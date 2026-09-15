ทนายไก่ พูดอีกมุม คลิปว่อนเน็ตถูกตัดต่อ โต้เพื่อนบ้านถอยรถหาเรื่อง ยันไม่ชอบความรุนแรง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 16:27 น.
ทนายไก่ชี้แจงอีกมุมอ้างคลิปวงจรปิดผ่านการตัดต่อ โต้ปมรัวหมัดเพื่อนบ้าน

ทนายไก่ ขอแจงอีกมุมปมทะเลาะวิวาท-รัวหมัดใส่เพื่อนบ้าน เผยถูกถอยรถหาเรื่อง และคลิปวงจรปิดไม่ต่อเนื่อง ต้องไปพิสูจน์ความจริง ยันไม่ชอบความรุนแรง

ทนายไก่ เพื่อนบ้านคู่กรณี ขอชี้แจงข้อมูลอีกมุมในรายการโหนกระแส ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 ขณะที่ตนจอดรถอยู่บนถนนส่วนกลางชิดกับหน้าบ้าน และหันหลังให้กับรถของ คุณแนน คู่กรณีที่กำลังถอดรถเข้ามาจอด ฝั่งทนายกำลังนำของออกจากรถ พร้อมตั้งคำถามว่ารถของคุณแนนมีเซ็นเซอร์ซึ่งส่งเสียงร้องตอนที่รถมาประชิดตนแต่ยังคงถอยหลังมาเรื่อย ๆ มองว่าเป็นเรื่องผิดปกติและมีเจตนาหาเรื่อง ยืนยันว่าไม่อยากมีปัญหาและทะเลาะด้วย

หลังจากที่ตนยกของไปไว้ที่บ้านแล้วหนึ่งรอบแล้วกำลังกลับมาหยิงลังโฟมที่วางไว้บนพื้นข้างรถ ตนได้ยินเสียงคล้ายเหยียบสิ่งของจึงเข้าไปคุยกับคุณแนน สวนทางกับสิ่งที่ฝ่ายหญิงไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่าง ๆ ว่าอ้างว่าตนเตะกล่อง ทนายไก่ อธิบายว่า “คลิปที่มีการนำไปเปิดเป็นคลิปที่ตัดเอาเอง ตัดต่อ ดูได้จากเวลาในคลิป 4 นาทีกว่า ช่วงที่เตะกล่องเป็นมุมกล่อง ไม่ได้เขี่ยไปใต้รถอีกฝ่าย สาเหตุที่ไม่ได้นำกล่องไปด้วยเพราะไม่มีมือจะยกกล่องแล้ว และพยายามจะให้อีกฝ่ายเห็นกล่อง พ้นจากวิถีของรถของคุณแนน เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นการทะเลาะวิวาทของกันทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ว่ามีการขับรถมาแล้วชนกล่องทำให้ตนฟิวส์ขาดตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวกัน เพราะเคยทะเลาะกันแล้วหลายครั้ง

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ในวันเกิดเหตุผมก็ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและคอ รวมทั้งถูกเหยียบเท้า

เหตุการณ์ที่ผมเข้าไปถามเขาดี ๆ ประมาณ 4 นาที 20 วินาที ไม่ได้เข้าไปอาละวาดอีกฝ่าย เขาใช้คำพูดหมิ่นประมาทผมต่อหน้า รปภ. อ้างว่าตนเตะกล่องให้ไปโดยรถ เหมือนไปแกล้งเขา ทั้งที่ผมไม่ได้แกล้งเขา ผมเดินถอยมาแล้ว แต่อีกฝ่ายเดินมาผลักอกเขาหลายครั้ง แล้วรถเขาติดฟิล์มดำและคันเล็ก ไม่ทราบว่าลูกเขาเป็นอะไร

ทนายไก่ ขอชี้แจงอีกมุม
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
จากนั้น ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล สอบถามว่าการไปรัวหมัดใส่ฝ่ายหญิง 30 กว่าและไปบีบคอรู้สึกอะไรหรือไม่ คุณเป็นผู้ชายไปต่อยผู้หญิงแบบนี้คิดอะไรอยู่ ฝั่ง ทนายไก่ เผยว่า “เขาก็ต่อยผมเหมือนกัน ผมก็หูดับอยู่เนี่ย เขาก็ทำผมเหมือนกัน แต่ผมไม่ได้เจ็บเท่าเขา ผมไม่ได้ใส่เขาฝ่ายเดียว ผมไม่ได้ชอบความรุนแรง ไม่ได้สนับสนุน ลึก ๆ ก็เสียใจไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ คลิปที่หลายรายการเอาไปออกผมไม่เคยให้ความยินยอมเลย มันไม่ได้มีใครชอบเรื่องทะเลาะวิวาทแบบนี้ ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชาย เดี๋ยวนี้ความแตกต่างระหว่างเพศมันไม่มีแล้ว เท่าเทียมกัน ผมไม่ได้ดูถูกเพศหญิง เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศ แต่มันเป็นคนทะเลาะกัน

ต่อมา หนุ่ม กรรชัย ถามซ้ำอีกครั้งว่าอีกฝ่ายบอกไม่ชอบความรุนแรงแต่วันเกิดเหตุชกหน้าคู่กรณีกว่า 30 หมัด ฝั่ง ทนายไก่ ชี้แจงว่า “ผมไม่รู้ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น คลิปที่เขาเอาไปมันตัดต่อ ไม่ได้ต่อเนื่องกัน ระยะเวลาที่เกิดเหตุต้องมาพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งว่ามีการบิดเบือนหรือไม่ ยืนยันว่าไม่เคยใช้ความรู้ไปทำสิ่งไม่ถูกต้อง เพียงแต่ต้องการรักษาสิทธิ์ตนเอง

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ก่อนหน้านี้ ทนายไก่ เผยว่า เคยแจ้งความคู่กรณีหลายครั้งว่าเพราะเคยมีปัญหากัน ซึ่งคุณแนนมีพฤติกรรมไม่ตรงปก ร้องไห้ออกรายการ แต่ตนถูกหาเรื่องและด่าหยาบตลอดเวลาเหมือนไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นคน

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 16:27 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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