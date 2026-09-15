ผลบอลคาราบาวคัพ ลิเวอร์พูล เปิดบ้านชนะ สเปอร์ส อาร์เซนอล บุกชนะ อิปสวิช ลิ่วรอบ 4
ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพ ฤดูกาล 2026/27 รอบ 3 คืนวันอังคารที่ 15 กันยายน ต่อเช้าวันพุธที่ 16 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย จบลงครบ 5 คู่ ลิเวอร์พูล เปิดบ้านชนะ ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ ขณะที่ อาร์เซนอล บุกชนะ อิปสวิช ทาวน์ ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 4 ได้แก่ ลิเวอร์พูล, อาร์เซนอล, ฟูแล่ม, เบรนท์ฟอร์ด, ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด
ลิเวอร์พูล 3-1 ท็อตแนม ฮอทสเปอร์
ลิเวอร์พูล เปิดบ้านชนะ ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ 3-1 ที่สนาม แอนฟิลด์ เตะเวล ประตูของลิเวอร์พูล ทำโดย อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ (21), โคดี กัคโป (54), โดมินิก โซโบสไล (90+1) ประตูของท็อตแนม ฮอทสเปอร์ ทำโดย คอเนอร์ กัลลาเกอร์ (69)
อิปสวิช ทาวน์ 2-4 อาร์เซนอล
อาร์เซนอล บุกชนะ อิปสวิช ทาวน์ 4-2 ที่สนาม พอร์ตแมน โรด ประตูของอิปสวิช ทาวน์ ทำโดย อานิส เมห์เมตี (62), ชูบา อัคปอม (90+1) ประตูของอาร์เซนอล ทำโดย แม็กซ์ ดาวแมน (7), โนนี มาดูเอเก (16), แม็กซ์ ดาวแมน (47), มิเกล เมริโน (58)
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2-3 ฟูแล่ม
ฟูแล่ม บุกชนะ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-2 ที่สนาม ลอนดอน สเตเดียม ประตูของเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทำโดย โมราโต (16), ปาโบล (45+2) ประตูของฟูแล่ม ทำโดย โรดริโก มูนิซ (13), เซซาร์ ปาลาซิออส (37), ออสการ์ บ็อบบ์ (78)
เรดดิ้ง 1-2 เบรนท์ฟอร์ด
เบรนท์ฟอร์ด บุกชนะ เรดดิ้ง 2-1 ที่สนาม มาเดจสกี สเตเดียม ประตูของเรดดิ้ง ทำโดย พอดดี โอคอนเนอร์ (72) ประตูของเบรนท์ฟอร์ด ทำโดย คัลลัม วิลสัน (3), ฟาบิโอ คาร์วัลโญ (45+1)
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 3-3 บาร์นสลีย์
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด ดวลจุดโทษชนะ บาร์นสลีย์ 7-6 หลังเสมอ 3-3 ที่สนาม ลอนดอน โรด สเตเดียม ประตูของปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด ทำโดย แฮร์รี ลีโอนาร์ด (19), แดนนี ออร์เมอร็อด (27), แดนนี ออร์เมอร็อด (88) ประตูของบาร์นสลีย์ ทำโดย คาเมรอน แม็กกีฮาน (1), เรเยส เคลียรี (40), เรเยส เคลียรี (74) การดวลจุดโทษจบลงที่ 7-6 ส่งให้ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ดผ่านเข้ารอบ
สรุปผลบอลคาราบาวคัพ รอบ 3
- ลิเวอร์พูล 3-1 ท็อตแนม ฮอทสเปอร์
- อิปสวิช ทาวน์ 2-4 อาร์เซนอล
- เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2-3 ฟูแล่ม
- เรดดิ้ง 1-2 เบรนท์ฟอร์ด
- ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 3-3 บาร์นสลีย์ (จุดโทษ 7-6)
ฟุตบอลคาราบาวคัพ รอบ 3 ยังเหลืออีก 5 คู่ โปรแกรมตามเวลาประเทศไทย ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 01.45 น. เอฟเวอร์ตัน พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน
- วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 01.45 น. ฟลีตวูด ทาวน์ พบ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
- วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 02.00 น. โคเวนทรี ซิตี้ พบ แอสตัน วิลล่า
- วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 02.00 น. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ไบรท์ตัน
- วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 01.30 น. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ นอริช ซิตี้
ข้อมูลผลการแข่งขันจาก ESPN และ English Football League
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