เนเน่ รอยัล พร้อม 100% บินลัดฟ้าสู่อเมริกา เตรียมสู้ศึกสุดท้าย ลุ้นแชมป์ AGT2026
แม่ไทยเตรียมเชียร์! เนเน่ รอยัล และครอบครัวออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว เตรียมพร้อม 100% สู้ศึกสุดท้ายคว้าแชมป์ AGT2026
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย เนเน่ รอยัล สาวน้อยวัย 16 ปี พร้อมครอบครัวบินเหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบิน CX770 ออกเดินทางเมื่อเวลา 11.50 น.ที่ผ่านมา เพื่อเดินทางไปฮ่องกงและต่อเครื่องมุ่งหน้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเตรียมตัวระเบิดเวที America’s Got Talent 2026 ซึ่งเป็นการประกวดรอบสุดท้ายหาผู้ชนะ โดยจะแข่งขันในวันที่ 22 กันยายนนี้ ตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย
เนเน่ รอยัล เปิดใจก่อนออกเดินทาง โดยพูดถึงการเตรียมตัวในการขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศ ระบุว่า “ตนมีความพร้อม 100% เพราะฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวัน วันละ 4 ชั่วโมง โดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์ America’s Got Talent มาครองให้สำเร็จ และสัญญากับแฟน ๆ ชาวไทยทุกคนว่าจะทำผลงานในรอบสุดท้ายออกมาให้ดีและเต็มที่มากที่สุด ให้เหนือกว่าทุกรอบที่ผ่านมาแน่นอน และอยากจะฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะคนไทยในอเมริกาช่วยกันโหวตให้เธอในรอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากผลการตัดสินรอบสุดท้ายนี้จะวัดจากคะแนนโหวตอย่างเดียว”
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อ้างอิงจาก : FB Nene Royal