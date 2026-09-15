ผบช.ก. เผย “สมีโชติ” มีเงินในบัญชี 300 ล้าน ยังไม่มีหลักฐานชัดโยง “วัดจุฬามณี”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 13:06 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 13:06 น.

ผบช.ก. เผย “สมีโชติ” มีเงินในบัญชี 300 ล้าน รอตรวจสอบเส้นเงิน ยังไม่มีหลักฐานชัดโยง “วัดจุฬามณี” ว่ามีการกระทำผิดจริง

พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หรือคดีของสมีโชติและสีกาเอ๋ว่า ในวันเข้าจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการยึด และอายัดเงินสดไว้แล้ว แต่ในส่วนของเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารของบุคคลทั้งสอง ขณะนี้ยังไม่ได้มีการอายัดไว้ โดยตำรวจได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้ว

เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า นายโชติ มีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารประมาณ 300 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก ปปง. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน โดยตำรวจเตรียมดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หรือเฟส 2 และเฟส 3 ภายหลังได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก ปปง.

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สำหรับการดำเนินคดีของกองบังคับการปราบปราม จะมุ่งเน้นเฉพาะในส่วนของคดีอาญา โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาส ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์เบียดบังทรัพย์สินของวัด ส่วนพฤติกรรมหรือประเด็นอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของคดีอาญา จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ส่วนกรณีที่ขณะนี้มีการพูดถึงวัดจุฬามณี ในสังคมออนไลน์นั้น พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา ตำรวจก็จะรับไว้เป็นข้อมูลและนำไปตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ทราบ เช่นเดียวกับกรณีวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง ที่ผ่านมา ซึ่งตำรวจได้ดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบจนพบพยานหลักฐานที่ยืนยันถึงการกระทำความผิด จึงนำไปสู่การดำเนินคดี

อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีวัดจุฬามณี ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่า มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริง ดังนั้นตำรวจจึงยังไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้จากเพียงข้อมูลหรือกระแสที่มีการพูดถึงกันในสังคมออนไลน์ โดยจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 13:06 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 13:06 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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