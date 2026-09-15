นักกีฬา Hyrox มาเลเซียพ้อ เข้าห้องน้ำจนมาสายโดนตัดสิทธิ์ แต่ปล่อยคนท้องเสียแข่งต่อ
นักกีฬามาเลเซียถูกตัดสิทธิ์จาก HYROX Bangkok หลังเข้าห้องน้ำจนพลาดเวลาสตาร์ต ขณะที่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา นักกีฬาออสเตรเลียท้องเสียและอุจจาระราดกลาง HYROX Beijing แต่ยังแข่งต่อจนชนะ
กลายเป็นประเด็นชวนตั้งคำถามถึงการบังคับใช้กติกาของ HYROX หลังสื่อมาเลเซียรายงานว่า นักกีฬาชาวมาเลเซียถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน HYROX Bangkok เพราะไปเข้าห้องน้ำก่อนแข่งจนพลาดเวลาสตาร์ต ขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งในกรุงปักกิ่ง นักกีฬาออสเตรเลียมีอาการท้องเสียและอุจจาระราดระหว่างการแข่งขัน แต่ยังได้รับอนุญาตให้แข่งต่อจนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่ง
The Rakyat Post รายงานเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 ว่า นักกีฬาชาวมาเลเซียเข้าร่วม BYD HYROX Bangkok II ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 16 สิงหาคม แต่พลาดเวลาสตาร์ตที่กำหนดเพราะไปเข้าห้องน้ำก่อนเริ่มแข่งขัน ส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์หรือ Disqualified ตามกติกา
ข้อมูลจากเว็บไซต์ HYROX ยืนยันว่า ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะได้รับเวลาเริ่มการแข่งขันของตัวเองก่อนวันแข่งประมาณ 3 วัน และ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเวลาสตาร์ต ผู้แข่งขันจึงต้องวางแผนให้พร้อมตามเวลาที่ได้รับ
กติกาของ HYROX ระบุเพิ่มเติมว่า การแข่งขันใช้ระบบปล่อยตัวเป็นรอบ ผู้แข่งขันทุกคนมีเวลาเริ่มอย่างเป็นทางการ หากลงแข่งในรอบที่เร็วหรือช้ากว่าเวลาของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูก Disqualified หรือ DQ
จุดนี้หมายความว่า นักกีฬามาเลเซียไม่ได้ถูกลงโทษเพราะ “ไปเข้าห้องน้ำ” แต่ถูกลงโทษเพราะกลับมาไม่ทันและเริ่มการแข่งขันผิดจากเวลาที่กำหนดไว้
เรื่องกลับได้รับความสนใจอีกครั้งหลังเกิดเหตุที่ HYROX Beijing ในวันที่ 12 กันยายน เมื่อ โจแอนนา วีทริซิก (Joanna Wietrzyk) นักกีฬาชาวออสเตรเลียลงแข่งขันทั้งที่มีอาการอาหารเป็นพิษ ก่อนเกิดอาการท้องเสียและไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ระหว่างการแข่งขัน
แม้เกิดการปนเปื้อนระหว่างการแข่งขัน วีทริซิกยังแข่งต่อจนจบด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 1 นาที 23 วินาที และคว้าอันดับหนึ่งประเภทหญิงเดี่ยว เหนือ Alyssa McElheny ซึ่งเข้าเส้นชัยอันดับสองด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 2 นาที 8 วินาที
เหตุการณ์ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะประเด็นสุขอนามัย เนื่องจาก HYROX เป็นการแข่งขันในร่มที่ผู้แข่งขันจำนวนมากต้องใช้พื้นที่และอุปกรณ์ชุดเดียวกัน ทั้งการวิ่งและสถานีออกกำลังกายต่าง ๆ
ความแตกต่างของสองเหตุการณ์จึงถูกนำมาเปรียบเทียบ นักกีฬามาเลเซียที่ออกไปเข้าห้องน้ำก่อนแข่งจนกลับมาไม่ทันเวลาถูก DQ ตามกติกาสตาร์ต ขณะที่นักกีฬาที่มีอาการท้องเสียและเกิดการปนเปื้อนระหว่างการแข่งขันในปักกิ่งไม่ได้ถูกหยุดการแข่งขัน และยังสามารถแข่งต่อจนคว้าอันดับหนึ่งได้
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ทั้งสอง ไม่ใช่การละเมิดกฎข้อเดียวกัน และเกิดขึ้นคนละช่วงเวลา กรณีกรุงเทพฯ มีกฎเรื่องเวลาสตาร์ตระบุบทลงโทษ DQ อยู่แล้ว ส่วนเหตุที่ปักกิ่งกลายเป็นกรณีที่ HYROX ยอมรับภายหลังว่ากระบวนการด้านการแพทย์และสุขอนามัยมีความคลุมเครือในการนำมาใช้กับการแข่งขันระดับสูงและการแข่งขันสำหรับบุคคลทั่วไป
หลังเกิดเสียงวิจารณ์ มอริตซ์ เฟิร์สเทอ (Moritz Fürste) ผู้ร่วมก่อตั้ง HYROX ออกมาขอโทษ พร้อมยอมรับว่าองค์กรทำผิดพลาดที่ไม่ได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันทีระหว่างการแข่งขัน และเริ่มปรับกระบวนการกับกติกาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีก
กฎที่เพิ่มเข้ามาหลังเหตุการณ์ระบุว่า หากเลือด อาเจียน ปัสสาวะ หรืออุจจาระของผู้แข่งขันก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสวัสดิภาพหรือการปนเปื้อนต่อตัวนักกีฬาและผู้แข่งขันคนอื่น Race Director สามารถถอนนักกีฬาออกจากการแข่งขันด้วยเหตุผลทางการแพทย์ และบันทึกผลเป็น DNF หรือ Did Not Finish
HYROX ยังออกแถลงการณ์ยอมรับว่าความกังวลเรื่องการจัดการเหตุการณ์เป็นคำถามที่ชอบธรรม พร้อมยืนยันว่าจะตรวจสอบและปรับปรุงระบบ แต่ขอให้สังคมแยกการวิจารณ์การจัดการแข่งขันออกจากการข่มขู่หรือคุกคามตัวนักกีฬา
กรณีของนักกีฬามาเลเซียจึงยิ่งถูกหยิบมาเปรียบเทียบในช่วงที่ HYROX กำลังเผชิญคำถามเรื่องมาตรฐานการแข่งขัน เพราะฝั่งหนึ่งเป็นกฎที่ระบุบทลงโทษชัดเจนและถูกใช้ทันทีเมื่อผู้แข่งขันพลาดเวลาสตาร์ต ขณะที่อีกเหตุการณ์ต้องรอจนการแข่งขันจบและเกิดเสียงวิจารณ์ จึงนำไปสู่การยอมรับความผิดพลาดและเพิ่มเติมกติกาในภายหลัง
The Thaiger รายงานกรณี HYROX Beijing ก่อนหน้านี้แล้ว โดย HYROX ยอมรับว่าการจัดการเหตุการณ์มีข้อบกพร่อง พร้อมประกาศทบทวนมาตรการด้านสุขอนามัยและการแพทย์
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ต้นทางข่าว : The Rakyat Post: Malaysian In HYROX Bangkok Disqualified For Late Start Because He Went To The Toilet First, X/zarifzakaria_