ส.ก.พรรคประชาชน สร้างประวัติศาสตร์ เปิดเผยผลลงมติรายบุคคล สร้างความโปร่งใส
ส.ก.พรรคประชาชน สร้างประวัติศาสตร์ เปิดเผยผลลงมติรายบุคคล ทุกคนในทุกครั้งที่มีการลงมติ สร้างความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล
เพจเฟซบุ๊ก พรรคประชาชน กรุงเทพ โพสต์ข้อความเปิดเผยว่า ‘ส.ก.พรรคประชาชน’ ดันสำเร็จ! สภา กทม. ดีเดย์เปิดเผยผลลงมติรายบุคคล สร้างประวัติศาสตร์ยกระดับความโปร่งใสให้ประชาชนตรวจสอบได้
วันที่ 15 กันยายน 2569 ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการเริ่มต้นเปิดเผยผลการลงคะแนนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทุกคนในทุกครั้งที่มีการลงมติ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการทำงานได้
สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ประชาชนจะสามารถติดตามผลการลงมติได้ทันทีพร้อมกับการถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม. นอกจากนี้ จะมีการนำผลการลงคะแนนไปปิดประกาศบริเวณหน้าห้องประชุมสภา กทม. ภายหลังจากการลงมติเสร็จสิ้น รวมถึงประชาชนยังสามารถติดตามผลคะแนนของ ส.ก. แต่ละท่านได้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กสภากรุงเทพมหานครอีกช่องทางหนึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์นี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส.ก.พรรคประชาชนได้ร่วมกันผลักดันและผ่านร่างข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม. ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทั้งสามัญและวิสามัญ รวมถึงกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยผลการลงมติต่อสาธารณะ ซึ่งบัดนี้ข้อบังคับดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การประชุมในวันนี้จึงถือเป็นวันแรกที่สภา กทม. ได้ยกระดับการทำงานไปอีกขั้น ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างบรรทัดฐานใหม่ในการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติระดับท้องถิ่น แต่ยังเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สามารถติดตามการประชุมสภา คณะกรรมการชุดต่างๆ และตรวจสอบผลการลงคะแนนของ ส.ก. แต่ละพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดและโปร่งใสมากขึ้น
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