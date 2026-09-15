แฮปปี้มาก! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูก คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 13:37 น.
เฮลั่น! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูก คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี นับถอยหลังรอวันคลอด

คุณแม่แฮปปี้มาก! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูกคนแรก สมใจหวัง คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี เตรียมนับถอยหลังลุ้นวันคลอด

เตรียมนับถอยหลังที่จะได้เห็นหน้าเบบี๋ตัวน้อยเต็มทีแล้ว สำหรับคุณแม่ป้ายแดงสุดฮอต มายด์ ลภัสลัล ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์คลิปเฉลยเพศลูกคนแรกผ่านทางช่องทางโซเชียลส่วนตัว

มายด์ เลือกบรรยากาศวันประกาศเพศลูกเป็นวิวริมทะเล พร้อมจัดพร็อพน่ารัก ๆ ก่อนจะใช้แก้วตัดเค้ก และผลออกมาว่า ทายาทคนแรกของ มายด์ ลภัสลัล เป็น “ลูกชาย” ท่ามกลางคอมเมนต์คนบันเทิง และแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันล้นหลาม โดยระบุแคปชั่นประกอบว่า “Our little baby is a…Let the wildest chapter begin. (ลูกน้อยของเราคือ… ขอต้อนรับสู่บทบาทสุดท้าทายที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น)”

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แฮปปี้มาก! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูก คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี-6
ภาพจาก : IG wjmild
แฮปปี้มาก! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูก คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี-4
ภาพจาก : IG wjmild

คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี-1

แฮปปี้มาก! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูก คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี-1
ภาพจาก : IG wjmild
แฮปปี้มาก! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูก คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี-3
ภาพจาก : IG wjmild
แฮปปี้มาก! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูก คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี-2
ภาพจาก : IG wjmild
แฮปปี้มาก! มายด์ ลภัสลัล ตัดเค้กเฉลยเพศลูก คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมยินดี-5
ภาพจาก : IG wjmild

 

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อ้างอิงจาก : IG wjmild

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 13:37 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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