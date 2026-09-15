ทนายไก่ พูดอีกมุม คลิปว่อนเน็ตถูกตัดต่อ โต้เพื่อนบ้านถอยรถหาเรื่อง ยันไม่ชอบความรุนแรง
ทนายไก่ ขอแจงอีกมุมปมทะเลาะวิวาท-รัวหมัดใส่เพื่อนบ้าน เผยถูกถอยรถหาเรื่อง และคลิปวงจรปิดไม่ต่อเนื่อง ต้องไปพิสูจน์ความจริง ยันไม่ชอบความรุนแรง
ทนายไก่ เพื่อนบ้านคู่กรณี ขอชี้แจงข้อมูลอีกมุมในรายการโหนกระแส ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 ขณะที่ตนจอดรถอยู่บนถนนส่วนกลางชิดกับหน้าบ้าน และหันหลังให้กับรถของ คุณแนน คู่กรณีที่กำลังถอดรถเข้ามาจอด ฝั่งทนายกำลังนำของออกจากรถ พร้อมตั้งคำถามว่ารถของคุณแนนมีเซ็นเซอร์ซึ่งส่งเสียงร้องตอนที่รถมาประชิดตนแต่ยังคงถอยหลังมาเรื่อย ๆ มองว่าเป็นเรื่องผิดปกติและมีเจตนาหาเรื่อง ยืนยันว่าไม่อยากมีปัญหาและทะเลาะด้วย
หลังจากที่ตนยกของไปไว้ที่บ้านแล้วหนึ่งรอบแล้วกำลังกลับมาหยิงลังโฟมที่วางไว้บนพื้นข้างรถ ตนได้ยินเสียงคล้ายเหยียบสิ่งของจึงเข้าไปคุยกับคุณแนน สวนทางกับสิ่งที่ฝ่ายหญิงไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่าง ๆ ว่าอ้างว่าตนเตะกล่อง ทนายไก่ อธิบายว่า “คลิปที่มีการนำไปเปิดเป็นคลิปที่ตัดเอาเอง ตัดต่อ ดูได้จากเวลาในคลิป 4 นาทีกว่า ช่วงที่เตะกล่องเป็นมุมกล่อง ไม่ได้เขี่ยไปใต้รถอีกฝ่าย สาเหตุที่ไม่ได้นำกล่องไปด้วยเพราะไม่มีมือจะยกกล่องแล้ว และพยายามจะให้อีกฝ่ายเห็นกล่อง พ้นจากวิถีของรถของคุณแนน เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นการทะเลาะวิวาทของกันทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ว่ามีการขับรถมาแล้วชนกล่องทำให้ตนฟิวส์ขาดตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวกัน เพราะเคยทะเลาะกันแล้วหลายครั้ง
ในวันเกิดเหตุผมก็ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและคอ รวมทั้งถูกเหยียบเท้า
เหตุการณ์ที่ผมเข้าไปถามเขาดี ๆ ประมาณ 4 นาที 20 วินาที ไม่ได้เข้าไปอาละวาดอีกฝ่าย เขาใช้คำพูดหมิ่นประมาทผมต่อหน้า รปภ. อ้างว่าตนเตะกล่องให้ไปโดยรถ เหมือนไปแกล้งเขา ทั้งที่ผมไม่ได้แกล้งเขา ผมเดินถอยมาแล้ว แต่อีกฝ่ายเดินมาผลักอกเขาหลายครั้ง แล้วรถเขาติดฟิล์มดำและคันเล็ก ไม่ทราบว่าลูกเขาเป็นอะไร“
จากนั้น ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล สอบถามว่าการไปรัวหมัดใส่ฝ่ายหญิง 30 กว่าและไปบีบคอรู้สึกอะไรหรือไม่ คุณเป็นผู้ชายไปต่อยผู้หญิงแบบนี้คิดอะไรอยู่ ฝั่ง ทนายไก่ เผยว่า “เขาก็ต่อยผมเหมือนกัน ผมก็หูดับอยู่เนี่ย เขาก็ทำผมเหมือนกัน แต่ผมไม่ได้เจ็บเท่าเขา ผมไม่ได้ใส่เขาฝ่ายเดียว ผมไม่ได้ชอบความรุนแรง ไม่ได้สนับสนุน ลึก ๆ ก็เสียใจไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ คลิปที่หลายรายการเอาไปออกผมไม่เคยให้ความยินยอมเลย มันไม่ได้มีใครชอบเรื่องทะเลาะวิวาทแบบนี้ ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชาย เดี๋ยวนี้ความแตกต่างระหว่างเพศมันไม่มีแล้ว เท่าเทียมกัน ผมไม่ได้ดูถูกเพศหญิง เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศ แต่มันเป็นคนทะเลาะกัน“
ต่อมา หนุ่ม กรรชัย ถามซ้ำอีกครั้งว่าอีกฝ่ายบอกไม่ชอบความรุนแรงแต่วันเกิดเหตุชกหน้าคู่กรณีกว่า 30 หมัด ฝั่ง ทนายไก่ ชี้แจงว่า “ผมไม่รู้ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น คลิปที่เขาเอาไปมันตัดต่อ ไม่ได้ต่อเนื่องกัน ระยะเวลาที่เกิดเหตุต้องมาพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งว่ามีการบิดเบือนหรือไม่ ยืนยันว่าไม่เคยใช้ความรู้ไปทำสิ่งไม่ถูกต้อง เพียงแต่ต้องการรักษาสิทธิ์ตนเอง“
ก่อนหน้านี้ ทนายไก่ เผยว่า เคยแจ้งความคู่กรณีหลายครั้งว่าเพราะเคยมีปัญหากัน ซึ่งคุณแนนมีพฤติกรรมไม่ตรงปก ร้องไห้ออกรายการ แต่ตนถูกหาเรื่องและด่าหยาบตลอดเวลาเหมือนไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นคน
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