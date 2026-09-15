ฝนถล่มช่วงเลิกงาน 15 ก.ย. 69 เช็กกรุงเทพฯ ฝนตกถึงกี่โมง
กรุงเทพฯ เจอฝนช่วงเย็นตรงเวลาเลิกงาน กรมอุตุฯ คาดวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และตกหนักบางแห่ง ขณะที่พยากรณ์รายชั่วโมงชี้ฝนยังมีโอกาสต่อเนื่องช่วงหัวค่ำ ก่อนซาลงราว 20.00 น. แต่ยังอาจกลับมาตกอีกช่วงดึก
ประชาชนที่กำลังเดินทางกลับบ้านช่วงเย็นวันนี้ 15 กันยายน 2569 เตรียมรับมือฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังกลุ่มฝนเกิดขึ้นในช่วงเวลาเลิกงาน ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองถึง 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้
สำหรับคำถามว่าฝนในกรุงเทพฯ จะตกถึงกี่โมง พยากรณ์รายชั่วโมงล่าสุด ณ เวลา 17.09 น. ประเมินว่า ช่วงเย็นยังมีโอกาสเกิดฝนค่อนข้างสูง โดยเวลา 19.00 น. มีโอกาสเกิดฝนประมาณ 51% ก่อนลดลงเหลือประมาณ 47% เวลา 20.00 น. และลดลงต่อเนื่องในช่วง 21.00 ถึง 22.00 น. จึงมีแนวโน้มว่าฝนช่วงเลิกงานจะ ค่อย ๆ ซาลงตั้งแต่ประมาณ 20.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสเกิดฝนซู่อีกครั้งช่วงประมาณ 23.00 น.
-
- 17.00 น. ฝนตก โอกาสเกิดฝน 73%
- 19.00 น. ฝนตก โอกาสเกิดฝน 51%
- 20.00 น. มีเมฆมาก โอกาสเกิดฝน 47%
- 21.00 น. มีเมฆมาก โอกาสเกิดฝน 42%
- 22.00 น. มีเมฆมาก โอกาสเกิดฝน 41%
- 23.00 น. มีโอกาสเกิดฝนซู่ โอกาสเกิดฝน 45%
ดังนั้น ผู้ที่กำลังเดินทางกลับบ้านในช่วง 17.00 ถึง 19.00 น. ยังควรเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝน และเผื่อเวลาเดินทาง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือถนนที่มีปัญหาน้ำรอการระบายเป็นประจำ เนื่องจากฝนที่ตกหนักในระยะสั้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า สาเหตุของฝนในวันนี้มาจาก ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกหนัก
อุณหภูมิกรุงเทพฯ และปริมณฑลวันนี้อยู่ที่ประมาณ 24 ถึง 25 องศาเซลเซียสในช่วงต่ำสุด และ 32 ถึง 34 องศาเซลเซียสในช่วงสูงสุด ลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็วประมาณ 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ฝนยังไม่จบเพียงวันนี้ เพราะพยากรณ์ระหว่างวันที่ 14 ถึง 20 กันยายน ระบุว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60 ถึง 80% ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยช่วงวันที่ 18 ถึง 19 กันยายน ต้องระวังลมกระโชกแรงบางพื้นที่เพิ่มเติม
กรมอุตุนิยมวิทยายังออกประกาศเตือนฉบับที่ 1 สำหรับช่วงวันที่ 17 ถึง 20 กันยายน 2569 ว่า ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 17 กันยายน ก่อนขยายผลกระทบสู่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ในวันที่ 18 กันยายน
ผู้ใช้รถใช้ถนนควรติดตามเรดาร์ฝนและสภาพการจราจรก่อนออกเดินทาง หากพบจุดน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ สามารถแจ้งผ่าน Traffy Fondue หรือสายด่วน กทม. 1555 ได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้-ตะวันออก รับมือฝนตกหนัก เช็กพื้นที่ กทม. รอดไหม
- เปิด 25 จังหวัดฝนหนักคืนนี้ ระลอกใหม่ 8 ถึง 13 ก.ย. อีสานเจอก่อน
- พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 ส.ค. 69 กรุงเทพฯ ฝน 60% เตือนน้ำท่วม
แหล่งข่าวอ้างอิง
- กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศทั่วประเทศ วันที่ 15 กันยายน 2569
- กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วัน วันที่ 14 ถึง 20 กันยายน 2569
- ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฝนตกหนักถึงหนักมาก 17 ถึง 20 กันยายน 2569 ฉบับที่ 1
- The Weather Network พยากรณ์รายชั่วโมงกรุงเทพฯ