ศาลสั่งจำคุก แม่นักร้องดัง ปมหลอกลงทุน พบพฤติกรรมอ้างชื่อลูกสาวให้น่าเชื่อถือ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 21:30 น.
ศาลสั่งจำคุก แม่นักร้องดัง ปมหลอกลงทุน พบพฤติกรรมอ้างชื่อลูกสาวให้น่าเชื่อถือ
ภาพจาก : koreajoongangdaily

ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก แม่ของ จางยุนจอง นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เป็นเวลา 10 เดือน ฐานฉ้อโกงเงินลงทุนจากคนรู้จัก

ศาลแขวงโซลตะวันออกมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกแม่ของ จางยุนจอง (Jang Yoon-jung) นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง เป็นเวลา 10 เดือน ในความผิดฐานหลอกลวงฉ้อโกงเงินจากคนรู้จักมาร่วมลงทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 31 ล้านวอน หรือประมาณ 7.5 แสนบาท

โดยพฤติการณ์พบว่า แม่ของ จางยุนจอง อาศัยความสัมพันธ์ที่เป็นแม่ของนักร้องดัง ชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนผ่านการทำธุรกรรม 3 ครั้ง โดยอ้างว่าจะให้ผลกำไรตอบแทนสูง แต่สุดท้ายกลับไม่ยอมจ่ายเงินคืนตามที่สัญญาไว้

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ศาลระบุว่า จำเลยยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและหลักฐานบัญชีธนาคารมัดตัวชัดเจน ลักษณะอาชญากรรมมีความร้ายแรงและต้องรับผิดชอบสูง ประกอบกับมีประวัติเคยต้องโทษจำคุกในคดีลักษณะเดียวกันเมื่อปี 2018 และเพิ่งถูกปรับในคดีฉ้อโกงเมื่อไม่นานมานี้ แม้ศาลจะนำเรื่องการสารภาพผิดและปัญหาสุขภาพมาพิจารณาบรรเทาโทษแล้วก็ตาม โดยในวันฟังคำพิพากษา แม่ของ จางยุนจอง สวมชุดนักโทษมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลเพื่อฟังคำพิพากษาคดี ซึ่งพบว่ามีอาการร้องไห้อย่างหนัก

ประวัติ จางยุนจอง นักร้องลูกทุ่งชื่อดังของเกาหลีใต้

สำหรับ จางยุนจอง (Jang Yoon-jung) เธอเดบิวต์ในปี 2004 ด้วยเพลง Eomeona หลังจากปล่อยเพลงนี้ได้ไม่นานก็ขึ้นเป็นเพลงฮิตติดชาร์ต ส่งผลให้ตัวของ จางยุนจอง ก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ในทันที และด้วยผลงานของเธอยังช่วยปลุกกระแสเพลงทร็อต (เพลงลูกทุ่งเกาหลี) ให้กลับมาบูมในกระแสหลักอีกครั้ง ก่อนจะสร้างสรรค์ผลงานเพลงดังต่อเนื่อง เช่น “Jjanjjara” (2005) และ “Later, Later” (2006)

จางยุนจอง (Jang Yoon-jung)-1
ภาพจาก : chosun

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อ้างอิงจาก : koreajoongangdaily

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 21:30 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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