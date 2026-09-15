ฟุตบอลหญิงไทยแพ้ญี่ปุ่น 0-8 ทำไมยังไม่ตกรอบ เปิดเงื่อนไขลุ้นรอบ 8 ทีม
ชบาแก้วยังเหลืออีก 2 นัดในรอบแบ่งกลุ่ม พบไชนีส ไทเปและเวียดนาม โดยอันดับ 1-2 ของแต่ละกลุ่ม รวมถึงอันดับ 3 ที่ดีที่สุดอีก 2 ทีม จะได้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมเอเชียนเกมส์ 2026 ด้วยการแพ้ญี่ปุ่น 0-8 ในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มอี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 แต่ผลการแข่งขันนัดนี้ ยังไม่ทำให้ไทยตกรอบ เพราะรอบแบ่งกลุ่มยังเหลืออีก 2 นัด และไทยยังมีโอกาสทำอันดับเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีม
ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มี 12 ทีม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยไทยอยู่กลุ่มอีร่วมกับญี่ปุ่น ไชนีส ไทเป และเวียดนาม แต่ละทีมต้องลงเล่นทีมละ 3 นัด
หลังจบรอบแบ่งกลุ่ม ทีมอันดับ 1 และอันดับ 2 ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ รวม 6 ทีม
อีก 2 ที่นั่งจะมาจาก ทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุด 2 ทีมจากทั้งหมด 3 กลุ่ม ทำให้ไทยยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบได้ แม้จะเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ต่อญี่ปุ่น
สถานการณ์ของไทยจึงยังเปิดอยู่ 2 ทาง
ทางแรกคือเก็บคะแนนจากเกมที่เหลือให้มากพอสำหรับจบหนึ่งในสองอันดับแรกของกลุ่มอี ซึ่งจะได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมโดยตรง
อีกทางคือ หากจบอันดับ 3 ของกลุ่ม ไทยจะต้องนำผลงานไปเปรียบเทียบกับทีมอันดับ 3 ของอีกสองกลุ่ม เพื่อหา 2 ทีมที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบต่อไป
สิ่งสำคัญคือ ไทยยังไม่ได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมในตอนนี้ เพียงแต่ยังไม่ถูกตัดออกจากการแข่งขันหลังแพ้ญี่ปุ่น 0-8 เนื่องจากยังมีอีก 2 เกมให้เก็บคะแนนและขยับอันดับในกลุ่ม
โปรแกรมนัดต่อไป ไทยพบ ไชนีส ไทเป วันที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา
จากนั้นจะปิดรอบแบ่งกลุ่มด้วยการพบ เวียดนาม วันที่ 21 กันยายน เวลา 17.30 น. ที่นากาอิ สเตเดียม เมืองโอซากา
หากไทยชนะทั้งสองนัด จะเก็บเพิ่มได้ 6 คะแนน แต่ยังไม่ควรสรุปว่าจะจบอันดับ 1 หรือ 2 แน่นอน เพราะอันดับสุดท้ายต้องพิจารณาผลการแข่งขันของทุกทีมในกลุ่มหลังเตะครบ 3 นัด
ในทางกลับกัน หากไทยไม่สามารถจบสองอันดับแรก ยังต้องดูว่าสามารถขึ้นมาจบอันดับ 3 ได้หรือไม่ และผลงานเมื่อเทียบกับอันดับ 3 ของอีกสองกลุ่มอยู่ในสองอันดับแรกหรือไม่
รอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลหญิงมีกำหนดแข่งขันวันที่ 25 กันยายน 2569 โดยจะมีทั้งหมด 8 ทีมผ่านเข้ามาแข่งขัน
สำหรับผลนัดแรก ไทยเสีย 8 ประตูให้ญี่ปุ่น แบ่งเป็น 4 ประตูในครึ่งแรกและอีก 4 ประตูในครึ่งหลัง ก่อนจบเกม 0-8
เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย กล่าวหลังเกมว่า การเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นทำให้ทีมได้เห็นความแตกต่างด้านความเร็วในการเล่น การตอบสนอง และการตัดสินใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องนำไปปรับปรุงสำหรับการแข่งขันที่เหลือ
เกมไทยพบไชนีส ไทเป วันที่ 17 กันยายน และเกมพบเวียดนาม วันที่ 21 กันยายน มีกำหนดถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY
สรุปสถานการณ์ของฟุตบอลหญิงไทยหลังแพ้ญี่ปุ่น 0-8
- ไทย ยังไม่เข้ารอบ 8 ทีม
- ไทย ยังไม่ตกรอบ
- ไทยเหลือการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก 2 นัด
- ไทยมีโอกาสเข้ารอบหากจบ อันดับ 1 หรือ 2 ของกลุ่ม
หากจบ อันดับ 3 ยังมีโอกาสเข้ารอบ หากเป็นหนึ่งใน 2 ทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดจาก 3 กลุ่ม
ผลสุดท้ายต้องรอการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มครบทั้งหมดก่อน จึงจะทราบว่าไทยผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมหรือไม่
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- FA Thailand
- สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ FA Thailand
- Aichi-Nagoya 2026