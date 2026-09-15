“ทรัมป์” โพสต์เป็นชุด ภัย AI เป็นเรื่องหลอกลวง วิธีป้องกันคือ ปธน. ที่เก่งและฉลาด
โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์เป็นชุด ภัย AI เป็นเรื่องหลอกลวง เทียบเหมือนเรื่องภาวะสิ่งแวดล้อม วิธีป้องกันคือ ปธน. ที่เก่งและฉลาด
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความในทรูธโซเชียลอย่างต่อเนื่อง ภายหลังความกังวลเรื่องความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากกรณีที่อีวาน ฮูบิงเจอร์ นักวิจัยประจำบริษัท Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังคล็อด AI ชื่อดังได้ออกมาเตือนว่ามีโอกาสมากกว่าร้อยละ 10 ที่ AI จะฆ่าล้างบางมนุษย์
โดยนายทรัมป์ ระบุว่าเป็นเรื่อง “หลอกลวง” พร้อมเปรียบเทียบว่าความกังวลว่าดังกล่าวนั้นปลอมเท่ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และเป็นการแต่งเรื่องขึ้นโดยพวกเดโมแครตฝ่ายซ้ายจัด
นายทรัมป์ยังยกว่าตัวเองเป็น ผู้เปิดโปงเรื่องหลอกลวงเรื่องหลอกลวง และระบุว่าในตอนนี้กำลังมีแผนสมคบคิดอันเลวร้ายเกิดขึ้นเพื่อต่อต้าน AI และศูนย์ข้อมูล (Data Centers) ซึ่งฝ่ายเดียวที่ยินดีกับเรื่องนี้ก็คือจีน ใครก็ตามที่ชนะในศึก AI ผู้นั้นก็คือผู้ชนะ ซึ่งมาตรการป้องกัน AI ที่ดีที่สุดคือประธานาธิบดีที่ฉลาดและเข้มแข็ง
ก่อนหน้านี้ แซม ออลต์แมน ประธานบริษัท OpenAI บริษัทผู้พัฒนา ChatGPT หรือแม้แต่อีลอน มัสก์ เจ้าของ xAI ต่างเห็นด้วยกับความเห็นของดารีโอ อโมเด ประธานบริษัท Anthropic บริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำผู้สร้าง Claude ที่ออกมาเตือนว่าควรจะชะลอความเร็วในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ลงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องผิดพลาดร้ายแรง
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