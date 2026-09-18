ตารางแข่ง เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 19 ก.ย. 69 บาสหญิงไทย-จีน พิธีเปิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 06:00 น.

ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 69 บาสเกตบอลหญิง 5 คน (5×5) ทีมชาติไทยลงสนามรอบแบ่งกลุ่มพบจีน เวลา 08.00 น. ตามเวลาไทย ก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 16:00 น.

บาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับจีนและอินโดนีเซีย โดยวันที่ 19 กันยายน สาวไทยพบจีน 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ Aichi International Arena

ช่วงเย็นจะเป็นพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium เมืองนาโกยา โดยเริ่มพิธี 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

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สำหรับผู้ชมในประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ระบุว่าจะเริ่มถ่ายทอดสดพิธีเปิดตั้งแต่เวลา 15.45 น. ทาง NBT, PPTV HD 36, T Sports 7 และ AIS PLAY

โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 19 กันยายน 2569

  • เวลา 08.00 น. บาสเกตบอลหญิง 5 คน รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A ไทย พบ จีน สนาม Aichi International Arena
  • เวลา 15.45 น. เริ่มถ่ายทอดสดพิธีเปิดในประเทศไทย NBT, PPTV HD 36, T Sports 7 และ AIS PLAY
  • เวลา 16.00 น. พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium

เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 กำหนดจัดอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคม 2569 ที่จังหวัดไอจิและนครนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น แม้กีฬาบางชนิดเริ่มแข่งขันก่อนวันพิธีเปิดเพื่อรองรับตารางการแข่งขันจำนวนมาก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 19 ก.ย. 2569 06:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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