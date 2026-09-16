“เอ็ด ชีแรน” แถลงเจอดราม่าหลัง “แม็กเคิลมอร์” โดนปลดเหตุพูด “ฟรีปาเลสไตน์”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 08:32 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 08:32 น.

เอ็ด ชีแรน แถลงเจอดราม่าหลัง “แม็กเคิลมอร์” โดนปลดเหตุพูด “ฟรีปาเลสไตน์” ในระหว่างการแสดง ยืนยันไม่ใช่การตัดสินใจของตน

จากที่ก่อนหน้านี้ แม็กเคิลมอร์ แร็ปเปอร์ชาวสหรัฐฯ ถูกปลดออกจากการทัวร์แสดงคอนเสิร์ตของ เอ็ด ชีแรน ศิลปินชาวอังกฤษ ภายหลังากที่เขาพูดคำว่า “ฟรีปาเลสไตน์” ในระหว่างการแสดงที่ เมตไลฟ์ สเตเดียม ที่นิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และนักแสดงสมทบต่างทยอยถอนตัวเพื่อสนับสนุนแม็กเคิลมอร์นั้น

ล่าสุด เอ็ด ชีแรน ได้ออกมาแถลงถึงประเด็นดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมโดยระบุว่า การตัดสินใจถอดแม็กเคิลมอร์ออกจากทัวร์ไม่ใช่การตัดสินใจของตนแต่เป็นการตัดสินใจของผู้จัด โดยสัญญาของเขาผูกกับผู้จัดไม่ใช่ตน และเขาไม่มีทางที่จะทำให้แฟนๆผิดหวังหรือทิ้งทีมทัวร์ที่ต้องใช้ตนในการหาเลี้ยง

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ตนรู้ตกใจกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ความลำบากและความเจ็บปวดที่ถูกสร้างขึ้นโดยทั้งสองฝั่งคือโศกนาฎกรรมของมนุษย์ บนโลกนี้มีสงครามเกิดขึ้นมากมายและไม่มีสงครามใดควรได้รับการยอมรับ

เอ็ด ยังระบุอีกว่าเป็นทางแม็กเคิลมอร์ ที่ขอร่วมแสดงด้วย ซึ่งเขาก็ตอบตกลงเพราะเคารพแม็กเคิลมอร์ในฐานะศิลปิน ซึ่งตนทราบว่าสาเหตุที่แร็ปเปอร์ถูกถอดออกจากทัวร์ เป็นเพราะวิธีการแสดงออกมากกว่าสิ่งที่เขาพูด เขาพยายามคุยกับผู้จัดเพื่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองฝ่ายในการหาข้อตกลงร่วมกันแต่การตัดสินใจของผู้จัดงานและเจ้าของสถานที่เป็นที่สิ้นสุด

ตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือสมรู้ร่วมคิดด้วย การที่เขามีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับความขัดแย้งอันน่าสลดใจครั้งนี้ การที่ตนเลือกจะไม่แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ ไม่ได้หมายความว่าตนไม่มีความคิดเห็น หรือไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้

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ผู้ชมที่มาดูคอนเสิร์ตไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบกับเวทีอภิปรายทางการเมือง ตนเคารพในความมุ่งมั่นของ แม็กเคิลมอร์ที่กล้ายืนหยัดและส่งเสียงเรียกร้องในสิ่งที่เขาเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม ยังมีหนทางที่หลากหลายในการมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือสันติภาพ

เขาเลือกที่จะใช้ชื่อเสียงและพื้นที่ของเขาเพื่อสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นดั่งที่พักพิงใจ โดยเน้นการใช้แนวทางทางการทูตและเปิดกว้างให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน แทนที่จะปิดกั้นการสื่อสาร หากเรามัวแต่สนใจแค่ว่าใครจะตะโกนได้ดังที่สุด ก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ การขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถทำได้ผ่านแนวทางที่แตกต่างกันไป

ก่อนหน้านี้แม็กเคิลมอร์ กล่าวสั้นๆระหว่างพักระหว่างเพลงว่า เขาต้องการให้ชาวกาซาและ “เขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง” ได้รับรู้ว่า “เราไม่ได้ลืมพวกเขา” พร้อมตะโกน “ฟรีปาลสไตน์” จนทำให้ชาวสภาอเมริกันอิสราเอลลงชื่อถอดถอนเขาจากการแสดงคอนเสิร์ต และเป็นประเด็นในที่สุด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 08:32 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 08:32 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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