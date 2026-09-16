เปิดมติ กกต. ยกคำร้อง “อนุทิน-เนวิน” พร้อม “บิ๊กภูมิใจไทย” รอดคดีฮั้ว สว.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่เอกสารเปิดมติยกคำร้อง “อนุทิน-เนวิน” พร้อม “บิ๊กภูมิใจไทย” รวม 21 ราย รอดคดีฮั้ว สว.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดเผยผลการลงมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยข้อกล่าวหาที่ 1 และ 2 โดยมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา และไม่ดำเนินคดีอาญา แก่ผู้ถูกร้องทั้งหมด 161 ราย สรุปผลการลงมติแบ่งตามข้อกล่าวหา
1. ข้อกล่าวหาที่ 1 (พรรคการเมือง/แกนนำ แทรกแซงการเลือก สว.) ฐานความผิด: พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง (กก.บห.พรรค/สส./ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ช่วยเหลือผู้สมัคร สว.) จำนวนผู้ถูกร้อง: 21 ราย (มติยกคำร้องทั้งหมด ไม่ส่งศาลฎีกา)
รายชื่อและสัดส่วนคะแนนมติ กกต. มติเอกฉันท์ ( 7 ราย )
1. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล (รองหัวหน้าพรรค)
2. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (รองหัวหน้าพรรค)
3. นายไชยชนก ชิดชอบ (เลขาธิการพรรค)
4. นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ (รองเลขาธิการพรรค)
5. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล (นายทะเบียนสมาชิกพรรค)
6. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี (เหรัญญิกพรรค)
7. น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย (กก.บห.พรรค)
มติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 เสียง (12 ราย)
1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล (หัวหน้าพรรค)
2. นายเนวิน ชิดชอบ
3. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ (รองเลขาธิการพรรค)
4. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (กก.บห.พรรค)
5. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (กก.บห.พรรค)
6. นายชลัฐ รัชกิจประการ (กก.บห.พรรค)
7. นายจักรกฤษณ์ ทองศรี (กก.บห.พรรค)
8. นายกิตติ กิตติธรกุล (กก.บห.พรรค)
9. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ (รมช.พาณิชย์)
10. นายพิชัย ชมพูพล (สส.)
11. น.ส.สุขสมรวย วันทนียกุล (สส.)
12. นายภราดร ปริศนานันทกุล (รองหัวหน้าพรรค)
มติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 1 เสียง (2 ราย)
1. น.ส.พิมพ์ฤดา ตันจรารักษ์ (รองเลขาธิการพรรค)
2. นายธนยศ ทิมสุวรรณ (กก.บห.พรรค)
2. ข้อกล่าวหาที่ 2 (ผู้สมัคร สว. ยินยอมให้พรรคการเมืองช่วยเหลือ)
ฐานความผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคสอง
จำนวนผู้ถูกร้อง 140 ราย ประกอบด้วย:
สว. ปัจจุบัน (ขณะถูกร้อง) จำนวน 137 คน
สว. สำรอง จำนวน 1 คน ผู้มีสิทธิเลือก สว. จำนวน 2 คน
ผลมติ กกต. มีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 เสียง เห็นควรไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา และไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้ง 140 ราย สำนวนตกไปในชั้น กกต.
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