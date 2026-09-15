ฝนถล่มช่วงเลิกงาน 15 ก.ย. 69 เช็กกรุงเทพฯ ฝนตกถึงกี่โมง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 17:32 น.
ฝนถล่มช่วงเลิกงาน 15 ก.ย. 69 เช็กกรุงเทพฯ ฝนตกถึงกี่โมง

กรุงเทพฯ เจอฝนช่วงเย็นตรงเวลาเลิกงาน กรมอุตุฯ คาดวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และตกหนักบางแห่ง ขณะที่พยากรณ์รายชั่วโมงชี้ฝนยังมีโอกาสต่อเนื่องช่วงหัวค่ำ ก่อนซาลงราว 20.00 น. แต่ยังอาจกลับมาตกอีกช่วงดึก

ประชาชนที่กำลังเดินทางกลับบ้านช่วงเย็นวันนี้ 15 กันยายน 2569 เตรียมรับมือฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังกลุ่มฝนเกิดขึ้นในช่วงเวลาเลิกงาน ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองถึง 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้

สำหรับคำถามว่าฝนในกรุงเทพฯ จะตกถึงกี่โมง พยากรณ์รายชั่วโมงล่าสุด ณ เวลา 17.09 น. ประเมินว่า ช่วงเย็นยังมีโอกาสเกิดฝนค่อนข้างสูง โดยเวลา 19.00 น. มีโอกาสเกิดฝนประมาณ 51% ก่อนลดลงเหลือประมาณ 47% เวลา 20.00 น. และลดลงต่อเนื่องในช่วง 21.00 ถึง 22.00 น. จึงมีแนวโน้มว่าฝนช่วงเลิกงานจะ ค่อย ๆ ซาลงตั้งแต่ประมาณ 20.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสเกิดฝนซู่อีกครั้งช่วงประมาณ 23.00 น.

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    • 17.00 น. ฝนตก โอกาสเกิดฝน 73%
    • 19.00 น. ฝนตก โอกาสเกิดฝน 51%
    • 20.00 น. มีเมฆมาก โอกาสเกิดฝน 47%
    • 21.00 น. มีเมฆมาก โอกาสเกิดฝน 42%
    • 22.00 น. มีเมฆมาก โอกาสเกิดฝน 41%
    • 23.00 น. มีโอกาสเกิดฝนซู่ โอกาสเกิดฝน 45%
ข้อมูลจาก The Weather Network ให้ทิศทางใกล้เคียงกัน โดยคาดว่ากรุงเทพฯ มีโอกาสเกิดฝน 100% เวลา 17.00 น. ลดเหลือ 90% เวลา 18.00 น. และ 70% เวลา 19.00 น. จากนั้นลดลงเหลือ 20% ในเวลา 20.00 น. ก่อนยังมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบางช่วงระหว่าง 21.00 ถึง 23.00 น.

ดังนั้น ผู้ที่กำลังเดินทางกลับบ้านในช่วง 17.00 ถึง 19.00 น. ยังควรเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝน และเผื่อเวลาเดินทาง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือถนนที่มีปัญหาน้ำรอการระบายเป็นประจำ เนื่องจากฝนที่ตกหนักในระยะสั้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้

กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า สาเหตุของฝนในวันนี้มาจาก ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกหนัก

อุณหภูมิกรุงเทพฯ และปริมณฑลวันนี้อยู่ที่ประมาณ 24 ถึง 25 องศาเซลเซียสในช่วงต่ำสุด และ 32 ถึง 34 องศาเซลเซียสในช่วงสูงสุด ลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็วประมาณ 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ฝนยังไม่จบเพียงวันนี้ เพราะพยากรณ์ระหว่างวันที่ 14 ถึง 20 กันยายน ระบุว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60 ถึง 80% ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยช่วงวันที่ 18 ถึง 19 กันยายน ต้องระวังลมกระโชกแรงบางพื้นที่เพิ่มเติม

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กรมอุตุนิยมวิทยายังออกประกาศเตือนฉบับที่ 1 สำหรับช่วงวันที่ 17 ถึง 20 กันยายน 2569 ว่า ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 17 กันยายน ก่อนขยายผลกระทบสู่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ในวันที่ 18 กันยายน

ผู้ใช้รถใช้ถนนควรติดตามเรดาร์ฝนและสภาพการจราจรก่อนออกเดินทาง หากพบจุดน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ สามารถแจ้งผ่าน Traffy Fondue หรือสายด่วน กทม. 1555 ได้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 17:32 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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