อัปเดตอาการ น้องยูฟ่า วัย 1 ขวบ หลังถูกผู้ช่วยพยาบาลประมาทตัดนิ้วขาด
อัปเดตอาการ น้องยูฟ่า วัย 1 ขวบ หลังถูกผู้ช่วยพยาบาลประมาทตัดนิ้วขาด ล่าสุดแผลผ่าตัดต่อนิ้วดีขึ้น ครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจ
จากกรณีที่ผู้เป็นแม่ออกมาโพสต์เรียกร้องความรับผิดชอบจากทางโรงพยาบาลและตัวของผู้ช่วยพยาบาล เมื่อ น้องยูฟ่า ลูกชายตัวน้อยของวัยเพียง 1 ขวบ ต้องถูกตัดนิ้วขาดไป 1 นิ้ว จากความประมาทของผู้ช่วยพยาบาลที่นำกรรไกรอันใหญ่มาตัดเทปพันเข็มน้ำเกลือแบบไม่มอง ไม่ระวัง จนพลาดตัดถูกนิ้วชี้ของน้องยูฟ่าจนขาด ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาลประมาท ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือโฆษณา
ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 ทางด้านคุณแม่ของน้องยูฟ่าได้ออกมาโพสต์ภาพของน้องพร้อมระบุข้อความอัปเดตอาการ รวมถึงขอบคุณกำลังใจจากทุก ๆ คนที่ส่งมาให้น้องยูฟ่าตั้งแต่วันเกิดเหตุด้วย ความว่า
“หนูและพ่อของน้องพร้อมครอบครัวขอขอบคุณทุกความห่วงใยจากลุงป้าน้าอาทุกคน ที่ทักเข้ามาให้กำลังใจ และถามไถ่อาการน้อง ตอนนี้น้องก็เริ่มสดใสขึ้น เริ่มกินอาหารกินนมได้ ส่วนแผลน้องอาจารย์หมออัพเดตวันนี้เดินมาทางที่ดีแล้ว แม่เริ่มมีความหวังและหวังมาก ๆ คือขอให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับน้อง ขอบคุณสื่อทุกสื่อที่นำเสนอข่าวน้องให้เป็นเคสอุทาหรณ์ ขอบคุณ ผอ. รพ.สรรพประสิทธิประสงค์ อาจารย์หมอและคณะทีมแพทย์ที่รับการรักษาน้องอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี”
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