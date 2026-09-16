ศาลญี่ปุ่น สั่งจำคุกเจ้าของร้านนวด 5 ปี หลังให้เด็กไทยอายุ 12 ค้ากามนานนับเดือน
ศาลญี่ปุ่น สั่งจำคุกเจ้าของร้านนวด 5 ปี พร้อมปรับอีก 2 แสน หลังให้เด็กไทยอายุ 12 ค้ากาม เจ้าตัวอ้างไม่รู้ว่าเป็นเยาวชนชี้เป็นความผิดแม่เด็ก
จากกรณีคดีสะเทือนขวัญคนไทย ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือ เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี หลังได้ติดต่อขอความช่วยเหลือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยเด็กหญิงคนดังกล่าวเล่าว่าเธอกับแม่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน และถูกพามาร้านนวดดังกล่าว ซึ่งเด็กหญิงคนนี้ถูกสอนวิธีการนวดและให้บริการทางเพศ ซึ่งแม้ว่าเธอจะไม่อยากทำแต่เธอก็ต้องยอมทำตามคำสั่งของแม่
ก่อนที่ในเดือนกรกฎาคม แม่เด็กจะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมารับ ก่อนที่จะปล่อยให้เด็กอยู่เพียงลำพัง จากปากคำของเด็กหญิงเล่าว่าเธอต้องให้บริการลูกค้าผู้ชายกว่า 60 คน ในช่วงระยะเวลา 33 วัน ซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้จับกุมนายมาซายูกิ โฮโซโนะ วัย 52 ปี เจ้าของร้านนวด และจับกุมแม่ชาวไทยได้ในเวลาต่อมานั้น
ล่าสุดสำนักข่าว เจแปนไทมส์ รายงานเพิ่มเติมว่า ศาลญี่ปุ่นได้พิพากษาจำคุกนายโฮโซโนะเป็นระยะเวลา 5 ปี ฐานความผิด การให้หญิงสาวชาวไทยทำงานที่สถานบริการทั้งที่เธอยังเป็นผู้เยาว์, การให้เธอให้บริการทางเพศแก่ตนเองและลูกค้าของตน และว่าจ้างพนักงานที่ไม่มีวีซ่าทำงานถูกต้อง พร้อมปรับเงินอีกราวๆ 210,000 บาท (1 ล้านเยน)
นายโฮโซโนะให้การปฏิเสธพร้อมระบุว่าเขาไม่ทราบว่าเด็กนั้นอายุต่ำกว่า 18 ปี พร้อมระบุว่าเป็นความผิดของแม่ชาวไทย
โดยศาลพิเคราะห์ว่า ทางศาลเห็นด้วยว่าแม่เด็กควรได้รับการประมาณอย่างรุนแรงที่สุด จากการใช้อิทธิพลทางจิตวิทยาครอบงำเด็กสาว พาตัวเธอจากประเทศไทยมายังประเทศญี่ปุ่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และบังคับให้เธอมีส่วนร่วมในการกระทำทางเพศที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ จำเลยเองก็ถูกหลอกลวงโดยแม่ของเด็กสาวในระดับหนึ่งด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามความเสียหายทางจิตใจที่เธอได้รับนั้นเกินกว่าจะจินตนาการได้
ก่อนหน้านี้ศาลไทยพิพากษาว่า แม่ของเด็กกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักสุด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ลงโทษฐาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำคุกเป็นเวลา 5 ปี, ฐานกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นลงโทษจำคุก 10 ปี
จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จำคุกเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน และฐานกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่น จำคุกเป็นเวลา 5 ปี รวมโทษจำคุกเป็นเวลา 7 ปี 6 เดือน พร้อมริบของกลางโทรศัพท์มือถือ
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