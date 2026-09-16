ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 เช็กผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล
ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กันยายน 2569 เช็กผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้งรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 เลขท้าย และรางวัลเฉพาะของสลากแต่ละชุด
ณ วันที่ 15 กันยายน ธ.ก.ส. ยังไม่ประกาศผลประจำงวดนี้ ทีมข่าวจึงจัดเตรียมรายการรางวัลไว้ล่วงหน้า และจะอัปเดตหมายเลขหลังธนาคารประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ผลสลาก ธ.ก.ส. 16 กันยายน 2569
สลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. กำหนดออกรางวัลวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนมกราคมที่ออกรางวัลวันที่ 17 ผู้ฝากสามารถตรวจผลผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. LINE @baacfamily และแอป BAAC Mobile รวมถึงติดตามการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของธนาคาร
รางวัลที่ 1 ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 40,000,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต รางวัลละ 20,000,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลที่ 1 ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 20,000,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลที่ 1 ชุดกระด้งทอง รางวัลละ 20,000,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลที่ 1 ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10,000,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลที่ 1 ชุดกระพ้อมเงิน รางวัลละ 10,000,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลที่ 1 ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 10,000,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด หรือไม่เสี่ยงหมวด
- รอประกาศผลรางวัล
อัตราเงินรางวัลส่วนนี้แตกต่างกันตามประเภทของสลาก
รางวัลที่ 2
ใช้กับชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลที่ 3
ใช้กับชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลที่ 4
ใช้กับชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลที่ 5
ใช้กับชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน รางวัลละ 100,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง รางวัลละ 10,000 บาท
รอประกาศผลรางวัล
รางวัลที่ 2 ชุดกระด้งทอง รางวัลละ 1,000,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
เลขท้าย 4 ตัว
ใช้กับชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.
- รอประกาศผลรางวัล
เลขท้าย 3 ตัว
ใช้กับชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง ชุดมังกรหยก และชุดกระพ้อมเงิน
- รอประกาศผลรางวัล
เลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.
- รอประกาศผลรางวัล
เลขท้าย 4 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 5,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
เลขท้าย 3 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 1,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
เลขท้าย 3 ตัว ชุดกระด้งทอง รางวัลละ 300 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
เดือนกันยายนยังเป็นรอบออกรางวัลพิเศษของสลากบางชุดตามเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กำหนด โดยชุดมังกรหยกออกรางวัลพิเศษครั้งละ 2 รางวัลในเดือนกันยายน 2569 ส่วนชุดหยกจักรพรรดิออกรางวัลพิเศษครั้งละ 5 รางวัล ขณะที่ชุดขวัญถุงมีรางวัลพิเศษในเดือนมกราคมและกันยายนของแต่ละปี
รางวัลพิเศษ ชุดขวัญถุง รางวัลละ 100,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลพิเศษ ชุดมังกรหยก รางวัลละ 1,000,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
รางวัลพิเศษ ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 1,000,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
สำหรับ ชุดกระด้งทอง ธ.ก.ส. เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2569 หน่วยละ 500 บาท รางวัลที่ 1 มูลค่า 20 ล้านบาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท และเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 300 บาท ข้อมูลการเปิดตัวระบุว่ากำหนดออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กันยายน 2569 ส่วนรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาทของชุดนี้กำหนดออกในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน จึงไม่มีรายการรางวัลพิเศษชุดกระด้งทองในงวดเดือนกันยายน
เมื่อ ธ.ก.ส. ประกาศผลแล้ว ผู้ฝากควรตรวจหมายเลขและงวดที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลกับช่องทางของธนาคารอีกครั้ง โดยหน้าตรวจสลากของ ธ.ก.ส. สามารถตรวจผลด้วยหมายเลขสลากได้โดยตรง
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- ธ.ก.ส. หน้าตรวจผลรางวัลสลากอย่างเป็นทางการ
- ธ.ก.ส. ข้อมูลผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์
- ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ชุดกระด้งทอง
- ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ชุดขุนแผนมรกต