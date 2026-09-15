ประกาศหา “คนไทยคนแรก” ท่องพระวินัยปิฎกได้ทั้งเล่ม เตรียมปัจจัย 5 แสนบาท
พระศรีวัชรโกวิท หรือ พระมหาใจ เขมจิตฺโต ประกาศโครงการ “มหาวิภังค์วิทู” เตรียมทดสอบการท่องพระวินัยปิฎกภาษาบาลีเล่มแรกในปี 2570 วางเกณฑ์เบื้องต้นสอบต่อเนื่อง 3 วัน
พระศรีวัชรโกวิท หรือ พระมหาใจ เขมจิตฺโต ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ประกาศโครงการค้นหาผู้ที่สามารถท่องจำพระวินัยปิฎกภาษาบาลีเล่มแรกได้ทั้งเล่ม พร้อมตั้งวงเงินเบื้องต้น 500,000 บาท สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบตามเงื่อนไข
ประกาศเผยแพร่เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569 ใช้ชื่อว่า โครงการที่ 2 ผู้ทรงพระไตรปิฎก (วินยปิฎกธร) และเรียกผู้ที่โครงการต้องการค้นหาว่า “มหาวิภังค์วิทู” โดยวางแผนจัดการทดสอบในปี 2570
โครงการเปิดให้พระภิกษุ สามเณร หรือฆราวาสที่มีความสามารถด้านการท่องจำเข้ารับการทดสอบ โดยตั้งเป้าค้นหาผู้ที่สามารถสอบท่อง พระวินัยปิฎก ภาษาบาลี เล่ม 1 ได้ทั้งเล่ม
คำว่า “บุคคลแรกในประเทศ” ที่ปรากฏในประกาศ หมายถึงเป้าหมายของโครงการในการค้นหาผู้ที่สอบความสามารถนี้ให้ปรากฏ พระศรีวัชรโกวิทยังระบุไว้เองว่า อาจมีผู้ที่สามารถท่องได้อยู่แล้วแต่ยังไม่เป็นที่ทราบ เนื่องจากไม่ได้มีการสอบให้ปรากฏ จึงไม่ใช่การยืนยันว่าในประเทศไทยไม่เคยมีใครท่องเนื้อหานี้ได้มาก่อน
สำหรับเนื้อหาที่ใช้ทดสอบ ประกาศระบุว่าเป็น พระวินัยปิฎก เล่ม 1 มหาวิภังค์ ภาค 1 ฉบับที่โครงการกำหนด มี 444 หน้า หรือ 222 ใบ รวม 659 ข้อ
ฐานข้อมูลพระไตรปิฎกออนไลน์ Thai Tipitaka ระบุพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 1 ไว้จำนวน 659 ข้อ เช่นเดียวกัน โดยเป็นเนื้อหาตั้งแต่ปาราชิกถึงนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ส่วนจำนวน 444 หน้าเป็นจำนวนหน้าของฉบับที่ระบุในประกาศ ไม่จำเป็นต้องตรงกับฉบับจัดพิมพ์อื่น
วิธีสอบเบื้องต้นกำหนดให้มีกรรมการ 3 ถึง 5 รูป ซึ่งเป็นพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค
การท่องแบ่งเป็น 3 วัน วันละ 148 หน้า และแบ่งการสอบแต่ละวันเป็น 3 ช่วง ได้แก่ เช้า บ่าย และค่ำ ช่วงละประมาณ 49 หน้า
พระศรีวัชรโกวิทระบุว่า การทดสอบครั้งนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อนำเนื้อหาไปใช้สวด แต่ใช้คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถด้านการทรงจำ
ด้านเงินสนับสนุน ประกาศตั้งวงเงินเบื้องต้นไว้ 500,000 บาท จากเป้าหมาย 1 ล้านบาท หากมีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพเพิ่มเติมจะประกาศให้ทราบภายหลัง
หากผู้สอบผ่านเป็นสามเณรหรือแม่ชี จะมอบเงินในรูปแบบทุนการศึกษา ส่วนกรณีพระภิกษุ ประกาศระบุว่าจะถวายเป็น ปวารณาบูชาคุณ
อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับวันที่ 9 กันยายนยังไม่ได้แจกแจงรูปแบบการมอบเงินสำหรับฆราวาสประเภทอื่น แม้จะระบุในตอนต้นว่าเปิดค้นหาผู้มีความสามารถทั้งพระภิกษุ สามเณร และฆราวาส
พระศรีวัชรโกวิทเดิมมีชื่อว่า พระมหาใจ เขมจิตฺโต ป.ธ.9 และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีข้อมูลตำแหน่งดังกล่าว และยังระบุชื่อพระมหาใจในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569
ต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวัชรโกวิท โดยราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 และกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569
ก่อนหน้านี้ พระมหาใจเป็นประธานดำเนินงาน โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ ซึ่งจัดการทดสอบความสามารถในการท่องจำของสามเณรมาแล้วหลายรุ่น ปี 2569 โครงการเดินทางมาถึงปีที่ 6 และมีสามเณรอายุน้อยเข้าร่วมการสอบหลายรูป
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- โพสต์ต้นฉบับ พระมหาใจ เขมจิตฺโต ประกาศโครงการมหาวิภังค์วิทู
- เดลินิวส์: ประกาศค้นหาพุทธบริษัท “มหาวิภังค์วิทู” ผู้ทรงพระไตรปิฎก พร้อมมอบทุน 5 แสนบาท
- Thai Tipitaka: พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม 1
- สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ: ข้อมูลพระมหาใจ เขมจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
- เดลินิวส์: พระมหาใจได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระศรีวัชรโกวิท