อย่าชะล่าใจ! แพทย์เตือน หญิง 64 ปวดกระดูกไร้สาเหตุ สุดท้ายป่วย “มะเร็งปอด”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 15:57 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 15:57 น.

อย่าชะล่าใจ! แพทย์โพสต์เตือน หญิง 64 ปวดกระดูกไม่มีสาเหตุ-ไม่เกิดอุบัติเหตุกระแทกแรงๆ สุดท้ายตรวจเจอป่วย “มะเร็งปอด” ลุกลาม

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 69 นพ.ภูรินทร์ ห้าประเสริฐ คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ประจำโรงพยาบาลมหาชัย โพสต์เคสผู้ป่วยที่ได้ทำการรักษาผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Phurin Harprasert ระบุว่า

“วันนี้มีเคสอยากเล่า อีกละ มาติดตามกันครับ เธอไม่ได้มาหาหมอเพราะไอ…ไม่ได้มาหาหมอเพราะเหนื่อย…แต่เธอมาหาหมอเพราะปวดไหปลาร้า และสุดท้าย เรากลับพบว่าต้นตอของความเจ็บปวดครั้งนี้อยู่ที่ปอด

โฆษณา

ผู้หญิงอายุ 64 ปี มาหาหมอกระดูกด้วยอาการปวด เจ็บ และบวมบริเวณไหปลาร้าข้างขวา กดก็เจ็บ…ขยับก็เจ็บ เป็นมาเพียง 3 วัน และที่สำคัญคือ ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีการกระแทก!!!

ถ้ามองเพียงผิวเผิน หลายคนอาจคิดถึงโรคของกระดูกหรือกล้ามเนื้อ แต่เมื่อซักประวัติเพิ่มเติม กลับพบว่าเธอมีอาการ
* เบื่ออาหาร
* น้ำหนักลด 4 กิโลกรัมใน 1 เดือน
* ไอแห้ง ๆ ต่อเนื่องมา 1 เดือน

เอกซเรย์บริเวณไหปลาร้า พบภาพผิดปกติคล้ายกระดูกถูกทำลาย คำถามสำคัญจึงเกิดขึ้น…นี่ไม่ใช่แค่ “ปวดกระดูก” หรือเปล่า? แต่เป็นกระดูกที่กำลังถูกมะเร็งทำลายอยู่หรือไม่?

เมื่อทำ CT scan ช่องอกและช่องท้อง คำตอบเริ่มชัดขึ้น…พบก้อนบริเวณทรวงอกด้านหลังหัวใจ พบต่อมน้ำเหลืองในทรวงอกโตหลายตำแหน่ง พบก้อนที่ต่อมหมวกไตด้านซ้าย และที่สำคัญ…พบรอยโรคทำลายกระดูกหลายตำแหน่ง ทั้งกระดูกไหปลาร้า กระดูกซี่โครง และกระดูกสันหลัง L2

โฆษณา

อย่าชะล่าใจ! แพทย์เตือน หญิง 64 ปวดกระดูกไร้สาเหตุ สุดท้ายป่วยมะเร็งปอด-1

ภาพทั้งหมดทำให้เราสงสัยอย่างมากว่า มะเร็งปอดระยะกระจาย ที่กำลังประกาศตัวผ่าน “อาการปวดกระดูก”

มะเร็งปอดไม่ได้ทำให้คนไข้มีเพียงไอ ไอเป็นเลือด หรือเหนื่อยหอบเท่านั้น เมื่อโรคกระจายไปยังกระดูก มันสามารถทำให้เกิดปวดกระดูก กระดูกถูกทำลาย กระดูกหักได้แม้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ และบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น กระดูกสันหลังยุบหรือกดทับไขสันหลัง

ดังนั้น…อาการปวดกระดูกที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ หากไม่มีอุบัติเหตุร่วมกับน้ำหนักลด เบื่ออาหาร หรือมีอาการผิดปกติอื่น ๆ อย่าคิดว่าเป็นเพียงอาการปวดกระดูกธรรมดา เพราะบางครั้ง…สิ่งที่เจ็บอยู่ที่ไหปลาร้า อาจไม่ใช่ต้นเหตุของโรค และสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเพียง “กระดูกที่ปวด” อาจเป็นสัญญาณที่ร่างกายกำลังพยายามบอกเราว่า มีโรคร้ายซ่อนอยู่ที่อื่นมานานแล้ว

โฆษณา

สำหรับผู้ป่วยรายนี้ ขั้นตอนต่อไปคือการเก็บชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันชนิดของมะเร็ง และตรวจทางพยาธิวิทยาและโมเลกุล เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุด เพราะปัจจุบันการรักษามะเร็งปอดไม่ได้มีเพียงเคมีบำบัด แต่การเลือกการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งและลักษณะทางโมเลกุลของก้อนมะเร็งด้วย

เคสนี้จึงสอนเราว่า… อย่าดูเฉพาะอวัยวะที่คนไข้บอกว่าเจ็บ ต้องมองหาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลัง เพราะบางครั้ง “ปอด” อาจเป็นต้นทาง แต่ “กระดูก” กลับเป็นที่แรกที่ส่งสัญญาณให้เรารู้”

อย่าชะล่าใจ! แพทย์เตือน หญิง 64 ปวดกระดูกไร้สาเหตุ สุดท้ายป่วยมะเร็งปอด-2

อย่าชะล่าใจ! แพทย์เตือน หญิง 64 ปวดกระดูกไร้สาเหตุ สุดท้ายป่วยมะเร็งปอด-3 อย่าชะล่าใจ! แพทย์เตือน หญิง 64 ปวดกระดูกไร้สาเหตุ สุดท้ายป่วยมะเร็งปอด-5 อย่าชะล่าใจ! แพทย์เตือน หญิง 64 ปวดกระดูกไร้สาเหตุ สุดท้ายป่วยมะเร็งปอด-4 อย่าชะล่าใจ! แพทย์เตือน หญิง 64 ปวดกระดูกไร้สาเหตุ สุดท้ายป่วยมะเร็งปอด-6 อย่าชะล่าใจ! แพทย์เตือน หญิง 64 ปวดกระดูกไร้สาเหตุ สุดท้ายป่วยมะเร็งปอด-8 อย่าชะล่าใจ! แพทย์เตือน หญิง 64 ปวดกระดูกไร้สาเหตุ สุดท้ายป่วยมะเร็งปอด-7

อ้างอิงจาก : FB Phurin Harprasert

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 15:57 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 15:57 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 15 กันยายน 2569

ตรวจหวยลาว 15 ก.ย. 69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติวันอังคาร

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

อินฟลูฯ สายรถเสียชีวิตวัย 27 หลังแม็คลาเรนชนต้นไม้ไฟลุก

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
โค้งสุดท้าย! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร ตรงวันหวยออก 16 ก.ย. 69

โค้งสุดท้าย! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร ตรงวันหวยออก 16 ก.ย. 69

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
นักกีฬา Hyrox มาเลเซียพ้อ เข้าห้องน้ำจนมาสายโดนตัดสิทธิ์ แต่ปล่อยคนท้องเสียแข่งต่อ

นักกีฬา Hyrox มาเลเซียพ้อ เข้าห้องน้ำจนมาสายโดนตัดสิทธิ์ แต่ปล่อยคนท้องเสียแข่งต่อ

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
หวยลาว 15 กันยายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 15 ก.ย. 69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติวันอังคาร

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สายรถเสียชีวิตวัย 27 หลังแม็คลาเรนชนต้นไม้ไฟลุก

51 นาที ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร ตรงวันหวยออก 16 ก.ย. 69 เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร ตรงวันหวยออก 16 ก.ย. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกีฬา Hyrox มาเลเซียพ้อ เข้าห้องน้ำจนมาสายโดนตัดสิทธิ์ แต่ปล่อยคนท้องเสียแข่งต่อ ข่าวต่างประเทศ

นักกีฬา Hyrox มาเลเซียพ้อ เข้าห้องน้ำจนมาสายโดนตัดสิทธิ์ แต่ปล่อยคนท้องเสียแข่งต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อดัน ดอยอินทนนท์ เป็นมรดกอาเซียน ชูจุดเด่น ความหลากหลายทางชีวภาพ ข่าว

รัฐบาลจ่อดัน ดอยอินทนนท์ เป็นมรดกอาเซียน ชูจุดเด่น ความหลากหลายทางชีวภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมดยุคหอบสำเนา รัฐเดินหน้าเลิกเรียกเอกสาร 58 รายการ ติดต่อราชการง่ายขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 16 ก.ย. 69 เลขเด็ด

10 อันดับ เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 16/9/69 รวมเลขมงคล-สำนักดัง ก่อนเกลี้ยงแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ รอยัล ออกเดินทางไปอเมริกาแล้ว เตรียมพร้อม 100% สู้ศึกสุดท้าย ลุยคว้าแชมป์ AGT2026 ข่าว

เนเน่ รอยัล พร้อม 100% บินลัดฟ้าสู่อเมริกา เตรียมสู้ศึกสุดท้าย ลุ้นแชมป์ AGT2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝนถล่มช่วงเลิกงาน 15 ก.ย. 69 เช็กกรุงเทพฯ ฝนตกถึงกี่โมง ข่าว

ฝนถล่มช่วงเลิกงาน 15 ก.ย. 69 เช็กกรุงเทพฯ ฝนตกถึงกี่โมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะมติ ผู้ป่วยฉุกเฉิน UCEP ใหม่ ห้าม รพ. ปฏิเสธ-รักษาฟรี 72 ชม. แรก ข่าว

ครม. มีมติเคาะ เกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน UCEP ใหม่ ห้าม รพ. ปฏิเสธ-รักษาฟรี 72 ชม. แรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดตอาการ น้องยูฟ่า วัย 1 ขวบ หลังถูกผู้ช่วยพยาบาลประมาทตัดนิ้วขาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โผล่มาอีก! คุณยายตัวตึง ซิ่งรถเร่งมรดก กลางถนนช่วงเร่งด่วน วอนหน่วยงานจัดการ ข่าว

โผล่มาอีก! คุณยายตัวตึง ซิ่งรถเร่งมรดก กลางถนนช่วงเร่งด่วน วอนหน่วยงานจัดการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลหญิงไทยแพ้ญี่ปุ่น 0-8 ทำไมยังไม่ตกรอบ เปิดเงื่อนไขลุ้นรอบ 8 ทีม ข่าวกีฬา

ฟุตบอลหญิงไทยแพ้ญี่ปุ่น 0-8 ทำไมยังไม่ตกรอบ เปิดเงื่อนไขลุ้นรอบ 8 ทีม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไก่ชี้แจงอีกมุมอ้างคลิปวงจรปิดผ่านการตัดต่อ โต้ปมรัวหมัดเพื่อนบ้าน ข่าว

ทนายไก่ พูดอีกมุม คลิปว่อนเน็ตถูกตัดต่อ โต้เพื่อนบ้านถอยรถหาเรื่อง ยันไม่ชอบความรุนแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อย่าชะล่าใจ! แพทย์เตือน หญิง 64 ปวดกระดูกไร้สาเหตุ สุดท้ายป่วย “มะเร็งปอด”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“แม็กเคิลมอร์” ถูกปลดจากทัวร์คอนเสิร์ต “เอ็ด ชีแรน” หลังเรียกร้องปลดปล่อยปาเลสไตน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบ ก.พ. 2569 Paper &amp; Pencil วันนี้ เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 2569 Paper & Pencil วันนี้ 15 ก.ย. เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณแนน เผยลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบเห็นแม่ถูกทนายทำร้าย ข่าว

เพื่อนบ้าน ปล่อยโฮ ลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบ ผวาหนัก-ทุบตีตัวเอง เห็นแม่ถูกทำร้ายต่อหน้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

TCP ยกขบวนพลังสร้างสรรค์ไทยสู่จีนผ่าน “Very Thai Music Festival 2026” รวมศิลปินไทย–จีน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16 ก.ย. 69 เลข 4-5 ชน 3 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16 ก.ย. 69 เลข 4-5 ชน 3 ชุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” โพสต์เป็นชุด ภัย AI เป็นเรื่องหลอกลวง วิธีป้องกันคือ ปธน. ที่เก่งและฉลาด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ซัดเดือดหนุ่มพอดแคสต์วิจารณ์ผู้หญิงวัย 35 ปี ข่าว

พี่หนุ่ม ซัด ไลฟ์โค้ชด้อยค่าผู้หญิง ถ้านอกจอคงด่าเละไปแล้ว แนะพัฒนาความคิดก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวย AI งวด 16/9/69 วิเคราะห์สถิติ 10 ปี เด่นเน้นคู่ เลขเด็ด

เลขเด็ด หวย AI งวด 16/9/69 วิเคราะห์สถิติ 10 ปี เด่นเน้นคู่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดถ้อยแถลง &quot;สีหศักดิ์&quot; ประชุม UNCLOS โต้กัมพูชาบิดเบือน เล่นบทผู้ถูกกระทำ ข่าวต่างประเทศ

เปิดถ้อยแถลง “สีหศักดิ์” ประชุม UNCLOS โต้กัมพูชา บิดเบือนข้อเท็จจริง เล่นบทเหยื่อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

หวยออกวันพุธ 16 ก.ย. 69 ใส่เสื้อสีอะไร เช็กแล้วแต่ละตำราให้ไม่เหมือนกัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button