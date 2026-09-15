ประกาศผลสอบ ก.พ. 2569 Paper & Pencil วันนี้ เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน
สำนักงาน ก.พ. กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. รอบ Paper & Pencil ภายในวันที่ 15 กันยายน ก่อนเปิดดูคะแนนรายบุคคล 16 กันยายน และพิมพ์หนังสือรับรองได้ตั้งแต่ 25 กันยายน
ผู้เข้าสอบ ก.พ. 2569 รอบ Paper & Pencil เตรียมตรวจผลสอบวันนี้ 15 กันยายน 2569 หลังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. ยืนยันว่าจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันนี้
สำนักงาน ก.พ. ระบุให้ตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านผ่านเว็บไซต์ระบบสอบที่ job3.ocsc.go.th โดยประกาศล่าสุดยังใช้คำว่า “ภายในวันที่ 15 กันยายน 2569” และไม่ได้ระบุเวลาที่จะเปิดรายชื่ออย่างเจาะจง
ตรวจผลสอบ ก.พ. 2569 ที่ระบบสำนักงาน ก.พ.
ผู้เข้าสอบที่ต้องการดู คะแนนสอบรายบุคคล
- สามารถตรวจได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2569 ผ่านเว็บไซต์เดียวกัน
ส่วนผู้ที่สอบผ่านสามารถพิมพ์ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
- ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2569 เป็นต้นไป
หนังสือรับรองสามารถพิมพ์ผ่านเว็บไซต์
job3.ocsc.go.th
หรือระบบ JOB OCSC โดยสำนักงาน ก.พ. ระบุหัวข้อสำหรับใช้งานว่า พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
การสอบ ก.พ. รอบ Paper & Pencil ประจำปี 2569 จัดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569 สอดคล้องกับปฏิทินและประกาศเตรียมสอบของสำนักงาน ก.พ.
ผู้เข้าสอบควรตรวจผลจากเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. โดยตรง เพื่อป้องกันความสับสนกับผลสอบแบบ e-Exam และการสอบภาค ก. สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งเป็นคนละรอบสอบ
หากเข้าเว็บไซต์แล้วยังไม่พบรายชื่อ ไม่ได้หมายความว่าสอบไม่ผ่าน เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. กำหนดเพียงว่าจะประกาศผล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2569 จึงควรรอตรวจสอบประกาศจากระบบอีกครั้งภายในวันนี้
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