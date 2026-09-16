ชาวบ้านคิดซื้อบ้านร้างจากกรมบังคับคดี สำรวจเจอศพแห้งเหลือกระดูกนอนในมุ้ง
ชาวบ้านคิดซื้อบ้านร้างจากกรมบังคับคดี สำรวจเจอศพแห้งเหลือกระดูกนอนในมุ้ง ชาวบ้านเผยเห็นเจ้าของบ้านครั้งสุดท้าย 5-6 ปีที่แล้ว นึกว่าไปอยู่กับลูกแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ว่าประชาชนพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านร้างหลังหนึ่ง ใกล้ตลาดชุมชนบ้านท่าเดื่อ หมู่ 6 ตำบลสันผีเสื้อ ซึ่งถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีจึงประสานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ที่พบศพเป็นชาวบ้านที่สนใจซื้อบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งถูกธนาคารยึดและกำลังจะถูกขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี จึงขออนุญาตเข้าไปสำรวจสภาพภายในบ้าน ก่อนตัดสินใจซื้อ
บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น เดิมเคยเปิดเป็นร้านขายของ เนื่องจากอยู่ใกล้ตลาดสด ภายในยังพบข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าของบ้านเดิมถูกทิ้งไว้อยู่เป็นจำนวนมาก สภาพโดยรวมถูกปล่อยร้างมานานหลายปี ซึ่งในระหว่างสำรวจพบมุ้งจึงเปิดดูและพบศพผู้เสียชีวิตในสภาพแห้งเหลือแต่กระดูก จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เก็บหลักฐาน และนำโครงกระดูกส่งชันสูตรอย่างละเอียด เพื่อยืนยันตัวตนและหาสาเหตุการเสียชีวิต รวมทั้งติดตามญาติมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
จากการสอบถามชาวบ้านเบื้องต้น ทราบว่า บ้านหลังนี้เดิมเป็นของคุณยายศรีวรรณ แซ่ตั้ง ซึ่งพักอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อเล่นว่า “ตี๋” โดยชาวบ้านพบเห็นทั้งสองคนครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อน หลังจากนั้นมีข้อมูลว่าบ้านถูกธนาคารยึด และมีคนบอกว่าจะพาคุณยายศรีวรรณไปอยู่กับลูกและญาติในตัวเมืองเชียงใหม่ ทำให้ชาวบ้านไม่ได้ติดใจสงสัย เพราะเข้าใจว่าคุณยายย้ายไปอยู่กับลูกแล้ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าลูกชายของคุณยาย ซึ่งเคยพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ปัจจุบันถูกจำคุกอยู่ที่จังหวัดตาก ขณะที่คุณยายศรีวรรณ ขณะนั้นมีอายุประมาณ 93 ปี
เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อสันนิษฐานว่า โครงกระดูกที่พบอาจเป็นคุณยายศรีวรรณ แต่ยังต้องรอผลการชันสูตรและตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการต่อไป
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