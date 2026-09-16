ถ่ายทอดสดหวย 16 กันยายน 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล
ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2569 ลุ้นรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ เช็กสถิติย้อนหลังงวด 1/9/69
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัลสลากงวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2569 ประชาชนสามารถติดตามการถ่ายทอดสดและรอรับผลอย่างเป็นทางการได้ทันที การประกาศผลสลากหกหลักครบตามหมวดหลักตามลำดับ ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมถึงรางวัลอื่น ๆ จนครบถ้วน
เมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้น ผู้ถือสลากควรตรวจสอบหมายเลขบนลอตเตอรี่ให้ละเอียด คนที่ซื้อสลากหลายใบหรือซื้อแบบรวมชุดควรตรวจเลขทีละใบเพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนนำไปติดต่อขอรับเงินรางวัล
ถ่ายทอดสดหวยรัฐบาล สลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 ก.ย. 69 (16/9/69)
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2569
- รางวัลที่ 1 :
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว :
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว :
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว :
ประชาชนสามารถตรวจผลรางวัลย้อนหลังและดูใบตรวจรางวัลผ่านช่องทางของสำนักงานสลากฯ ทุกประเภท ขอแนะนำให้คอหวยอ้างอิงข้อมูลจากประกาศทางการเท่านั้น หากพบข้อมูลตัวเลขรางวัลจากช่องทางอื่นก่อนการประกาศผลครบถ้วน ควรรอตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
คอหวยสามารถย้อนดูผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2569 ได้ดังนี้
- รางวัลที่ 1 : 417212
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 257 346
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 136 740
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 04
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจหวย 16 กันยายน 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศผลรางวัล
- ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 เช็กผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล
- ตรวจหวยออมสิน 16 ก.ย. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 5 ปี เช็กผลทุกรางวัล