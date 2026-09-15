แฮปปี้มาก! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูก คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี
คุณแม่แฮปปี้มาก! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูกคนแรก สมใจหวัง คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี เตรียมนับถอยหลังลุ้นวันคลอด
เตรียมนับถอยหลังที่จะได้เห็นหน้าเบบี๋ตัวน้อยเต็มทีแล้ว สำหรับคุณแม่ป้ายแดงสุดฮอต มายด์ ลภัสลัล ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์คลิปเฉลยเพศลูกคนแรกผ่านทางช่องทางโซเชียลส่วนตัว
มายด์ เลือกบรรยากาศวันประกาศเพศลูกเป็นวิวริมทะเล พร้อมจัดพร็อพน่ารัก ๆ ก่อนจะใช้แก้วตัดเค้ก และผลออกมาว่า ทายาทคนแรกของ มายด์ ลภัสลัล เป็น “ลูกชาย” ท่ามกลางคอมเมนต์คนบันเทิง และแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันล้นหลาม โดยระบุแคปชั่นประกอบว่า “Our little baby is a…Let the wildest chapter begin. (ลูกน้อยของเราคือ… ขอต้อนรับสู่บทบาทสุดท้าทายที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น)”
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อ้างอิงจาก : IG wjmild
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