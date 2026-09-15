สวนสัตว์อังกฤษโร่ขอโทษ หลังเขียนโปรโมต “ทัวร์ล่าเด็ก” ชี้ระบบคอมพิวเตอร์ผิดพลาด
สวนสัตว์อังกฤษโร่ขอโทษ หลังเขียนโปรโมต “ทัวร์ล่าเด็ก” ชี้ระบบคอมพิวเตอร์ผิดพลาด แจงเป็นการขายตั๋วชมสัตว์นักล่าสำหรับเด็ก
เมื่อวันที่ 14 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าทางสวนสัตว์เชสเตอร์ ในประเทศอังกฤษได้ออกมาขอโทษภายหลังจากที่เปิดจองตั๋วดูสัตว์นักล่าแล้วเรียงคำผิดทำให้เกิดคำว่า “ทัวร์ล่าเด็ก” และทำให้เกิดเป็นความหมายไม่ดีตรงกับผู้ล่อลวงหรือล่วงละเมิดเด็ก
โดยทางสวนสัตว์เจตนาจะบอกว่าตั๋วดังกล่าวเป็นตั๋วเข้าสำหรับเด็ก แต่พลาดไปใส่คำไว้ข้างหน้าคำว่านักล่า (Predator) ทำให้ความหมายเพี้ยน ซึ่งทางสวนสัตว์ระบุว่าเป็นความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์และได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
สำหรับทัวร์ดังกล่าวเป็นการเปิดให้นั่งรถชมสัตว์นักล่าเช่น เสือ, สิงโต, แรด เป็นระยะเวลา 90 นาที โดยแบ่งเป็นตั๋วสำหรับเด็กในราคา 1,100 บาท (25 ปอนด์) ขณะที่ผู้ใหญ่ในราคา 1,300 บาท (30 ปอนด์)
ทั้งนี้ด้วยความผิดพลาดดังกล่าวทำให้โพสต์โฆษณาของทางสวนสัตว์กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์
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