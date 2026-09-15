เพื่อนบ้าน ปล่อยโฮ ลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบ ผวาหนัก-ทุบตีตัวเอง เห็นแม่ถูกทำร้ายต่อหน้า
คุณแนน เผยอาการลูกชายเด็กพิเศษ 5 ขวบผวาหนัก มุดซ่อนตัวและทุบตีตัวเอง หลังเห็นแม่ถูกเพื่อนบ้านทนายทำร้าย ใช้ขวดฟาดหน้า-รัวหมัดไม่ยั้ง
จากกรณีของ คุณแนน หญิงอายุ 38 ปี นำหลักฐานคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดร้องเรียนขอความเป็นธรรม หลังถูกเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นทนายความทำร้ายร่างกาย เหตุเกิดจากคู่กรณีอ้างว่าเธอถอยรถเข้าหน้าบ้าน แต่จะมาทับกล่องโฟมของตนจึงนำขวดซีอิ๊วฟาดเข้าที่ศีรษะ ทั้งยังบีบคอ และรัวหมัดเข้าที่หน้ากว่า 30 หมัด
คุณแนน เล่าเหตุการณ์วันที่ถูกทำร้าย ซึ่งในวันนั้นมีลูกชายวัย 5 ขวบ ซึ่งเป็นเด็กพิเศษเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด จากนั้นมุดลงไปนั่งอยู่บริเวณที่วางเท้า ร้องกรี๊ด ทุบตีตัวเอง และร้องไห้อยู่ภายในรถ
จากการรักษาอาการของลูกชาย คุณแนนเผยว่าเด็กพิเศษมีความผิดปกติทางสมอง โดยจะประเมินสถานการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ไม่เหมือนคนปกติ รวมทั้งมีอาการตื่นตัวเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เพราะเด็กกลุ่มนี้สื่อสารยาก เด็กบางคนที่มีภาวะออทิสติกแม้จะอายุ 5-6 ปีแล้วแต่ยังไม่พูด
เมื่อเขาเจอเหตุการณ์ความรุนแรงตรงหน้าจึงรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงทุบตีและทำร้ายตนเอง หลังจากที่คู่กรณีหยุดทำร้ายเธอแล้ว ตนรีบหันไปดูอาการลูกชายตัวสั่นกำลังมุดอยู่ที่พักเท้าเบาะหลัง พยายามเอาตัวรอด
หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผลการตรวจพบว่าสมองได้รับความกระทบกระเทือนและกระดูกในจมูกหัก
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