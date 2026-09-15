“แม็กเคิลมอร์” ถูกปลดจากทัวร์คอนเสิร์ต “เอ็ด ชีแรน” หลังเรียกร้องปลดปล่อยปาเลสไตน์
แม็กเคิลมอร์ ถูกปลดจากทัวร์คอนเสิร์ต เอ็ด ชีแรน หลังเรียกร้องปลดปล่อยปาเลสไตน์กลางเวที ผู้จัดงานรับถูกตั้งเงื่อนไขว่าห้ามแสดงถ้าแม็กเคิลมอร์มาด้วย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า แม็กเคิลมอร์ แร็ปเปอร์ชาวสหรัฐฯ ถูกปลดออกจากการทัวร์แสดงคอนเสิร์ตของ เอ็ด ชีแรน ศิลปินชาวอังกฤษ ภายหลังากที่เขาพูดคำว่า “ฟรีปาเลสไตน์” ในระหว่างการแสดงที่ เมตไลฟ์ สเตเดียม ที่นิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยแม็กเคิลมอร์ กล่าวสั้นๆระหว่างพักระหว่างเพลงว่า เขาต้องการให้ชาวกาซาและ “เขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง” ได้รับรู้ว่า “เราไม่ได้ลืมพวกเขา” พร้อมตะโกน “ฟรีปาลสไตน์” จนทำให้ชาวสภาอเมริกันอิสราเอลลงชื่อถอดถอนเขาจากการแสดงคอนเสิร์ต
ซึ่งทางโปรโมตเตอร์ของคอนเสิร์ตดังกล่าวออกแถลงว่า เราได้รับแจ้งจากสถานที่จัดงานต่างๆ สำหรับตารางทัวร์ที่กำลังจะมาถึงว่า ทางสถานที่ไม่อนุญาตให้มีการจัดคอนเสิร์ตหากมีแม็กเคิลมอร์ อนุญาตให้มีการจัดคอนเสิร์ตหากมี Macklemore ร่วมแสดงด้วย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ต้องยกเลิกทัวร์และกระทบต่อแฟนเพลงหลายแสนคน ทั้งนี้ ภายหลังการหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ข้อสรุปว่าแม็กเคิลมอร์จะไม่ขึ้นแสดงที่เหลือ
ขณะที่ทางแม็กเคิลมอร์ยืนยันว่าเขาถูกถอดออกจากการทัวร์คอนเสิร์ตจริง พร้อมกล่าวว่า “เหยื่อคือประชาชนชาวปาเลสไตน์ ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ๆ ที่ถูกสังหาร อดอยาก ถูกบังคับให้พลัดถิ่น และต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความรุนแรงที่เกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการได้ นับตั้งแต่เหตุโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 กองทัพอิสราเอลได้สังหารเด็กในฉนวนกาซาไปแล้วมากกว่า 20,000 คน
อย่างที่ผมบอกเอ็ดหลายครั้งทางโทรศัพท์ มิตรภาพของเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของผมที่จะต้องพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้
เอ็ดตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก เขารู้ตัวดี จุดยืนที่ปกติแล้วเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง กำลังถูกท้าทายในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สิ่งที่ผมพูดบนเวที ผมพูดแบบนั้นบนเวทีทั่วโลกมาเกือบสามปีแล้ว แล้วทำไมจู่ ๆ มันถึงกลายเป็นปัญหาตอนนี้? เพราะตอนนี้ผมกำลังขึ้นเวทีร่วมกับหนึ่งในศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา
ปลดปล่อยปาเลสไตน์ให้เป็นอิสระ หากคำพูดเหล่านั้นทำให้ผมต้องเสียโอกาสขึ้นเวที ขณะที่ในขณะเดียวกันมันกำลังทำให้ผู้คนหันมาพูดคุยกันเกี่ยวกับปาไลสไตน์ ผมถือว่าเป็นการทัวร์ที่ประสบความสำเร็จแล้ว”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อิสราเอล” ผ่านร่างกฎหมายประหารชาวปาเลสไตน์ หากผิดก่อการร้าย-ฆาตกรรมยิว
- สถานทูตอิสราเอล โพสต์คลิป ยืนยันไม่นิ่งเฉยปัญหานักท่องเที่ยว เร่งแก้ปัญหา
- ปาระเบิดขวดบึ้มบ้านแม่เจ้าของ Samui Exotic Park ในฝรั่งเศส ปมแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล