ตรวจหวยออมสิน 16 ก.ย. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 5 ปี เช็กผลทุกรางวัล
ตรวจหวยออมสิน งวด 16 กันยายน 2569 ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 5 ปี ลุ้นรับเงินรางวัลใหญ่สูงสุด 30 ล้านบาท
ธนาคารออมสินเตรียมประกาศผลการออกรางวัล หวยออมสิน ประจำงวดวันที่ 16 กันยายน 2569 ประกอบด้วยผลการออกสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประชาชนผู้ฝากสลากสามารถตรวจสอบหมายเลขเพื่อลุ้นรับเงินรางวัลใหญ่
รับชมถ่ายทอดสด สลากออมสิน งวด 16 ก.ย. 69 (16/9/69)
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ผลสลากออนสินงวด 16 กันยายน 2569
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท
|งวดที่ XXX X XXXXXXX
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
|งวดที่ XXX X XXXXXXX
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง X อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
|XXXXXXX
|XXXXXXX
|XXXXXXX
|XXXXXXX
|XXXXXXX
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง X อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
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อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง X อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
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สถิติสลากออมสินย้อนหลัง 10 งวด
|งวดวันที่
|รางวัลที่ 1
|รางวัลที่ 2
|เลข 3 ตัวบน
|เลข 2 ตัวบน
|เลข 2 ตัวล่าง
|1/9/69
|3137051
|5834884
|051
|51
|84
|16/8/69
|8107497
|7077965
|497
|97
|65
|1/8/69
|6706555
|0389782
|555
|55
|82
|16/7/69
|8137094
|6451680
|094
|94
|80
|1/7/69
|8178884
|6898632
|884
|84
|32
|16/6/69
|7728833
|4041767
|833
|33
|67
|1/6/69
|9534781
|9864703
|781
|81
|03
|16/5/69
|4095899
|8705603
|899
|99
|03
|2/5/69
|0860959
|2694681
|959
|59
|81
|16/4/69
|4125945
|4647615
|945
|45
|15
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