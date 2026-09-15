โผล่มาอีก! คุณยายตัวตึง ซิ่งรถเร่งมรดก กลางถนนช่วงเร่งด่วน วอนหน่วยงานจัดการ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 16:25 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 16:25 น.
โผล่มาอีก! คุณยายตัวตึง ซิ่งรถเร่งมรดก กลางถนนช่วงเร่งด่วน วอนหน่วยงานจัดการ

โผล่มาอีก! คุณยายตัวตึง ซิ่งรถเร่งมรดก กลางถนนช่วงเร่งด่วน ไม่สนรถใหญ่ หวั่นเกิดเหตุอันตราย วอนหน่วยงานช่วยจัดการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก หมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉัน “เขตบางแคบ้านเรา” โพสต์ภาพคุณยายรายหนึ่งขณะขับรถสามล้อไฟฟ้า หรือ “รถเร่งมรดก” บนถนนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ โดยระบุข้อความว่า

“นี่คือปัญหาหนึ่งของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจเมื่อ (คุณยายตัวตึง) ขับรถไฟฟ้าออกสู่ท้องถนนเมื่อเวลาเร่งด่วน 16.50 น. ของวันที่ 14/9/2569 ในขณะที่การจราจรคับคั่งเกรงจะเกิดอันตราย วอนผู้เกี่ยวข้องช่วยมาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ”

โฆษณา
รถเร่งมรดก
FB/ หมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉัน “เขตบางแคบ้านเรา”

ทั้งนี้ “รถเร่งมรดก” หรือ รถสามล้อไฟฟ้า ไม่สามารถนำมาขับขี่บนถนนใหญ่ได้ โดยรถประเภทดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมขนส่งทางบก จึงมีความผิดตามกฎหมายและอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้

สำหรับข้อกฎหมาย หากนำรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน มาใช้บนผิวจราจร เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6 มีโอกาสถูกปรับเป็นพินัย ไม่เกิน 10,000 บาท และหากขับในลักษณะ กีดขวางการจราจร / ประมาท / น่าหวาดเสียว อาจผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (3) (4) มีโอกาสถูกปรับเป็นพินัย ไม่เกิน 4,000 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 16:25 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 16:25 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 15 กันยายน 2569

ตรวจหวยลาว 15 ก.ย. 69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติวันอังคาร

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

อินฟลูฯ สายรถเสียชีวิตวัย 27 หลังแม็คลาเรนชนต้นไม้ไฟลุก

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
โค้งสุดท้าย! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร ตรงวันหวยออก 16 ก.ย. 69

โค้งสุดท้าย! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร ตรงวันหวยออก 16 ก.ย. 69

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
นักกีฬา Hyrox มาเลเซียพ้อ เข้าห้องน้ำจนมาสายโดนตัดสิทธิ์ แต่ปล่อยคนท้องเสียแข่งต่อ

นักกีฬา Hyrox มาเลเซียพ้อ เข้าห้องน้ำจนมาสายโดนตัดสิทธิ์ แต่ปล่อยคนท้องเสียแข่งต่อ

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
หวยลาว 15 กันยายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 15 ก.ย. 69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติวันอังคาร

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สายรถเสียชีวิตวัย 27 หลังแม็คลาเรนชนต้นไม้ไฟลุก

58 นาที ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร ตรงวันหวยออก 16 ก.ย. 69 เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร ตรงวันหวยออก 16 ก.ย. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกีฬา Hyrox มาเลเซียพ้อ เข้าห้องน้ำจนมาสายโดนตัดสิทธิ์ แต่ปล่อยคนท้องเสียแข่งต่อ ข่าวต่างประเทศ

นักกีฬา Hyrox มาเลเซียพ้อ เข้าห้องน้ำจนมาสายโดนตัดสิทธิ์ แต่ปล่อยคนท้องเสียแข่งต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อดัน ดอยอินทนนท์ เป็นมรดกอาเซียน ชูจุดเด่น ความหลากหลายทางชีวภาพ ข่าว

รัฐบาลจ่อดัน ดอยอินทนนท์ เป็นมรดกอาเซียน ชูจุดเด่น ความหลากหลายทางชีวภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมดยุคหอบสำเนา รัฐเดินหน้าเลิกเรียกเอกสาร 58 รายการ ติดต่อราชการง่ายขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 16 ก.ย. 69 เลขเด็ด

10 อันดับ เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 16/9/69 รวมเลขมงคล-สำนักดัง ก่อนเกลี้ยงแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ รอยัล ออกเดินทางไปอเมริกาแล้ว เตรียมพร้อม 100% สู้ศึกสุดท้าย ลุยคว้าแชมป์ AGT2026 ข่าว

เนเน่ รอยัล พร้อม 100% บินลัดฟ้าสู่อเมริกา เตรียมสู้ศึกสุดท้าย ลุ้นแชมป์ AGT2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝนถล่มช่วงเลิกงาน 15 ก.ย. 69 เช็กกรุงเทพฯ ฝนตกถึงกี่โมง ข่าว

ฝนถล่มช่วงเลิกงาน 15 ก.ย. 69 เช็กกรุงเทพฯ ฝนตกถึงกี่โมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะมติ ผู้ป่วยฉุกเฉิน UCEP ใหม่ ห้าม รพ. ปฏิเสธ-รักษาฟรี 72 ชม. แรก ข่าว

ครม. มีมติเคาะ เกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน UCEP ใหม่ ห้าม รพ. ปฏิเสธ-รักษาฟรี 72 ชม. แรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดตอาการ น้องยูฟ่า วัย 1 ขวบ หลังถูกผู้ช่วยพยาบาลประมาทตัดนิ้วขาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โผล่มาอีก! คุณยายตัวตึง ซิ่งรถเร่งมรดก กลางถนนช่วงเร่งด่วน วอนหน่วยงานจัดการ ข่าว

โผล่มาอีก! คุณยายตัวตึง ซิ่งรถเร่งมรดก กลางถนนช่วงเร่งด่วน วอนหน่วยงานจัดการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลหญิงไทยแพ้ญี่ปุ่น 0-8 ทำไมยังไม่ตกรอบ เปิดเงื่อนไขลุ้นรอบ 8 ทีม ข่าวกีฬา

ฟุตบอลหญิงไทยแพ้ญี่ปุ่น 0-8 ทำไมยังไม่ตกรอบ เปิดเงื่อนไขลุ้นรอบ 8 ทีม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไก่ชี้แจงอีกมุมอ้างคลิปวงจรปิดผ่านการตัดต่อ โต้ปมรัวหมัดเพื่อนบ้าน ข่าว

ทนายไก่ พูดอีกมุม คลิปว่อนเน็ตถูกตัดต่อ โต้เพื่อนบ้านถอยรถหาเรื่อง ยันไม่ชอบความรุนแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อย่าชะล่าใจ! แพทย์เตือน หญิง 64 ปวดกระดูกไร้สาเหตุ สุดท้ายป่วย “มะเร็งปอด”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“แม็กเคิลมอร์” ถูกปลดจากทัวร์คอนเสิร์ต “เอ็ด ชีแรน” หลังเรียกร้องปลดปล่อยปาเลสไตน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบ ก.พ. 2569 Paper &amp; Pencil วันนี้ เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 2569 Paper & Pencil วันนี้ 15 ก.ย. เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณแนน เผยลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบเห็นแม่ถูกทนายทำร้าย ข่าว

เพื่อนบ้าน ปล่อยโฮ ลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบ ผวาหนัก-ทุบตีตัวเอง เห็นแม่ถูกทำร้ายต่อหน้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

TCP ยกขบวนพลังสร้างสรรค์ไทยสู่จีนผ่าน “Very Thai Music Festival 2026” รวมศิลปินไทย–จีน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16 ก.ย. 69 เลข 4-5 ชน 3 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16 ก.ย. 69 เลข 4-5 ชน 3 ชุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” โพสต์เป็นชุด ภัย AI เป็นเรื่องหลอกลวง วิธีป้องกันคือ ปธน. ที่เก่งและฉลาด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ซัดเดือดหนุ่มพอดแคสต์วิจารณ์ผู้หญิงวัย 35 ปี ข่าว

พี่หนุ่ม ซัด ไลฟ์โค้ชด้อยค่าผู้หญิง ถ้านอกจอคงด่าเละไปแล้ว แนะพัฒนาความคิดก่อน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวย AI งวด 16/9/69 วิเคราะห์สถิติ 10 ปี เด่นเน้นคู่ เลขเด็ด

เลขเด็ด หวย AI งวด 16/9/69 วิเคราะห์สถิติ 10 ปี เด่นเน้นคู่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดถ้อยแถลง &quot;สีหศักดิ์&quot; ประชุม UNCLOS โต้กัมพูชาบิดเบือน เล่นบทผู้ถูกกระทำ ข่าวต่างประเทศ

เปิดถ้อยแถลง “สีหศักดิ์” ประชุม UNCLOS โต้กัมพูชา บิดเบือนข้อเท็จจริง เล่นบทเหยื่อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

หวยออกวันพุธ 16 ก.ย. 69 ใส่เสื้อสีอะไร เช็กแล้วแต่ละตำราให้ไม่เหมือนกัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button