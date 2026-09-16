ตุรกีจับอีก กลุ่มผู้ชุมนุมหน้าศาล เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักเรียกร้องสิทธิ LGBTQ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 08:52 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 08:52 น.

ตุรกีจับอีก กลุ่มผู้ชุมนุมหน้าศาล เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักเรียกร้องสิทธิ LGBTQ หลังจากที่ตำรวจบุกกวาดล้างบาร์เกย์ ภายใต้นโยบาย “ครอบครัวของฉันปลอดภัย”

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีเข้าจับกุมผู้ต้องหา 47 ราย หลังบุกกวาดล้างสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเพศทางเลือก LGBTQ+ เช่นบาร์เกย์ โดยการกวาดล้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่รัฐบาลระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อปกป้องค่านิยมของครอบครัว รวมไปถึงกลุ่ม Kaos GL ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ อีก 21 รายนั้น

ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีได้จับกุมผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวกลุ่มนักเรียกร้องสิทธิให้กลุ่มเพศทางเลือกหน้าศาลในนครอิสตันบูล

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โดยผู้ชุมนุมได้ตะโกน “ขอให้การต่อสู้เพื่อเสรีภาพจงยั่งยืนสืบไป” พร้อมชูป้ายว่า “การเป็นเพศทางเลือกไม่ใช่อาชญากรรม” นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทางการบล็อคหรือจำกัดช่องทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพศทางเลือกและกลุ่มนักเรียกร้องสิทธิด้วย

ก่อนหน้านี้สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งอิสตันบูลระบุว่า มีการปฏิบัติการกวาดล้างผู้ต้องสงสัย 38 รายใน 12 จังหวัดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 26 ราย พร้อมทั้งยึดของกลางเป็นยาเสพติด อุปกรณ์ดิจิทัล สุราหนีภาษี และอาวุธปืน

สำหรับปฏิบัติการดังกล่าวรัฐบาลตุรกีเรียกว่า “ครอบครัวของฉันปลอดภัย” ภายหลังจากที่นาย เรเจป ไตยิป เอร์โดอาน ประธานาธิบดีตุรกี นำเสนอเรื่อง “ทศวรรษแห่งครอบครัวและประชากร” เพื่อกระตุ้นเรื่องอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงและป้องกันสังคมผู้สูงอายุ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 08:52 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 08:52 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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