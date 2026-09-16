กองทัพไทย เปิดคลิปปฏิบัติการทางทหารบริเวณปราสาทพระวิหาร ย้ำเขมรใช้พื้นที่มรดกโลก
กองทัพไทย เปิดคลิปปฏิบัติการทางทหารบริเวณปราสาทพระวิหาร ย้ำเขมรใช้พื้นที่มรดกโลก เป็นความจริงที่ประเทศกัมพูชาไม่กล้ายอมรับ
กองทัพบกเผยแพร่คลิปภารกิจชุดปฏิบัติการโดรนโจมตีของทหารไทย ทีมฟอลคอน (Falcon Team ) กองทัพภาคที่ 2 ภายใต้เนื้อหา “Truth from Preah Vihear ความจริงที่ประเทศกัมพูชาไม่กล้ายอมรับ” เปิดเผยภาพการปฏิบัติการทางทหารบริเวณปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์และการปฏิบัติการของฝ่ายไทยในพื้นที่ดังกล่าว
คลิปดังกล่าวย้อนให้เห็นภารกิจของชุดปฏิบัติการโดรนโจมตีของทหารไทย ขณะเข้าดำเนินการทำลายระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Counter-UAV) ระบบรบกวนสัญญาณหรือระบบแจมมิง (Jamming) เสาสื่อสาร รวมถึงยุทโธปกรณ์และที่มั่นทางทหารของกัมพูชา บริเวณปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบ
การปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากทหารกัมพูชาใช้พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหาร ที่เป็นมรดกโลก ทำเป็นที่ตั้งทางทหาร เพื่อใช้ในการโจมตีเข้ามายังพื้นที่ฝั่งไทยบริเวณห้วยตามาเรียและผามออีแดง จึงมีการดำเนินการต่อเป้าหมายทางทหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อยับยั้งและลดขีดความสามารถในการโจมตีดังกล่าว
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