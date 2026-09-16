ตรวจหวย 16 กันยายน 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศผลรางวัล
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ก.ย. 2569 เช็กผลรางวัลที่ 1-เลขท้าย พร้อมสถิติย้อนหลังงวด 1/9/69
วันแห่งความหวังของนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศ วันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2569 ทุกท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดและเช็กผลอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โดยตรง เมื่อผลรางวัลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านสามารถนำตัวเลขมาตรวจสอบกับสลากในมือได้ทันที
ผู้ซื้อสลากตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลขอย่างละเอียด ทั้งรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว เพื่อความถูกต้องก่อนนำสลากไปขึ้นเงินรางวัล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2569
- รางวัลที่ 1 :
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว :
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว :
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว :
นอกจากรางวัลหลักแล้ว ผู้ที่ซื้อสลากเป็นชุดหรือซื้อไว้หลายใบ ควรตรวจเช็กเลขบนสลากทีละใบอย่างรอบคอบ และอย่าลืมตรวจสอบรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รวมถึงรางวัลลำดับอื่น ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและรักษาสิทธิ์ของตนเอง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด 1 กันยายน 2569
สำหรับแนวทางตัวเลขและการเก็บสถิติ สามารถย้อนดูผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2569 ได้ดังนี้
- รางวัลที่ 1 : 417212
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 257 346
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 136 740
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 04
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 กันยายน 2569
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รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
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เลขหน้า 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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