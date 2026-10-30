ทนายเดชา ไม่เชื่อ บุ๋ม ปนัดดา ถูกสามีหลอกปมเงินบริจาค ชี้เป็นคนฉลาด คาดมีลาสบอส
จากกรณีที่มีการเรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้เงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดีของ บู๋ม ปนัดดา อดีตประธานมูลนิธิฯ และการก่อสร้างโครงการพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต ล่าสุดในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ได้พูดคุยกับทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ ที่ปรึกษากฎหมายของ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีข้อพิพาทกับ ก๊อต อธิป สามีของบุ๋ม
ช่างเอ๋ ผู้รับเหมา ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2569
ทนายเดชา “เชื่อ 100% ว่าบุ๋มรู้ เพราะเป็นคนโอนเอง” มีการโอนเงินไปสร้างโครงการพลูวิลล่าประมาณ 15 ล้านบาทจาก 3 บัญชี ได้แก่ 1) บัญชีส่วนตัวของบุ๋ม ปนัดดา 2) บัญชีส่วนตัวของคุณก๊อต และ 3) บัญชีองค์กรทำดี โดย นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยมีหลักฐานเส้นทางการเงินและสลิปการโอนเงินจากบัญชีองค์กรทำดีเข้าบัญชี
เมื่อถูกถามว่า บุ๋ม ปนัดดา อาจจะโอนเงินไปเพื่อสร้างมูลนิธิแต่อาจไม่ทราบว่าเงินจำนวนนี้นำไปสร้างเป็นพูลวิลล่า ทนายเดชาตอบว่า “ไม่ได้หรอก เพราะคณะกรรมการมูลนิธิ มีทนายความ มีนักข่าวอาชญากรรมหลายคนเป็นคณะกรรมการ คุณบุ๋มบอกทำอะไรต้องรอบคอบ ตามระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ การเบิกจ่ายเงินเกิน 500,000 บาท ต้องขอมติจากคณะกรรมการมูลนิธิ และต้องมีเอกสารหลักฐานสัญญาว่าจ้าง ถ้าจ่ายเงินออกไปไม่มีเหตุผลก็ต้องทำรายงานเข้ามาต้องเก็บหลักฐานไว้”
จากนั้น สรยุทธ สุทัศนะจินดา สอบถามว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่เธออาจถูกสามีหลอก ทนายเดชา สวนกลับว่า “เธอไม่ใช่คนหลอกง่ายนะ เท่าที่ผมรู้จัก เธอเป็นคนฉลาด จบปริญญาเอก ผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะ ไม่น่านะ ใครจะไปหลอกเธอ ผมไม่เชื่อนะส่วนตัว ความเชื่อของผมเอง”
ทนายเดชา มองว่า เป็นการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และความผิดมูลฐานฟอกเงิน ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่ ปปง. เตรียมขั้นตอนอายัดทรัพย์สิน พร้อมตั้งคำถามถึง “ลาสบอส” หรือผู้รับผลประโยชน์ตัวจริง
“ผมมีโอกาสคุยกับตำรวจที่รู้จัก เขาบอกว่าคดีนี้ต้องดูว่าใครเป็นลาสต์บอสตัวจริง จะใช่คุณบุ๋มไหมหรือสามี หรือใคร เพราะ ส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องสามีแกจะไปทำอะไรพวกนี้ ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลัง อาจจะใช่คุณบุ๋มหรือเปล่าหรือมีใคร อยู่เบื้องหลัง เพราะสตางค์มันเยอะ
ตอนนี้เรายังไม่รู้เลย ผู้รับเหมาตัวจริงที่สร้างมูลนิธิคือใคร น่าจะเปิดตัวออกมา ลูกความผมบอกมีใบเสนอราคา 39 ล้าน แต่คุณบุ๋มให้สัมภาษณ์บอกว่าสร้าง 50 ล้านบาท เราก็ต้องไปดู เพราะการก่อสร้างมีระเบียบข้อบังคับมูลนิธิเขียนไว้ชัด เราจะไปจ่ายเงินก่อนก่อสร้างได้ไงที่พูลวิลล่า
ส่วนที่ 2 แปลงที่ จ.ภูเก็ต ประมาณ 2 ไร่ ไปกู้เงินแบงค์มาไม่ถึง 3 ปี เอาเงินสดไปปิดหมด เอาเงินมาจากไหน ฝากตรวจสอบนะ ข้อมูลมีเยอะแยะมากกว่านี้ เดี๋ยวรอจังหวะเหมาะสมจะจัดการต่อไป คิดดูแล้วกันที่ถลางภูเก็ตราคาเท่าไหร่ หลังหนึ่งก็ 21 ล้านบาท ที่สร้างไปแล้ว 2 หลัง อีกหลังหนึ่งทุบ เท่าที่ผมทราบมานะแหล่งข่าวที่ผมได้มา”
ทนายเดชาท้าฝั่งบุ๋ม ปนัดดา ให้แจ้งความจับช่างเอ๋ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ยืนยันว่าพยานหลักฐานฝั่งตนพร้อมต่อสู้ในชั้นศาล
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