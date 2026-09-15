ตรวจหวยลาว 15 ก.ย. 69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติวันอังคาร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 19:01 น.
หวยลาว 15 กันยายน 2569

ถ่ายทอดสดหวยลาว 15 กันยายน 2569 ตรวจผลสลากพัฒนา เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติย้อนหลังวันอังคาร

ค่ำคืนนี้คอหวยเตรียมตัวลุ้นโชค กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลสลากพัฒนา งวดประจำวันอังคารที่ 15 กันยายน 2569 ทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและตรวจผลรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทย เช็กได้ทุกรางวัลตั้งแต่เลข 6 ตัว ลงมาจนถึงรางวัลเลข 1 ตัว คอหวยสามารถติดตามผลรางวัลอัปเดตล่าสุดได้ทันทีหลังจากการประกาศผลเสร็จสิ้น

ตรวจหวยลาว 15 กันยายน 2569

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สถิติหวยลาวพัฒนาออกวันอังคารย้อนหลัง

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแนวทางเพื่อลุ้นโชค เรารวบรวมสถิติผลการออกรางวัลสลากพัฒนาเฉพาะวันอังคารย้อนหลัง เพื่อให้นำไปวิเคราะห์ตัวเลขกันได้เลย

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
8/9/69 3743 743 43 3
1/9/69 8475 475 75 5
25/8/69 6600 600 00 0
18/8/69 8222 222 22 2
11/8/69 9670 670 70 0
4/8/69 7886 886 86 6
28/7/69 0480 480 80 0
21/7/69 6592 592 92 2
14/7/69 1546 546 46 6
7/7/69 9659 659 59 9
30/6/69 8383 383 83 3
23/6/69 5721 721 21 1
16/6/69 5883 883 83 3
9/6/69 5245 245 45 5
2/6/69 3211 211 11 1
26/5/69 2679 679 79 9
19/5/69 0470 470 70 0
12/5/69 4931 931 31 1
5/5/69 7032 032 32 2

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 19:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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