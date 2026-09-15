ศาลสั่งจำคุก แม่นักร้องดัง ปมหลอกลงทุน พบพฤติกรรมอ้างชื่อลูกสาวให้น่าเชื่อถือ
ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก แม่ของ จางยุนจอง นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เป็นเวลา 10 เดือน ฐานฉ้อโกงเงินลงทุนจากคนรู้จัก
ศาลแขวงโซลตะวันออกมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกแม่ของ จางยุนจอง (Jang Yoon-jung) นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง เป็นเวลา 10 เดือน ในความผิดฐานหลอกลวงฉ้อโกงเงินจากคนรู้จักมาร่วมลงทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 31 ล้านวอน หรือประมาณ 7.5 แสนบาท
โดยพฤติการณ์พบว่า แม่ของ จางยุนจอง อาศัยความสัมพันธ์ที่เป็นแม่ของนักร้องดัง ชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนผ่านการทำธุรกรรม 3 ครั้ง โดยอ้างว่าจะให้ผลกำไรตอบแทนสูง แต่สุดท้ายกลับไม่ยอมจ่ายเงินคืนตามที่สัญญาไว้
ศาลระบุว่า จำเลยยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและหลักฐานบัญชีธนาคารมัดตัวชัดเจน ลักษณะอาชญากรรมมีความร้ายแรงและต้องรับผิดชอบสูง ประกอบกับมีประวัติเคยต้องโทษจำคุกในคดีลักษณะเดียวกันเมื่อปี 2018 และเพิ่งถูกปรับในคดีฉ้อโกงเมื่อไม่นานมานี้ แม้ศาลจะนำเรื่องการสารภาพผิดและปัญหาสุขภาพมาพิจารณาบรรเทาโทษแล้วก็ตาม โดยในวันฟังคำพิพากษา แม่ของ จางยุนจอง สวมชุดนักโทษมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลเพื่อฟังคำพิพากษาคดี ซึ่งพบว่ามีอาการร้องไห้อย่างหนัก
ประวัติ จางยุนจอง นักร้องลูกทุ่งชื่อดังของเกาหลีใต้
สำหรับ จางยุนจอง (Jang Yoon-jung) เธอเดบิวต์ในปี 2004 ด้วยเพลง Eomeona หลังจากปล่อยเพลงนี้ได้ไม่นานก็ขึ้นเป็นเพลงฮิตติดชาร์ต ส่งผลให้ตัวของ จางยุนจอง ก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ในทันที และด้วยผลงานของเธอยังช่วยปลุกกระแสเพลงทร็อต (เพลงลูกทุ่งเกาหลี) ให้กลับมาบูมในกระแสหลักอีกครั้ง ก่อนจะสร้างสรรค์ผลงานเพลงดังต่อเนื่อง เช่น “Jjanjjara” (2005) และ “Later, Later” (2006)
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อ้างอิงจาก : koreajoongangdaily