ตารางแข่ง เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 19 ก.ย. 69 บาสหญิงไทย-จีน พิธีเปิด
ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 69 บาสเกตบอลหญิง 5 คน (5×5) ทีมชาติไทยลงสนามรอบแบ่งกลุ่มพบจีน เวลา 08.00 น. ตามเวลาไทย ก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 16:00 น.
บาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับจีนและอินโดนีเซีย โดยวันที่ 19 กันยายน สาวไทยพบจีน 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ Aichi International Arena
ช่วงเย็นจะเป็นพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium เมืองนาโกยา โดยเริ่มพิธี 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สำหรับผู้ชมในประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ระบุว่าจะเริ่มถ่ายทอดสดพิธีเปิดตั้งแต่เวลา 15.45 น. ทาง NBT, PPTV HD 36, T Sports 7 และ AIS PLAY
โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 19 กันยายน 2569
- เวลา 08.00 น. บาสเกตบอลหญิง 5 คน รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A ไทย พบ จีน สนาม Aichi International Arena
- เวลา 15.45 น. เริ่มถ่ายทอดสดพิธีเปิดในประเทศไทย NBT, PPTV HD 36, T Sports 7 และ AIS PLAY
- เวลา 16.00 น. พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 กำหนดจัดอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคม 2569 ที่จังหวัดไอจิและนครนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น แม้กีฬาบางชนิดเริ่มแข่งขันก่อนวันพิธีเปิดเพื่อรองรับตารางการแข่งขันจำนวนมาก
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