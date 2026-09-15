“แม็กเคิลมอร์” ถูกปลดจากทัวร์คอนเสิร์ต “เอ็ด ชีแรน” หลังเรียกร้องปลดปล่อยปาเลสไตน์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 15:10 น.

แม็กเคิลมอร์ ถูกปลดจากทัวร์คอนเสิร์ต เอ็ด ชีแรน หลังเรียกร้องปลดปล่อยปาเลสไตน์กลางเวที ผู้จัดงานรับถูกตั้งเงื่อนไขว่าห้ามแสดงถ้าแม็กเคิลมอร์มาด้วย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า แม็กเคิลมอร์ แร็ปเปอร์ชาวสหรัฐฯ ถูกปลดออกจากการทัวร์แสดงคอนเสิร์ตของ เอ็ด ชีแรน ศิลปินชาวอังกฤษ ภายหลังากที่เขาพูดคำว่า “ฟรีปาเลสไตน์” ในระหว่างการแสดงที่ เมตไลฟ์ สเตเดียม ที่นิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยแม็กเคิลมอร์ กล่าวสั้นๆระหว่างพักระหว่างเพลงว่า เขาต้องการให้ชาวกาซาและ “เขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง” ได้รับรู้ว่า “เราไม่ได้ลืมพวกเขา” พร้อมตะโกน “ฟรีปาลสไตน์” จนทำให้ชาวสภาอเมริกันอิสราเอลลงชื่อถอดถอนเขาจากการแสดงคอนเสิร์ต

โฆษณา

ซึ่งทางโปรโมตเตอร์ของคอนเสิร์ตดังกล่าวออกแถลงว่า เราได้รับแจ้งจากสถานที่จัดงานต่างๆ สำหรับตารางทัวร์ที่กำลังจะมาถึงว่า ทางสถานที่ไม่อนุญาตให้มีการจัดคอนเสิร์ตหากมีแม็กเคิลมอร์ อนุญาตให้มีการจัดคอนเสิร์ตหากมี Macklemore ร่วมแสดงด้วย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ต้องยกเลิกทัวร์และกระทบต่อแฟนเพลงหลายแสนคน ทั้งนี้ ภายหลังการหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ข้อสรุปว่าแม็กเคิลมอร์จะไม่ขึ้นแสดงที่เหลือ

ขณะที่ทางแม็กเคิลมอร์ยืนยันว่าเขาถูกถอดออกจากการทัวร์คอนเสิร์ตจริง พร้อมกล่าวว่า “เหยื่อคือประชาชนชาวปาเลสไตน์ ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ๆ ที่ถูกสังหาร อดอยาก ถูกบังคับให้พลัดถิ่น และต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความรุนแรงที่เกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการได้ นับตั้งแต่เหตุโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 กองทัพอิสราเอลได้สังหารเด็กในฉนวนกาซาไปแล้วมากกว่า 20,000 คน

อย่างที่ผมบอกเอ็ดหลายครั้งทางโทรศัพท์ มิตรภาพของเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของผมที่จะต้องพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้

เอ็ดตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก เขารู้ตัวดี จุดยืนที่ปกติแล้วเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง กำลังถูกท้าทายในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สิ่งที่ผมพูดบนเวที ผมพูดแบบนั้นบนเวทีทั่วโลกมาเกือบสามปีแล้ว แล้วทำไมจู่ ๆ มันถึงกลายเป็นปัญหาตอนนี้? เพราะตอนนี้ผมกำลังขึ้นเวทีร่วมกับหนึ่งในศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา

โฆษณา

ปลดปล่อยปาเลสไตน์ให้เป็นอิสระ หากคำพูดเหล่านั้นทำให้ผมต้องเสียโอกาสขึ้นเวที ขณะที่ในขณะเดียวกันมันกำลังทำให้ผู้คนหันมาพูดคุยกันเกี่ยวกับปาไลสไตน์ ผมถือว่าเป็นการทัวร์ที่ประสบความสำเร็จแล้ว”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 15:10 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลสอบ ก.พ. 2569 Paper &amp; Pencil วันนี้ เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน

ประกาศผลสอบ ก.พ. 2569 Paper & Pencil วันนี้ เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
คุณแนน เผยลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบเห็นแม่ถูกทนายทำร้าย

เพื่อนบ้าน ปล่อยโฮ ลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบ ผวาหนัก-ทุบตีตัวเอง เห็นแม่ถูกทำร้ายต่อหน้า

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

TCP ยกขบวนพลังสร้างสรรค์ไทยสู่จีนผ่าน “Very Thai Music Festival 2026” รวมศิลปินไทย–จีน

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16 ก.ย. 69 เลข 4-5 ชน 3 ชุด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16 ก.ย. 69 เลข 4-5 ชน 3 ชุด

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“แม็กเคิลมอร์” ถูกปลดจากทัวร์คอนเสิร์ต “เอ็ด ชีแรน” หลังเรียกร้องปลดปล่อยปาเลสไตน์

24 นาที ที่แล้ว
ประกาศผลสอบ ก.พ. 2569 Paper &amp; Pencil วันนี้ เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 2569 Paper & Pencil วันนี้ เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน

43 นาที ที่แล้ว
คุณแนน เผยลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบเห็นแม่ถูกทนายทำร้าย ข่าว

เพื่อนบ้าน ปล่อยโฮ ลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบ ผวาหนัก-ทุบตีตัวเอง เห็นแม่ถูกทำร้ายต่อหน้า

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

TCP ยกขบวนพลังสร้างสรรค์ไทยสู่จีนผ่าน “Very Thai Music Festival 2026” รวมศิลปินไทย–จีน

57 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16 ก.ย. 69 เลข 4-5 ชน 3 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16 ก.ย. 69 เลข 4-5 ชน 3 ชุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” โพสต์เป็นชุด ภัย AI เป็นเรื่องหลอกลวง วิธีป้องกันคือ ปธน. ที่เก่งและฉลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ซัดเดือดหนุ่มพอดแคสต์วิจารณ์ผู้หญิงวัย 35 ปี ข่าว

พี่หนุ่ม ซัด ไลฟ์โค้ชด้อยค่าผู้หญิง ถ้านอกจอคงด่าเละไปแล้ว แนะพัฒนาความคิดก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวย AI งวด 16/9/69 วิเคราะห์สถิติ 10 ปี เด่นเน้นคู่ เลขเด็ด

เลขเด็ด หวย AI งวด 16/9/69 วิเคราะห์สถิติ 10 ปี เด่นเน้นคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดถ้อยแถลง &quot;สีหศักดิ์&quot; ประชุม UNCLOS โต้กัมพูชาบิดเบือน เล่นบทผู้ถูกกระทำ ข่าวต่างประเทศ

เปิดถ้อยแถลง “สีหศักดิ์” ประชุม UNCLOS โต้กัมพูชา บิดเบือนข้อเท็จจริง เล่นบทเหยื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

หวยออกวันพุธ 16 ก.ย. 69 ใส่เสื้อสีอะไร เช็กแล้วแต่ละตำราให้ไม่เหมือนกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลั่น! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูก คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี นับถอยหลังรอวันคลอด บันเทิง

แฮปปี้มาก! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูก คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สนธิญา ยื่นแจ้งความม็อบชุมนุมหอศิลป์ 13 ก.ย. ชี้อยู่ในรัศมี 150 เมตรจากเขตพระราชฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศหา คนไทยคนแรก ท่องพระวินัยปิฎกได้ทั้งเล่ม เตรียมปัจจัย 5 แสนบาท ข่าว

ประกาศหา “คนไทยคนแรก” ท่องพระวินัยปิฎกได้ทั้งเล่ม เตรียมปัจจัย 5 แสนบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบช.ก. เผย “สมีโชติ” มีเงินในบัญชี 300 ล้าน ยังไม่มีหลักฐานชัดโยง “วัดจุฬามณี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสถิติหวยออกวันพุธ 16 ก.ย. 69 ผลรางวัลย้อนหลัง 5-10 ปี สองตัวท้ายออกซ้ำ 3 งวด เลขเด็ด

เช็กสถิติหวยออกวันพุธ 16 ก.ย. 69 ผลรางวัลย้อนหลัง 5-10 ปี สองตัวท้ายออกซ้ำ 3 งวด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ปกรณ์” เผยตรวจ “วัดจุฬามณี” แล้วยังไม่พบอะไร ฝากดูแลพุทธศาสนา อย่าดราม่าทุกเรื่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/9/69 โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/9/69 โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเครื่องบินพระที่นั่ง ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนเวียดนาม ในวาระครบรอบ 50 ปีสัมพันธ์ทางการทูต เลขเด็ด

เลขเครื่องบินพระที่นั่ง ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนเวียดนาม วาระครบ 50 ปีสัมพันธ์ทางการทูต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สวนสัตว์อังกฤษโร่ขอโทษ หลังเขียนโปรโมต “ทัวร์ล่าเด็ก” ชี้ระบบคอมพิวเตอร์ผิดพลาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณแม่ชาวไทย ขอกำลังใจ &quot;นาบาตาเมะ&quot; ซูโม่ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น คัมแบ็กสังเวียนอีกครั้ง ข่าว

คุณแม่ชาวไทย ขอกำลังใจ “นาบาตาเมะ” ซูโม่ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น คัมแบ็กสังเวียนอีกครั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภมาส” โต้กระแสข่าวควบรวม อสมท.-ไทยพีบีเอส ดูแลใกล้ชิดแก้ปัญหาขาดทุน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เตือนผู้ประกันตนไม่ไปเลือกตั้งอาจมีคนเลือกให้ ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก เตือน ไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม อาจมีคนเลือกให้เหมือน สว.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้ ข่าว

ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ต้องทำอะไรบ้าง ลงทะเบียนก่อน 17 ก.ย. พาสปอร์ตใช้ยืนยันตัวตนได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง สั่งจับตาเด่น 9 ตรงงวดวันพุธ 16/9/69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button