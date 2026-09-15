“ปกรณ์” เผยตรวจ “วัดจุฬามณี” แล้วยังไม่พบอะไร ฝากดูแลพุทธศาสนา อย่าดราม่าทุกเรื่อง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 11:46 น.

ปกรณ์ เผยการตรวจสอบเบื้องต้น วัดจุฬามณี แล้วยังไม่พบอะไร แต่ต้องรอข้อมูลตำรวจด้วย ฝากช่วยกันดูแลพุทธศาสนา อย่าดราม่าทุกเรื่อง

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการตรวจสอบกรณีการยักยอกเงินวัด ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้รายงานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ว่า ตนได้ชี้แจงสภาฯไปเมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังจากที่พศ.มารายงาน ตนก็ไปรายงานให้สภาฯทราบต่อ

ทำบัญชีวัด คืบหน้าไปอย่างไร นายปกรณ์ กล่าวว่า เร่งรัดอยู่ตลอด เมื่อถามถึงวัดภาคกลางที่มีรายชื่อปรากฏตามกระแสข่าว ได้ตรวจสอบอย่างไร นายปกรณ์ กล่าวว่า ได้ประสานกับตำรวจสอบสวนกลาง ว่ามีหน่วยงานไหนและวัดใดบ้าง

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เมื่อถามย้ำว่าวัดที่มีข่าวออกมาล่าสุดถือว่าอยู่ในข่ายใช่ด้วยหรือไม่ นายปกรณ์ ย้อนถามว่า วัดไหน เพราะมีเยอะแยะไปหมด ผู้สื่อข่าวถามว่าล่าสุดมีชื่อวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ตรงนี้ได้ตรวจสอบหรือยัง นายปกรณ์กล่าวว่า ตรวจสอบแล้วในเบื้องต้น แต่ไม่ได้มีอะไร ต้องรอข้อมูลจากตำรวจด้วย

อยากบอกว่า เรื่องที่จะไปกล่าวหาใครต่อใคร เป็นการละเมิดสิทธิ์คนอื่น ถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใคร ไม่ดี และสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาด้วย จงอย่าเชื่อว่าเขาเล่าว่า และส่งต่อกันมาตามไลน์ แล้วแชร์กันกระหน่ำ

ขอฝากเอาไว้ ให้ช่วยดูแล พระพุทธศาสนา ไม่ใช่ดราม่าไปทุกเรื่อง เพราะบางเรื่องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ในแต่ละกรณี ถ้ามีกรณีก็ดำเนินการไม่ต้องกังวล และไม่ต้องมีอักษรย่อ น ก ค เพราะมาถามตนก็ไม่รู้

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 11:46 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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