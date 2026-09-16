ตรวจหวยออมสิน 16 ก.ย. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 5 ปี เช็กผลทุกรางวัล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 07:00 น.
ตรวจหวยออมสิน 16 ก.ย. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 5 ปี เช็กผลทุกรางวัล

ตรวจหวยออมสิน งวด 16 กันยายน 2569 ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 5 ปี ลุ้นรับเงินรางวัลใหญ่สูงสุด 30 ล้านบาท

ธนาคารออมสินเตรียมประกาศผลการออกรางวัล หวยออมสิน ประจำงวดวันที่ 16 กันยายน 2569 ประกอบด้วยผลการออกสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประชาชนผู้ฝากสลากสามารถตรวจสอบหมายเลขเพื่อลุ้นรับเงินรางวัลใหญ่

รับชมถ่ายทอดสด สลากออมสิน งวด 16 ก.ย. 69 (16/9/69)

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ผลสลากออนสินงวด 16 กันยายน 2569

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท

งวดที่ XXX X XXXXXXX

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ XXX X XXXXXXX

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง X อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง X อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

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XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง X อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

สถิติสลากออมสินย้อนหลัง 10 งวด

งวดวันที่ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 เลข 3 ตัวบน เลข 2 ตัวบน เลข 2 ตัวล่าง
1/9/69 3137051 5834884 051 51 84
16/8/69 8107497 7077965 497 97 65
1/8/69 6706555 0389782 555 55 82
16/7/69 8137094 6451680 094 94 80
1/7/69 8178884 6898632 884 84 32
16/6/69 7728833 4041767 833 33 67
1/6/69 9534781 9864703 781 81 03
16/5/69 4095899 8705603 899 99 03
2/5/69 0860959 2694681 959 59 81
16/4/69 4125945 4647615 945 45 15

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 07:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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