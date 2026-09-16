ถ่ายทอดสด ไทย VS มองโกเลีย วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 07:30 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 07:30 น.
ถ่ายทอดสด ไทย VS มองโกเลีย วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026

ถ่ายทอดสด ไทย VS มองโกเลีย วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแรก 16 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น.

การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 (Asian Games 2026) จังหวัดไอจิ และเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2026 โดยนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดแรกพบกกับทีมชาติมองโกเลีย (กลุ่ม C) ในวันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามโอคาซากิ ชูโอ โซโก พาร์ก ยิมเนเซียม

สำหรับการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับ ไต้หวัน คีร์กีซสถาน และมองโกเลีย

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รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชุดเอเชียนเกมส์ 2026

  • ตำแหน่งหัวเสา (Outside Hitter): ศศิภาพร จันทวิสูตร, ชัชชุอร โมกศรี, วริศรา สีทาเลิศ
  • ตำแหน่งบีหลัง (Opposite Hitter): พิมพิชยา ก๊กรัมย์, อัจฉราพร คงยศ
  • ตำแหน่งเซตเตอร์ (Setter): พรพรรณ เกิดปราชญ์ (กัปตันทีม), ณัฏฐณิชา ใจแสน
  • ตำแหน่งบอลเร็ว (Middle Blocker): ทัดดาว นึกแจ้ง, แก้วกัลยา กมุลทะลา, กัญญารัตน์ ขุนเมือง
  • ตำแหน่งลิเบโร (Libero): ปิยะนุช แป้นน้อย, กัลยรัตน์ คำวงษ์
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
FB/ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ประเภทในร่ม ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมองโกเลีย วันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 และแอปพลิเคชัน AIS PLAY

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 07:30 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 07:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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