โผล่มาอีก! คุณยายตัวตึง ซิ่งรถเร่งมรดก กลางถนนช่วงเร่งด่วน วอนหน่วยงานจัดการ
โผล่มาอีก! คุณยายตัวตึง ซิ่งรถเร่งมรดก กลางถนนช่วงเร่งด่วน ไม่สนรถใหญ่ หวั่นเกิดเหตุอันตราย วอนหน่วยงานช่วยจัดการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก หมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉัน “เขตบางแคบ้านเรา” โพสต์ภาพคุณยายรายหนึ่งขณะขับรถสามล้อไฟฟ้า หรือ “รถเร่งมรดก” บนถนนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ โดยระบุข้อความว่า
“นี่คือปัญหาหนึ่งของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจเมื่อ (คุณยายตัวตึง) ขับรถไฟฟ้าออกสู่ท้องถนนเมื่อเวลาเร่งด่วน 16.50 น. ของวันที่ 14/9/2569 ในขณะที่การจราจรคับคั่งเกรงจะเกิดอันตราย วอนผู้เกี่ยวข้องช่วยมาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ”
ทั้งนี้ “รถเร่งมรดก” หรือ รถสามล้อไฟฟ้า ไม่สามารถนำมาขับขี่บนถนนใหญ่ได้ โดยรถประเภทดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมขนส่งทางบก จึงมีความผิดตามกฎหมายและอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้
สำหรับข้อกฎหมาย หากนำรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน มาใช้บนผิวจราจร เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6 มีโอกาสถูกปรับเป็นพินัย ไม่เกิน 10,000 บาท และหากขับในลักษณะ กีดขวางการจราจร / ประมาท / น่าหวาดเสียว อาจผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (3) (4) มีโอกาสถูกปรับเป็นพินัย ไม่เกิน 4,000 บาท
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