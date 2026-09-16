ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 เช็กผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 09:01 น.
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กันยายน 2569 เช็กผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้งรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 เลขท้าย และรางวัลเฉพาะของสลากแต่ละชุด

ณ วันที่ 15 กันยายน ธ.ก.ส. ยังไม่ประกาศผลประจำงวดนี้ ทีมข่าวจึงจัดเตรียมรายการรางวัลไว้ล่วงหน้า และจะอัปเดตหมายเลขหลังธนาคารประกาศผลอย่างเป็นทางการ

ผลสลาก ธ.ก.ส. 16 กันยายน 2569

สลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. กำหนดออกรางวัลวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนมกราคมที่ออกรางวัลวันที่ 17 ผู้ฝากสามารถตรวจผลผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. LINE @baacfamily และแอป BAAC Mobile รวมถึงติดตามการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของธนาคาร

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รางวัลที่ 1 ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 40,000,000 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต รางวัลละ 20,000,000 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลที่ 1 ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 20,000,000 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลที่ 1 ชุดกระด้งทอง รางวัลละ 20,000,000 บาท

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  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลที่ 1 ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10,000,000 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลที่ 1 ชุดกระพ้อมเงิน รางวัลละ 10,000,000 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลที่ 1 ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 10,000,000 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

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  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด หรือไม่เสี่ยงหมวด

  • รอประกาศผลรางวัล

อัตราเงินรางวัลส่วนนี้แตกต่างกันตามประเภทของสลาก

รางวัลที่ 2

ใช้กับชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

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  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลที่ 3

ใช้กับชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลที่ 4

ใช้กับชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

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  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลที่ 5

ใช้กับชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน รางวัลละ 100,000 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง รางวัลละ 10,000 บาท

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รอประกาศผลรางวัล

รางวัลที่ 2 ชุดกระด้งทอง รางวัลละ 1,000,000 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

เลขท้าย 4 ตัว

ใช้กับชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

  • รอประกาศผลรางวัล

เลขท้าย 3 ตัว

ใช้กับชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง ชุดมังกรหยก และชุดกระพ้อมเงิน

  • รอประกาศผลรางวัล

เลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

  • รอประกาศผลรางวัล

เลขท้าย 4 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 5,000 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

เลขท้าย 3 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 1,000 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

เลขท้าย 3 ตัว ชุดกระด้งทอง รางวัลละ 300 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

เดือนกันยายนยังเป็นรอบออกรางวัลพิเศษของสลากบางชุดตามเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กำหนด โดยชุดมังกรหยกออกรางวัลพิเศษครั้งละ 2 รางวัลในเดือนกันยายน 2569 ส่วนชุดหยกจักรพรรดิออกรางวัลพิเศษครั้งละ 5 รางวัล ขณะที่ชุดขวัญถุงมีรางวัลพิเศษในเดือนมกราคมและกันยายนของแต่ละปี

รางวัลพิเศษ ชุดขวัญถุง รางวัลละ 100,000 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลพิเศษ ชุดมังกรหยก รางวัลละ 1,000,000 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

รางวัลพิเศษ ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 1,000,000 บาท

  • รอประกาศผลรางวัล

สำหรับ ชุดกระด้งทอง ธ.ก.ส. เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2569 หน่วยละ 500 บาท รางวัลที่ 1 มูลค่า 20 ล้านบาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท และเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 300 บาท ข้อมูลการเปิดตัวระบุว่ากำหนดออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กันยายน 2569 ส่วนรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาทของชุดนี้กำหนดออกในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน จึงไม่มีรายการรางวัลพิเศษชุดกระด้งทองในงวดเดือนกันยายน

เมื่อ ธ.ก.ส. ประกาศผลแล้ว ผู้ฝากควรตรวจหมายเลขและงวดที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลกับช่องทางของธนาคารอีกครั้ง โดยหน้าตรวจสลากของ ธ.ก.ส. สามารถตรวจผลด้วยหมายเลขสลากได้โดยตรง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 09:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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