ผลบอลคาราบาวคัพ ลิเวอร์พูล เปิดบ้านชนะ สเปอร์ส อาร์เซนอล บุกชนะ อิปสวิช ลิ่วรอบ 4

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 04:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 04:58 น.
ผลบอลคาราบาวคัพ 2026/27 รอบ 3 ลิเวอร์พูล สเปอร์ส อาร์เซนอล

ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพ ฤดูกาล 2026/27 รอบ 3 คืนวันอังคารที่ 15 กันยายน ต่อเช้าวันพุธที่ 16 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย จบลงครบ 5 คู่ ลิเวอร์พูล เปิดบ้านชนะ ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ ขณะที่ อาร์เซนอล บุกชนะ อิปสวิช ทาวน์ ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 4 ได้แก่ ลิเวอร์พูล, อาร์เซนอล, ฟูแล่ม, เบรนท์ฟอร์ด, ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด

ลิเวอร์พูล 3-1 ท็อตแนม ฮอทสเปอร์

ลิเวอร์พูล เปิดบ้านชนะ ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ 3-1 ที่สนาม แอนฟิลด์ เตะเวล ประตูของลิเวอร์พูล ทำโดย อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ (21), โคดี กัคโป (54), โดมินิก โซโบสไล (90+1) ประตูของท็อตแนม ฮอทสเปอร์ ทำโดย คอเนอร์ กัลลาเกอร์ (69)

อิปสวิช ทาวน์ 2-4 อาร์เซนอล

อาร์เซนอล บุกชนะ อิปสวิช ทาวน์ 4-2 ที่สนาม พอร์ตแมน โรด ประตูของอิปสวิช ทาวน์ ทำโดย อานิส เมห์เมตี (62), ชูบา อัคปอม (90+1) ประตูของอาร์เซนอล ทำโดย แม็กซ์ ดาวแมน (7), โนนี มาดูเอเก (16), แม็กซ์ ดาวแมน (47), มิเกล เมริโน (58)

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เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2-3 ฟูแล่ม

ฟูแล่ม บุกชนะ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-2 ที่สนาม ลอนดอน สเตเดียม ประตูของเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทำโดย โมราโต (16), ปาโบล (45+2) ประตูของฟูแล่ม ทำโดย โรดริโก มูนิซ (13), เซซาร์ ปาลาซิออส (37), ออสการ์ บ็อบบ์ (78)

เรดดิ้ง 1-2 เบรนท์ฟอร์ด

เบรนท์ฟอร์ด บุกชนะ เรดดิ้ง 2-1 ที่สนาม มาเดจสกี สเตเดียม ประตูของเรดดิ้ง ทำโดย พอดดี โอคอนเนอร์ (72) ประตูของเบรนท์ฟอร์ด ทำโดย คัลลัม วิลสัน (3), ฟาบิโอ คาร์วัลโญ (45+1)

ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 3-3 บาร์นสลีย์

ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด ดวลจุดโทษชนะ บาร์นสลีย์ 7-6 หลังเสมอ 3-3 ที่สนาม ลอนดอน โรด สเตเดียม ประตูของปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด ทำโดย แฮร์รี ลีโอนาร์ด (19), แดนนี ออร์เมอร็อด (27), แดนนี ออร์เมอร็อด (88) ประตูของบาร์นสลีย์ ทำโดย คาเมรอน แม็กกีฮาน (1), เรเยส เคลียรี (40), เรเยส เคลียรี (74) การดวลจุดโทษจบลงที่ 7-6 ส่งให้ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ดผ่านเข้ารอบ

สรุปผลบอลคาราบาวคัพ รอบ 3

  • ลิเวอร์พูล 3-1 ท็อตแนม ฮอทสเปอร์
  • อิปสวิช ทาวน์ 2-4 อาร์เซนอล
  • เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2-3 ฟูแล่ม
  • เรดดิ้ง 1-2 เบรนท์ฟอร์ด
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 3-3 บาร์นสลีย์ (จุดโทษ 7-6)

ฟุตบอลคาราบาวคัพ รอบ 3 ยังเหลืออีก 5 คู่ โปรแกรมตามเวลาประเทศไทย ดังนี้

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  • วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 01.45 น. เอฟเวอร์ตัน พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 01.45 น. ฟลีตวูด ทาวน์ พบ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 02.00 น. โคเวนทรี ซิตี้ พบ แอสตัน วิลล่า
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 02.00 น. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ไบรท์ตัน
  • วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 01.30 น. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ นอริช ซิตี้

ข้อมูลผลการแข่งขันจาก ESPN และ English Football League

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 04:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 04:58 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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