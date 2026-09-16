ตำรวจแอฟริกาใต้ พบหญิงถูกฆาตกรรมเป็นศพที่ 7 ในรอบสองเดือน หวั่นฆาตกรรมต่อเนื่อง
ตำรวจแอฟริกาใต้ พบหญิงถูกฆาตกรรมเป็นศพที่ 7 ในพื้นที่เดียวกัน ในรอบสองเดือน หวั่นฆาตกรรมต่อเนื่อง เตือนให้ประชาชนระวังตัว
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าว CBS รายงานว่า เจ้าหน้าที่พบศพหญิงถูกฆาตกรรมในทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นหญิงรายที่ 7 ที่ถูกฆาตกรรมในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงระยะเวลา 2 เดือน
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเหตุฆาตกรรมดังกล่าวน่าจะเชื่อมโยงกัน และมีความเป็นไปได้ว่านี่เป็นเหตุฆาตกรรมต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นฝีมือของคนร้ายคนเดียวกันหรือไม่
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงว่าให้ระวังตัวโดยเฉพาะในช่วงปฏิบัติกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งแม้ตำรวจจะยังไม่ยืนยันว่านี่เป็นเหตุฆาตกรรมต่อเนื่อง แต่จากความคล้ายคลึงกัน ทำให้ตำรวจคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องแจ้งเตือนและเพิ่มความเข้มข้นของการสอบสวน
สำหรับเหยื่อรายดังกล่าวถูกพบศพในสภาพเปลือยและสภาพศพเน่าเปื่อย ซึ่งวันจันทร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตอีก 2 ศพ อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการระบุเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของผู้เสียชีวิต นอกเหนือจากเป็นผู้หญิง
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