เนเน่ รอยัล พร้อม 100% บินลัดฟ้าสู่อเมริกา เตรียมสู้ศึกสุดท้าย ลุ้นแชมป์ AGT2026

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 17:24 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 17:26 น.
เนเน่ รอยัล ออกเดินทางไปอเมริกาแล้ว เตรียมพร้อม 100% สู้ศึกสุดท้าย ลุยคว้าแชมป์ AGT2026

แม่ไทยเตรียมเชียร์! เนเน่ รอยัล และครอบครัวออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว เตรียมพร้อม 100% สู้ศึกสุดท้ายคว้าแชมป์ AGT2026

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย เนเน่ รอยัล สาวน้อยวัย 16 ปี พร้อมครอบครัวบินเหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบิน CX770 ออกเดินทางเมื่อเวลา 11.50 น.ที่ผ่านมา เพื่อเดินทางไปฮ่องกงและต่อเครื่องมุ่งหน้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเตรียมตัวระเบิดเวที America’s Got Talent 2026 ซึ่งเป็นการประกวดรอบสุดท้ายหาผู้ชนะ โดยจะแข่งขันในวันที่ 22 กันยายนนี้ ตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย

เนเน่ รอยัล เปิดใจก่อนออกเดินทาง โดยพูดถึงการเตรียมตัวในการขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศ ระบุว่า “ตนมีความพร้อม 100% เพราะฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวัน วันละ 4 ชั่วโมง โดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์ America’s Got Talent มาครองให้สำเร็จ และสัญญากับแฟน ๆ ชาวไทยทุกคนว่าจะทำผลงานในรอบสุดท้ายออกมาให้ดีและเต็มที่มากที่สุด ให้เหนือกว่าทุกรอบที่ผ่านมาแน่นอน และอยากจะฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะคนไทยในอเมริกาช่วยกันโหวตให้เธอในรอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากผลการตัดสินรอบสุดท้ายนี้จะวัดจากคะแนนโหวตอย่างเดียว”

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เนเน่ รอยัล ออกเดินทางไปอเมริกาแล้ว เตรียมพร้อม 100% สู้ศึกสุดท้าย ลุยคว้าแชมป์ AGT2026-2

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อ้างอิงจาก : FB Nene Royal

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 17:24 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 17:26 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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