พูดคุยกับทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ ที่ปรึกษากฎหมายของ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีข้อพิพาทกับ ก๊อต อธิป สามีของบุ๋ม

ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2569

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ทนายเดชา “เชื่อ 100% ว่าบุ๋มรู้ เพราะเป็นคนโอนเอง” มีการโอนเงินไปสร้างโครงการพลูวิลล่าประมาณ 15 ล้านบาทจาก 3 บัญชี ได้แก่ 1) บัญชีส่วนตัวของบุ๋ม ปนัดดา 2) บัญชีส่วนตัวของคุณก๊อต และ 3) บัญชีองค์กรทำดี โดย นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยมีหลักฐานเส้นทางการเงินและสลิปการโอนเงินจากบัญชีองค์กรทำดีเข้าบัญชี

เมื่อถูกถามว่า บุ๋ม ปนัดดา อาจจะโอนเงินไปเพื่อสร้างมูลนิธิแต่อาจไม่ทราบว่าเงินจำนวนนี้นำไปสร้างเป็นพูลวิลล่า ทนายเดชาตอบว่า “ไม่ได้หรอก เพราะคณะกรรมการมูลนิธิ มีทนายความ มีนักข่าวอาชญากรรมหลายคนเป็นคณะกรรมการ คุณบุ๋มบอกทำอะไรต้องรอบคอบ ตามระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ การเบิกจ่ายเงินเกิน 500,000 บาท ต้องขอมติจากคณะกรรมการมูลนิธิ และต้องมีเอกสารหลักฐานสัญญาว่าจ้าง ถ้าจ่ายเงินออกไปไม่มีเหตุผลก็ต้องทำรายงานเข้ามาต้องเก็บหลักฐานไว้”

จากนั้น สรยุทธ สุทัศนะจินดา สอบถามว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่เธออาจถูกสามีหลอก ทนายเดชา สวนกลับว่า “เธอไม่ใช่คนหลอกง่ายนะ เท่าที่ผมรู้จัก เธอเป็นคนฉลาด จบปริญญาเอก ผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะ ไม่น่านะ ใครจะไปหลอกเธอ ผมไม่เชื่อนะส่วนตัว ความเชื่อของผมเอง”

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ทนายเดชา เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องพูลวิลล่า
ภาพจาก Youtube : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ทนายเดชา มองว่า เป็นการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และความผิดมูลฐานฟอกเงิน ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่ ปปง. เตรียมขั้นตอนอายัดทรัพย์สิน พร้อมตั้งคำถามถึง “ลาสบอส” หรือผู้รับผลประโยชน์ตัวจริง

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“ผมมีโอกาสคุยกับตำรวจที่รู้จัก เขาบอกว่าคดีนี้ต้องดูว่าใครเป็นลาสต์บอสตัวจริง จะใช่คุณบุ๋มไหมหรือสามี หรือใคร เพราะ ส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องสามีแกจะไปทำอะไรพวกนี้ ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลัง อาจจะใช่คุณบุ๋มหรือเปล่าหรือมีใคร อยู่เบื้องหลัง เพราะสตางค์มันเยอะ

ตอนนี้เรายังไม่รู้เลย ผู้รับเหมาตัวจริงที่สร้างมูลนิธิคือใคร น่าจะเปิดตัวออกมา ลูกความผมบอกมีใบเสนอราคา 39 ล้าน แต่คุณบุ๋มให้สัมภาษณ์บอกว่าสร้าง 50 ล้านบาท เราก็ต้องไปดู เพราะการก่อสร้างมีระเบียบข้อบังคับมูลนิธิเขียนไว้ชัด เราจะไปจ่ายเงินก่อนก่อสร้างได้ไงที่พูลวิลล่า

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ส่วนที่ 2 แปลงที่ จ.ภูเก็ต ประมาณ 2 ไร่ ไปกู้เงินแบงค์มาไม่ถึง 3 ปี เอาเงินสดไปปิดหมด เอาเงินมาจากไหน ฝากตรวจสอบนะ ข้อมูลมีเยอะแยะมากกว่านี้ เดี๋ยวรอจังหวะเหมาะสมจะจัดการต่อไป คิดดูแล้วกันที่ถลางภูเก็ตราคาเท่าไหร่ หลังหนึ่งก็ 21 ล้านบาท ที่สร้างไปแล้ว 2 หลัง อีกหลังหนึ่งทุบ เท่าที่ผมทราบมานะแหล่งข่าวที่ผมได้มา”

ทนายเดชาท้าฝั่งบุ๋ม ปนัดดา ให้แจ้งความจับช่างเอ๋ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ยืนยันว่าพยานหลักฐานฝั่งตนพร้อมต่อสู้ในชั้นศาล

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 14:07 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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