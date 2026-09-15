อินฟลูฯ สายรถเสียชีวิตวัย 27 หลังแม็คลาเรนชนต้นไม้ไฟลุก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 18:31 น.

เจมส์ เวห์ร์ (James Wehr) อินฟลูเอนเซอร์สายรถชื่อดังและหนึ่งในผู้ก่อตั้งงาน เซาท์ โอซี คาร์ส แอนด์ คอฟฟี เสียชีวิตในวัย 27 ปี ตำรวจระบุ รถเร่งออกจากไฟเขียวด้วยความเร็วสูง ก่อนเสียหลักชนขอบทางและต้นไม้

เจมส์ เวห์ร์ (James Wehr) อินฟลูเอนเซอร์สายรถยนต์และหนึ่งในผู้ก่อตั้งงาน เซาท์ โอซี คาร์ส แอนด์ คอฟฟี (South OC Cars and Coffee) เสียชีวิตด้วยวัย 27 ปี พร้อมอีกหนึ่งคนในรถ หลังรถแม็คลาเรน (McLaren) ประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้และเกิดไฟไหม้ในเมืองเออร์ไวน์ (Irvine) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) สหรัฐอเมริกา

อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 00.18 น. วันที่ 13 กันยายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น บริเวณแยกถนนคัลเวอร์ ไดรฟ์ (Culver Drive) และถนนเดียร์ฟิลด์ อเวนิว (Deerfield Avenue) เมืองเออร์ไวน์ (Irvine) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California)

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จากการสอบสวนเบื้องต้น รถแม็คลาเรน (McLaren) ปี 2019 จอดรอสัญญาณไฟอยู่บนถนนคัลเวอร์ ไดรฟ์ ฝั่งมุ่งหน้าไปทางเหนือ เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว รถออกตัวด้วยความเร็วสูง ก่อนเสียการควบคุม เบนออกทางขวา ชนขอบทางและพุ่งเข้าชนต้นไม้

แรงกระแทกทำให้รถขาดออกเป็นสองส่วนและเกิดไฟไหม้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิง ก่อนพบผู้เสียชีวิต 2 คนภายในรถ

ต่อมาครอบครัวยืนยันผ่านบัญชีของเซาท์ โอซี คาร์ส แอนด์ คอฟฟี (South OC Cars and Coffee) ว่า หนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ เจมส์ เวห์ร์ (James Wehr) วัย 27 ปี หนึ่งในผู้ก่อตั้งกิจกรรมรวมตัวของคนรักรถชื่อดังในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ส่วนตำรวจเออร์ไวน์ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อผู้เสียชีวิตอีกคนในแถลงการณ์ที่เผยแพร่หลังเกิดเหตุ

ตำรวจยังไม่ได้ยืนยันว่าเวห์ร์เป็นผู้ขับรถ แม้สื่อท้องถิ่นบางแห่งรายงานโดยอ้างข้อมูลจากออเรนจ์ เคาน์ตี รีจิสเตอร์ (Orange County Register) ว่าเขาเป็นคนขับ จึงยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยในขณะเกิดเหตุ

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เวห์ร์เป็นที่รู้จักจากการจัดงานเซาท์ โอซี คาร์ส แอนด์ คอฟฟีร่วมกับ ไซมอน เวห์ร์ (Simon Wehr) พ่อของเขา งานจัดทุกเช้าวันเสาร์ที่เมืองซานเคลเมนที (San Clemente) และกลายเป็นจุดนัดพบของผู้ชื่นชอบรถหลากหลายประเภทในพื้นที่

เวห์ร์เคยให้สัมภาษณ์กับวอยซ์ ออฟ โอซี (Voice of OC) เมื่อปี 2566 ว่า ปกติมีรถเข้าร่วมงานประมาณ 800 ถึง 1,000 คันต่อสัปดาห์ และบางสัปดาห์อาจเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 2,500 คัน เขากับพ่อมีส่วนดูแลพื้นที่จัดงานและทำคอนเทนต์สำหรับช่องทางออนไลน์ของกิจกรรม

ช่วงต้นปี 2569 เวห์ร์ยังเข้าร่วมการประชุมสภาเมืองซานเคลเมนที หลังมีการหารือเกี่ยวกับเสียงและพฤติกรรมขับรถเร็วบริเวณรอบงาน เพื่อสนับสนุนให้กิจกรรมสามารถจัดต่อไปได้

ตำรวจเออร์ไวน์ยังอยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุที่ทำให้รถเสียการควบคุม และยังไม่ได้ข้อสรุปว่าอุบัติเหตุเกิดจากปัจจัยใด

แหล่งข่าวอ้างอิง

ภาพจาก : wehr

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 18:31 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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