ตรวจหวย 16 กันยายน 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศผลรางวัล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 13:29 น.
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 69

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ก.ย. 2569 เช็กผลรางวัลที่ 1-เลขท้าย พร้อมสถิติย้อนหลังงวด 1/9/69

วันแห่งความหวังของนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศ วันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2569 ทุกท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดและเช็กผลอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โดยตรง เมื่อผลรางวัลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านสามารถนำตัวเลขมาตรวจสอบกับสลากในมือได้ทันที

ผู้ซื้อสลากตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลขอย่างละเอียด ทั้งรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว เพื่อความถูกต้องก่อนนำสลากไปขึ้นเงินรางวัล

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ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2569

  • รางวัลที่ 1 :
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว :
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว :
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว :

นอกจากรางวัลหลักแล้ว ผู้ที่ซื้อสลากเป็นชุดหรือซื้อไว้หลายใบ ควรตรวจเช็กเลขบนสลากทีละใบอย่างรอบคอบ และอย่าลืมตรวจสอบรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รวมถึงรางวัลลำดับอื่น ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและรักษาสิทธิ์ของตนเอง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด 1 กันยายน 2569

สำหรับแนวทางตัวเลขและการเก็บสถิติ สามารถย้อนดูผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2569 ได้ดังนี้

  • รางวัลที่ 1 : 417212
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 257 346
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 136 740
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 04

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 กันยายน 2569

  1. รางวัลที่ 1
    xxxxxx
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    xx
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

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ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

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ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 13:29 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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