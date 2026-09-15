พี่หนุ่ม ซัด ไลฟ์โค้ชด้อยค่าผู้หญิง ถ้านอกจอคงด่าเละไปแล้ว แนะพัฒนาความคิดก่อน
หนุ่ม กรรชัย ฟาดหนุ่มไลฟ์โค้ชวิจารณ์หญิงวัย 35 ปี ไล่ไปพัฒนาความคิดก่อน ชี้ความสวยเป็นเรื่องปัจเจก เผยถ้าไม่ได้อยู่ในทีวีจะด่าให้ยับ
จากกรณีชาย 2 คนจัดรายการพอดแคสต์ผ่านช่องยูทูปแล้วกล่าวถึงผู้หญิงวัย 35 ปี วิเคราะห์ว่าแก่แล้ว ไม่สวย หากตนจะคบใครต้องเป็นคนที่สวย มิฉะน้นจะพัฒนาตนเองไปเพื่ออะไร ทั้งยังพูถึงประเด็นเรื่องเงินเดือนว่าผู้หญิงที่มีรายได้ 30,000 บาท แทบไม่มีทางเลือกผู้ชายที่มีเงินเดือน 15,000 บาท แต่ผู้ชายสามารถเลือกผู้หญิงที่ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวได้ เพราะเพศชายมีสัญชาตญาณการเป็นผู้นำ ขณะที่ผู้หญิงจะเป็นผู้ตาม คลิปดังกล่าวเผยแพร่มาแล้วประมาณ 3 เดือน ก่อนจะเป็นกระแสดราม่าในช่วงนี้
ต่อมา ชายคนหนึ่งที่นั่งร่วมรายการ ออกมาชี้แจงว่า “สวัสดีครับ ผมจะออกมาพูดนะครับว่า ในกรณี คลิปที่เป็นดราม่าอยู่ในตอนนี้ซึ่งในคลิปมีผมอยู่ด้วย ผมจะมาแจ้งทุกคนให้ทราบว่า ผมไม่ได้ ร่วมงานกับช่อง DonjuanReturn มาได้ ระยะ3เดือนแล้วนะครับ จึงเรียนมาให้ทุกคนทราบและผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของช่อง นับตั้งแต่วันที่ออกมานะครับที่ผมออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับช่องนี้ และต้องขอโทษทุก คน ณ ที่นี้ด้วยนะครับ หากในคลิปได้มีการพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมและเจตนาไม่ดีออกไปต้องขออภัยทุกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ”
รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้ (15 กันยายน 2569) หนุ่ม กรรชัย และ หมวย อริสรา สองพิธีกรหยิงยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาพูดคุย ฝั่งหนุ่มพอดแคสต์เผยว่าอยากไปออกรายการโหนกระแส ด้าน หนุ่ม กรรชัย สวนกลับว่า “เอาไว้ก่อน ไปพัฒนามาใหม่ ไปพัฒนาความคิดxึงมาใหม่ก่อน แล้วเดี๋ยวxูจะเอาxึงมาออก…จริง ๆ ความสวยของแต่ละคนมองไม่เหมือนกัน เอาจริง ๆ ขออภัยถ้าไม่ได้อยู่ในทีวีจะด่าให้ยับเลยถ้าอยู่ในช่องของโซเชียล “
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