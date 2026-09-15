สนธิญา ยื่นแจ้งความม็อบชุมนุมหอศิลป์ 13 ก.ย. ชี้อยู่ในรัศมี 150 เมตรจากเขตพระราชฐาน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 13:34 น.
แฟ้มภาพ

สนธิญา ยื่นแจ้งความม็อบชุมนุมหอศิลป์ 13 ก.ย. ประท้วง กกต. ชี้อยู่ในรัศมี 150 เมตรจากเขตพระราชฐาน ผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ

นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เดินทางมาแจ้งความกับตำรวจสน.ปทุมวัน ขอให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมบริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา โดยระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในรัศมี 150 เมตรจากเขตพระราชฐาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

ก่อนหน้านี้เคยยื่นเรื่องในลักษณะเดียวกันตั้งแต่ปี 2562 จากกรณีการชุมนุมแฟลชม็อบ และต่อมาศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายราย อาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และบุคคลอื่น รวมประมาณ 8 คน ถูกลงโทษจำคุก 4 เดือน ปรับ 20,200 บาท ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์

โฆษณา

สำหรับการชุมนุมครั้งล่าสุด นายสนธิญา ได้ทำหนังสือถึง สน.ปทุมวัน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2569 หรือก่อนการชุมนุม 2 วัน โดยเสนอว่าสามารถย้ายสถานที่ชุมนุมเข้าไปภายในอาคารนิมิบุตรได้ แทนการจัดชุมนุมบริเวณหน้าหอศิลป์

พร้อมกล่าวว่า ในวันชุมนุมตนได้เดินทางไปสังเกตการณ์ในพื้นที่ด้วยตัวเอง และพบป้ายของ สน.ปทุมวัน บริเวณดังกล่าวอยู่ในรัศมี 150 เมตร พร้อมอ้างว่าเคยร่วมตรวจสอบระยะทางกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อช่วงปี 2562-2563 โดยประเมินระยะจากประตูเขตพระราชฐานถึงจุดตั้งเวทีชุมนุมประมาณ 140-145 เมตร จึงเห็นว่าจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

ครั้งนี้จึงมายื่นเรื่องให้ตำรวจ สน.ปทุมวัน พิจารณาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชุมนุม โดยเบื้องต้นระบุว่ามี 4 คน และหากพบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ก็จะรวบรวมข้อมูลมายื่นเพิ่มเติมภายหลัง

นอกจากนี้นายสนธิญา ตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากนี้อาจมีการจัดชุมนุมทางการเมืองเพิ่มขึ้น และหากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายหรือสร้างบรรทัดฐาน พื้นที่ดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมืองต่อเนื่อง พร้อมระบุว่าในวันชุมนุมมีประชาชนและชาวต่างชาติจำนวนมากอยู่บริเวณสกายวอล์ก ทำให้การสัญจรและการขึ้นลงพื้นที่ไม่สะดวก

โฆษณา

ส่วนหลักฐานที่นำมาแจ้งความ้องทุกข์วันนี้ เป็นภาพถ่ายที่วันจัดกิจกรรมในพื้นที่ 30 ภาพ เพื่อใช้ประกอบการร้อง และคาดว่าหลังจากยื่นเรื่องแล้ว ตำรวจจะเรียกไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่นเดียวกับการร้องเมื่อปี 2562 ซึ่งมีการสอบปากคำ ก่อนที่อัยการจะส่งฟ้องและศาลมีคำพิพากษาในเวลาต่อมา

นายสนธิญายืนยันว่า การชุมนุมและการใช้สิทธิเสรีภาพสามารถทำได้ แต่ต้องไม่กระทบสิทธิของบุคคลอื่นและต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย โดยเห็นว่ากรณีนี้มีทั้งประเด็นการกีดขวางการสัญจรและข้อกล่าวอ้างเรื่องพื้นที่ในรัศมี 150 เมตรจากเขตพระราชฐาน จึงต้องการให้ตำรวจเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยตามกระบวนการ ส่วนตัวไม่ได้สนใจเนื้อหาสาระของการชุมนุม เนื่องจากมองว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างไอลอว์ พรรคประชาชน กกต. และพรรคภูมิใจไทย โดยยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด และตนไม่ได้เข้าไปยุ่งกับการชุมนุม แต่แสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนคนไทย ส่วนผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องสู้กันไป พร้อมเสนอให้ทุกฝ่ายยึดรัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็นหลัก

นายสนธิญา มองว่าสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงต่อจากนี้ว่า จะไม่ยุติ และปลายเดือนนี้จะมีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ต้นก็ฝันไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่า อย่างไรคดีก็ต้องยก ตนเข้าใจว่าการเมืองก็จะผนวกกันเข้าไป ระหว่างเรื่องเมื่อวานกับปลายเดือนนี้ ส่วนตัวยังหวั่นว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่กกต.ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัน แล้วไม่เป็นตามใจของกลุ่มผู้ชุมนุม อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มเติม จึงต้องการให้ประชาชนแยกแยะประเด็นทางการเมืองของแต่ละฝ่าย และใช้กระบวนการตามกฎหมายเป็นแนวทางแก้ปัญหา

พร้อมกันนี้ ยังเรียกร้องไปยังพรรคประชาชน ขอให้คำนึงถึงเงินในกระเป๋าของคนไทย ด้วยการให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของประชาชน วันนี้มีข่าวปล้นร้านทองทุกวัน เพราะความเดือดร้อน โดยมองว่าโพลทุกโพลที่ออกมาก็มีประเด็นความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ ดังนั้นพรรคประชาชนมีสส.กว่า 150 คน ทำไมไม่ทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง นอกเหนือจากประเด็นรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง และข้อกล่าวหาเรื่องฮั้วเลือก สว.

โฆษณา

ส่วนกรณีที่มีพรรคการเมืองแถลงแนวทางการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ต่อ กกต. นั้น นายสนธิญา มองว่า ไอลอว์ ก็จบนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และหลายคน ก็จบธรรมศาสตร์ ส่วนตัวหาก กกต. ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตรา 224-226 เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ส่วนมาตรา 157 เป็นกฎหมายอาญา เพราะฉะนั้นถ้ากกต.ทำตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เกราะคุ้มกันก็คือ รัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้พิทักษ์ว่าการกระทำของกกต.เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่หาก กกต. เลือกปฏิบัติหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

นายสนธิญากล่าวทิ้งท้ายว่า ทุกฝ่ายที่มีสิทธิร้องเรียนสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ ส่วนผู้มีหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเห็นว่าปัญหาทางการเมืองควรแก้ไขผ่านระบบ กระบวนการ และการบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

 

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 13:34 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“แม็กเคิลมอร์” ถูกปลดจากทัวร์คอนเสิร์ต “เอ็ด ชีแรน” หลังเรียกร้องปลดปล่อยปาเลสไตน์

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
ประกาศผลสอบ ก.พ. 2569 Paper &amp; Pencil วันนี้ เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน

ประกาศผลสอบ ก.พ. 2569 Paper & Pencil วันนี้ เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
คุณแนน เผยลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบเห็นแม่ถูกทนายทำร้าย

เพื่อนบ้าน ปล่อยโฮ ลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบ ผวาหนัก-ทุบตีตัวเอง เห็นแม่ถูกทำร้ายต่อหน้า

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

TCP ยกขบวนพลังสร้างสรรค์ไทยสู่จีนผ่าน “Very Thai Music Festival 2026” รวมศิลปินไทย–จีน

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“แม็กเคิลมอร์” ถูกปลดจากทัวร์คอนเสิร์ต “เอ็ด ชีแรน” หลังเรียกร้องปลดปล่อยปาเลสไตน์

16 นาที ที่แล้ว
ประกาศผลสอบ ก.พ. 2569 Paper &amp; Pencil วันนี้ เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 2569 Paper & Pencil วันนี้ เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน

36 นาที ที่แล้ว
คุณแนน เผยลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบเห็นแม่ถูกทนายทำร้าย ข่าว

เพื่อนบ้าน ปล่อยโฮ ลูกเด็กพิเศษ 5 ขวบ ผวาหนัก-ทุบตีตัวเอง เห็นแม่ถูกทำร้ายต่อหน้า

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

TCP ยกขบวนพลังสร้างสรรค์ไทยสู่จีนผ่าน “Very Thai Music Festival 2026” รวมศิลปินไทย–จีน

50 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16 ก.ย. 69 เลข 4-5 ชน 3 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16 ก.ย. 69 เลข 4-5 ชน 3 ชุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” โพสต์เป็นชุด ภัย AI เป็นเรื่องหลอกลวง วิธีป้องกันคือ ปธน. ที่เก่งและฉลาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ซัดเดือดหนุ่มพอดแคสต์วิจารณ์ผู้หญิงวัย 35 ปี ข่าว

พี่หนุ่ม ซัด ไลฟ์โค้ชด้อยค่าผู้หญิง ถ้านอกจอคงด่าเละไปแล้ว แนะพัฒนาความคิดก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวย AI งวด 16/9/69 วิเคราะห์สถิติ 10 ปี เด่นเน้นคู่ เลขเด็ด

เลขเด็ด หวย AI งวด 16/9/69 วิเคราะห์สถิติ 10 ปี เด่นเน้นคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดถ้อยแถลง &quot;สีหศักดิ์&quot; ประชุม UNCLOS โต้กัมพูชาบิดเบือน เล่นบทผู้ถูกกระทำ ข่าวต่างประเทศ

เปิดถ้อยแถลง “สีหศักดิ์” ประชุม UNCLOS โต้กัมพูชา บิดเบือนข้อเท็จจริง เล่นบทเหยื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

หวยออกวันพุธ 16 ก.ย. 69 ใส่เสื้อสีอะไร เช็กแล้วแต่ละตำราให้ไม่เหมือนกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลั่น! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูก คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี นับถอยหลังรอวันคลอด บันเทิง

แฮปปี้มาก! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูก คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สนธิญา ยื่นแจ้งความม็อบชุมนุมหอศิลป์ 13 ก.ย. ชี้อยู่ในรัศมี 150 เมตรจากเขตพระราชฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศหา คนไทยคนแรก ท่องพระวินัยปิฎกได้ทั้งเล่ม เตรียมปัจจัย 5 แสนบาท ข่าว

ประกาศหา “คนไทยคนแรก” ท่องพระวินัยปิฎกได้ทั้งเล่ม เตรียมปัจจัย 5 แสนบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบช.ก. เผย “สมีโชติ” มีเงินในบัญชี 300 ล้าน ยังไม่มีหลักฐานชัดโยง “วัดจุฬามณี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสถิติหวยออกวันพุธ 16 ก.ย. 69 ผลรางวัลย้อนหลัง 5-10 ปี สองตัวท้ายออกซ้ำ 3 งวด เลขเด็ด

เช็กสถิติหวยออกวันพุธ 16 ก.ย. 69 ผลรางวัลย้อนหลัง 5-10 ปี สองตัวท้ายออกซ้ำ 3 งวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ปกรณ์” เผยตรวจ “วัดจุฬามณี” แล้วยังไม่พบอะไร ฝากดูแลพุทธศาสนา อย่าดราม่าทุกเรื่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/9/69 โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/9/69 โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเครื่องบินพระที่นั่ง ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนเวียดนาม ในวาระครบรอบ 50 ปีสัมพันธ์ทางการทูต เลขเด็ด

เลขเครื่องบินพระที่นั่ง ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนเวียดนาม วาระครบ 50 ปีสัมพันธ์ทางการทูต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สวนสัตว์อังกฤษโร่ขอโทษ หลังเขียนโปรโมต “ทัวร์ล่าเด็ก” ชี้ระบบคอมพิวเตอร์ผิดพลาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณแม่ชาวไทย ขอกำลังใจ &quot;นาบาตาเมะ&quot; ซูโม่ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น คัมแบ็กสังเวียนอีกครั้ง ข่าว

คุณแม่ชาวไทย ขอกำลังใจ “นาบาตาเมะ” ซูโม่ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น คัมแบ็กสังเวียนอีกครั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภมาส” โต้กระแสข่าวควบรวม อสมท.-ไทยพีบีเอส ดูแลใกล้ชิดแก้ปัญหาขาดทุน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เตือนผู้ประกันตนไม่ไปเลือกตั้งอาจมีคนเลือกให้ ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก เตือน ไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม อาจมีคนเลือกให้เหมือน สว.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้ ข่าว

ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ต้องทำอะไรบ้าง ลงทะเบียนก่อน 17 ก.ย. พาสปอร์ตใช้ยืนยันตัวตนได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง สั่งจับตาเด่น 9 ตรงงวดวันพุธ 16/9/69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button