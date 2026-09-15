ฟุตบอลหญิงไทยแพ้ญี่ปุ่น 0-8 ทำไมยังไม่ตกรอบ เปิดเงื่อนไขลุ้นรอบ 8 ทีม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 16:15 น.
ฟุตบอลหญิงไทยแพ้ญี่ปุ่น 0-8 ทำไมยังไม่ตกรอบ เปิดเงื่อนไขลุ้นรอบ 8 ทีม
ภาพจาก : FA Thailand

ชบาแก้วยังเหลืออีก 2 นัดในรอบแบ่งกลุ่ม พบไชนีส ไทเปและเวียดนาม โดยอันดับ 1-2 ของแต่ละกลุ่ม รวมถึงอันดับ 3 ที่ดีที่สุดอีก 2 ทีม จะได้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมเอเชียนเกมส์ 2026 ด้วยการแพ้ญี่ปุ่น 0-8 ในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มอี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 แต่ผลการแข่งขันนัดนี้ ยังไม่ทำให้ไทยตกรอบ เพราะรอบแบ่งกลุ่มยังเหลืออีก 2 นัด และไทยยังมีโอกาสทำอันดับเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีม

ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มี 12 ทีม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยไทยอยู่กลุ่มอีร่วมกับญี่ปุ่น ไชนีส ไทเป และเวียดนาม แต่ละทีมต้องลงเล่นทีมละ 3 นัด

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หลังจบรอบแบ่งกลุ่ม ทีมอันดับ 1 และอันดับ 2 ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ รวม 6 ทีม

อีก 2 ที่นั่งจะมาจาก ทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุด 2 ทีมจากทั้งหมด 3 กลุ่ม ทำให้ไทยยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบได้ แม้จะเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ต่อญี่ปุ่น

สถานการณ์ของไทยจึงยังเปิดอยู่ 2 ทาง

ทางแรกคือเก็บคะแนนจากเกมที่เหลือให้มากพอสำหรับจบหนึ่งในสองอันดับแรกของกลุ่มอี ซึ่งจะได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมโดยตรง

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อีกทางคือ หากจบอันดับ 3 ของกลุ่ม ไทยจะต้องนำผลงานไปเปรียบเทียบกับทีมอันดับ 3 ของอีกสองกลุ่ม เพื่อหา 2 ทีมที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบต่อไป

ฟุตบอลหญิงไทยแพ้ญี่ปุ่น 0-8 ทำไมยังไม่ตกรอบ
ภาพจาก : FA Thailand

สิ่งสำคัญคือ ไทยยังไม่ได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมในตอนนี้ เพียงแต่ยังไม่ถูกตัดออกจากการแข่งขันหลังแพ้ญี่ปุ่น 0-8 เนื่องจากยังมีอีก 2 เกมให้เก็บคะแนนและขยับอันดับในกลุ่ม

โปรแกรมนัดต่อไป ไทยพบ ไชนีส ไทเป วันที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา

จากนั้นจะปิดรอบแบ่งกลุ่มด้วยการพบ เวียดนาม วันที่ 21 กันยายน เวลา 17.30 น. ที่นากาอิ สเตเดียม เมืองโอซากา

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หากไทยชนะทั้งสองนัด จะเก็บเพิ่มได้ 6 คะแนน แต่ยังไม่ควรสรุปว่าจะจบอันดับ 1 หรือ 2 แน่นอน เพราะอันดับสุดท้ายต้องพิจารณาผลการแข่งขันของทุกทีมในกลุ่มหลังเตะครบ 3 นัด

ในทางกลับกัน หากไทยไม่สามารถจบสองอันดับแรก ยังต้องดูว่าสามารถขึ้นมาจบอันดับ 3 ได้หรือไม่ และผลงานเมื่อเทียบกับอันดับ 3 ของอีกสองกลุ่มอยู่ในสองอันดับแรกหรือไม่

รอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลหญิงมีกำหนดแข่งขันวันที่ 25 กันยายน 2569 โดยจะมีทั้งหมด 8 ทีมผ่านเข้ามาแข่งขัน

สำหรับผลนัดแรก ไทยเสีย 8 ประตูให้ญี่ปุ่น แบ่งเป็น 4 ประตูในครึ่งแรกและอีก 4 ประตูในครึ่งหลัง ก่อนจบเกม 0-8

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เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย กล่าวหลังเกมว่า การเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นทำให้ทีมได้เห็นความแตกต่างด้านความเร็วในการเล่น การตอบสนอง และการตัดสินใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องนำไปปรับปรุงสำหรับการแข่งขันที่เหลือ

เกมไทยพบไชนีส ไทเป วันที่ 17 กันยายน และเกมพบเวียดนาม วันที่ 21 กันยายน มีกำหนดถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY

สรุปสถานการณ์ของฟุตบอลหญิงไทยหลังแพ้ญี่ปุ่น 0-8

  • ไทย ยังไม่เข้ารอบ 8 ทีม
  • ไทย ยังไม่ตกรอบ
  • ไทยเหลือการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก 2 นัด
  • ไทยมีโอกาสเข้ารอบหากจบ อันดับ 1 หรือ 2 ของกลุ่ม

หากจบ อันดับ 3 ยังมีโอกาสเข้ารอบ หากเป็นหนึ่งใน 2 ทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดจาก 3 กลุ่ม

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ผลสุดท้ายต้องรอการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มครบทั้งหมดก่อน จึงจะทราบว่าไทยผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมหรือไม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 16:15 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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