เปิดมติ กกต. ยกคำร้อง “อนุทิน-เนวิน” พร้อม “บิ๊กภูมิใจไทย” รอดคดีฮั้ว สว.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 07:19 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 07:19 น.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่เอกสารเปิดมติยกคำร้อง “อนุทิน-เนวิน” พร้อม “บิ๊กภูมิใจไทย” รวม 21 ราย รอดคดีฮั้ว สว.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดเผยผลการลงมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยข้อกล่าวหาที่ 1 และ 2 โดยมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา และไม่ดำเนินคดีอาญา แก่ผู้ถูกร้องทั้งหมด 161 ราย สรุปผลการลงมติแบ่งตามข้อกล่าวหา

1. ข้อกล่าวหาที่ 1 (พรรคการเมือง/แกนนำ แทรกแซงการเลือก สว.) ฐานความผิด: พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง (กก.บห.พรรค/สส./ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ช่วยเหลือผู้สมัคร สว.) จำนวนผู้ถูกร้อง: 21 ราย (มติยกคำร้องทั้งหมด ไม่ส่งศาลฎีกา)

โฆษณา

รายชื่อและสัดส่วนคะแนนมติ กกต. มติเอกฉันท์ ( 7 ราย )

1. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล (รองหัวหน้าพรรค)

2. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (รองหัวหน้าพรรค)

3. นายไชยชนก ชิดชอบ (เลขาธิการพรรค)

โฆษณา

4. นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ (รองเลขาธิการพรรค)

5. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล (นายทะเบียนสมาชิกพรรค)

6. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี (เหรัญญิกพรรค)

7. น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย (กก.บห.พรรค)

โฆษณา

มติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 เสียง (12 ราย)

1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล (หัวหน้าพรรค)

2. นายเนวิน ชิดชอบ

3. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ (รองเลขาธิการพรรค)

โฆษณา

4. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (กก.บห.พรรค)

5. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (กก.บห.พรรค)

6. นายชลัฐ รัชกิจประการ (กก.บห.พรรค)

7. นายจักรกฤษณ์ ทองศรี (กก.บห.พรรค)

โฆษณา

8. นายกิตติ กิตติธรกุล (กก.บห.พรรค)

9. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ (รมช.พาณิชย์)

10. นายพิชัย ชมพูพล (สส.)

11. น.ส.สุขสมรวย วันทนียกุล (สส.)

โฆษณา

12. นายภราดร ปริศนานันทกุล (รองหัวหน้าพรรค)

มติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 1 เสียง (2 ราย)

1. น.ส.พิมพ์ฤดา ตันจรารักษ์ (รองเลขาธิการพรรค)

2. นายธนยศ ทิมสุวรรณ (กก.บห.พรรค)

2. ข้อกล่าวหาที่ 2 (ผู้สมัคร สว. ยินยอมให้พรรคการเมืองช่วยเหลือ)

ฐานความผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคสอง

จำนวนผู้ถูกร้อง 140 ราย ประกอบด้วย:

สว. ปัจจุบัน (ขณะถูกร้อง) จำนวน 137 คน

สว. สำรอง จำนวน 1 คน ผู้มีสิทธิเลือก สว. จำนวน 2 คน

ผลมติ กกต. มีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 เสียง เห็นควรไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา และไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้ง 140 ราย สำนวนตกไปในชั้น กกต.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 07:19 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 07:19 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

TIME คัด 100 นวนิยายที่ควรอ่านสักครั้งในชีวิต พร้อมเรื่องย่อครบทุกเล่ม

TIME คัด 100 นวนิยายที่ควรอ่านสักครั้งในชีวิต พร้อมเรื่องย่อครบทุกเล่ม

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
เลขเด็ด ประทัดไอ้ไข่ งวด 16/9/69 เด่น 7 ชุด 785 157 478 ชนหลายสำนัก

เลขเด็ด ประทัดไอ้ไข่ งวด 16/9/69 เด่น 7 ชุด 785 157 478 ชนหลายสำนัก

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
เปิดประวัติ “โค้ชดุล” ดุลภาค จากโค้ชฟุตบอล สู่กูรูความรัก โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

เปิดประวัติ “โค้ชดุล” ดุลภาค จากโค้ชฟุตบอล สู่กูรูความรัก โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569

ศาลอิรักพิพากษาจำคุก 10 ปี พ่อค้าหลอกขายเนื้อหมู 75 กิโลกรัม ในเมืองศักดิ์สิทธิ์

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
TIME คัด 100 นวนิยายที่ควรอ่านสักครั้งในชีวิต พร้อมเรื่องย่อครบทุกเล่ม ไลฟ์สไตล์

TIME คัด 100 นวนิยายที่ควรอ่านสักครั้งในชีวิต พร้อมเรื่องย่อครบทุกเล่ม

30 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ประทัดไอ้ไข่ งวด 16/9/69 เด่น 7 ชุด 785 157 478 ชนหลายสำนัก เลขเด็ด

เลขเด็ด ประทัดไอ้ไข่ งวด 16/9/69 เด่น 7 ชุด 785 157 478 ชนหลายสำนัก

2 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ “โค้ชดุล” ดุลภาค จากโค้ชฟุตบอล สู่กูรูความรัก โปรไฟล์ไม่ธรรมดา บันเทิง

เปิดประวัติ “โค้ชดุล” ดุลภาค จากโค้ชฟุตบอล สู่กูรูความรัก โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอิรักพิพากษาจำคุก 10 ปี พ่อค้าหลอกขายเนื้อหมู 75 กิโลกรัม ในเมืองศักดิ์สิทธิ์

14 นาที ที่แล้ว
พ่อคาใจ อัยการไม่สั่งฟ้อง ปมลูกชาย ถูกครูุขับรถชนในโรงเรียน ข้อเท้าหักผิดรูป ข่าว

พ่อคาใจ อัยการไม่สั่งฟ้อง ปมลูกชาย ถูกครูขับรถชนในโรงเรียน ข้อเท้าหักผิดรูป

23 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี 16/9/69 เปิดตารางทักษา เด่น 2 รอง 1 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี 16/9/69 เปิดตารางทักษา เด่น 2 รอง 1

23 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 กันยายน 2569 เลขเด็ด

ดูด่วน! เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 16 9 69 เด่นเลขมงคล 9 ตรงหลายสำนักดัง มีสิทธิ์ถูก

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” เดินทางถึงอเมริกาแล้ว แฟนคลับรอต้อนรับ ก่อนแสดงรอบชิง AGT

29 นาที ที่แล้ว
บอล เชิญยิ้ม ทำบุญวัดจุฬามณี จุดธูป-ล้วงปิงปองขอเลขเด็ด งวด 16 9 69 เลขเด็ด

บอล เชิญยิ้ม แจกเลขเด็ดงวด 16/9/69 จุดธูป-ล้วงปิงปอง ขนลุกเลขใกล้กันมาก

32 นาที ที่แล้ว
เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า งวด 16/9/69 ล้วงได้ 6 7 จัดคู่เด่น 37 67 97 62 92 เลขเด็ด

เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า งวด 16/9/69 ล้วงได้ 6 7 จัดคู่เด่น 37 67 97 62 92

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เก็ต ชินภัสร์” แจ้งข่าวยื่น กกต. ขอลาออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้ว

45 นาที ที่แล้ว
รวมช่องถ่ายทอดสด เอเชียนเกมส์ 2026 แข่งวันไหน ทุกชนิดกีฬา ที่คนไทยต้องรู้ ข่าวกีฬา

รวมช่องถ่ายทอดสด เอเชียนเกมส์ 2026 แข่งวันไหน ทุกชนิดกีฬา ที่คนไทยต้องรู้

46 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ขันน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 16 กันยายน 2569 เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เปิดแนวทาง เลขขันน้ำมนต์ คำชะโนด 16/9/69 เลขมงคลองค์พญานาค

47 นาที ที่แล้ว
ทนายไก่ หิ้วกระเช้าขอโทษ ถึงหน้าบ้าน ผู้เสียหายเมินรับของ ลั่นไม่สำนึกผิดจริง ข่าว

ทนายไก่ หิ้วกระเช้าขอโทษ ถึงหน้าบ้าน ผู้เสียหายเมินรับของ ลั่นไม่สำนึกผิดจริง

58 นาที ที่แล้ว
ชายโสดพุ่ง 30.4 ล้านคน มากกว่าคนมีคู่เกือบ 6 เท่า นักสังคมวิทยาอเมริกา เตือนเสี่ยงโดดเดี่ยว ข่าวต่างประเทศ

ชายโสดพุ่ง 30.4 ล้านคน มากกว่าคนมีคู่เกือบ 6 เท่า นักสังคมวิทยาอเมริกา เตือนเสี่ยงโดดเดี่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ย จรินทร์พร เตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด หลังเจอคอมเมนต์คุกคาม ข่าวดารา

เต้ย จรินทร์พร ขอปกป้องตัวเอง ถูกคุกคามหนัก หลังเลิกแฟน ชี้ความรักไม่ใช่เรื่องผิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16/9/69 เลขเขียนมือฟัน 394 341 จับตา 43 94 41 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16/9/69 เลขเขียนมือฟัน 394 341 จับตา 43 94 41

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทูตอิสราเอล เมินม็อบไทยประท้วง มองเป็นเรื่องช่องว่างวัฒนธรรม เร่งแก้ปัญหาขัดแย้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ น่านสั่งอพยพ 3 หมู่บ้าน อ.ปัว หลังฝนหนัก น้ำเพิ่มกลางดึก ข่าว

ผู้ว่าฯ น่านสั่งอพยพ 3 หมู่บ้าน อ.ปัว หลังฝนหนัก น้ำเพิ่มกลางดึก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้หวยออก 16 ก.ย. 69 เลขเด็ด ไก่เจ้าพายุ ส่งเด่น 9-0-2 ชิงโชคใหญ่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 16 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 200 บาท ทองแท่งขาย 67,600 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย เปิดคลิปปฏิบัติการทางทหารบริเวณปราสาทพระวิหาร ย้ำเขมรใช้พื้นที่มรดกโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 เช็กผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตุรกีจับอีก กลุ่มผู้ชุมนุมหน้าศาล เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักเรียกร้องสิทธิ LGBTQ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เอ็ด ชีแรน” แถลงเจอดราม่าหลัง “แม็กเคิลมอร์” โดนปลดเหตุพูด “ฟรีปาเลสไตน์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button